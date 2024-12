Nana Calistar: Horóscopos para HOY 20 de diciembre

Aries

Tienes algunos problemas del pasado que te están frenando y haciéndote dudar incluso de ti mismo, pero no te dejes llevar por la desconfianza. Vive plenamente y date todas las oportunidades que mereces. Los amores a distancia pueden funcionar si aprendes a ser paciente.

Se avecina una discusión con un amigo, ya que no lograrán ponerse de acuerdo. Tu ambición te impulsará a alcanzar todo lo que te propongas. Sin embargo, una persona cercana a ti podría sentirse muy decepcionada por ciertos comentarios o actitudes que has tenido últimamente. Estás en un momento de grandes cambios laborales que traerán beneficios significativos para ti.

Tauro

Ten cuidado con los amores fugaces que podrían aparecer en tu vida, ya que podrían traer cambios inesperados en tu estado de ánimo. Es un buen momento para liberarte de las cargas del pasado, no te castigues tanto y aprende de las lecciones que la vida te ha dado. Experimentarás cambios profundos en tus sentimientos, sobre todo al darte cuenta de que lo que sentías por una persona empezará a desvanecerse.

Lo material tiene su importancia, pero solo si lo consigues de manera honesta. Llegarán personas a tu vida que te enseñarán valiosas lecciones, pero, de repente, se irán sin explicación; no los retengas, ya que cumplieron su ciclo. Es hora de aprender del pasado, dejar atrás lo que ya fue y enfocarte en lo que realmente importa y vale la pena.

Géminis

Recuerda que, aunque tendrás muchas amistades, los verdaderos amigos serán pocos y los podrás contar con los dedos de una mano. Es el momento de confiar en ti mismo y en tu capacidad de liderazgo. Haz todo lo necesario para lograr tus proyectos, forma un equipo de trabajo y enfócate en alcanzar tus metas.

No sigas fingiendo sentimientos que no sientes; si esa persona no te interesa, no te quedes solo por comodidad, ya que el tiempo no espera, así que disfrútalo con quienes realmente te hagan sentir pleno. El dinero no lo es todo, pero sin duda es útil en momentos de dificultad. Aprende a ahorrar más, ya que podrías atravesar una racha económica inestable.

Cáncer

Es un buen momento para realizar grandes inversiones que te acercarán a alcanzar los objetivos que has estado planeando desde hace tiempo. Si estás en una relación, ten cuidado con los celos, ya que podrían generar tensiones innecesarias.

No te dejes llevar por chismes ni exageres problemas pequeños. No sigas perdiendo oportunidades, aprovecha cada una que la vida te ofrezca para mejorar aquellos aspectos de ti mismo que te incomodan. Es hora de empezar de nuevo, de liberarte de todo lo que te está frenando o poniendo obstáculos. Debes cerrar los ciclos dolorosos del pasado y empezar de cero si realmente quieres lograr todo lo que deseas.

Leo

No tengas miedo de iniciar una nueva relación o conocer nuevas personas. Si estás soltero o soltera, disfruta sin remordimientos; recuerda que es mejor arrepentirse de lo hecho que quedarte con las ganas. Este fin de semana tendrás suerte en juegos de azar y lotería, así que aprovéchalo. Un ex amor podría regresar con una actitud negativa y una actitud de diva.

En el amor, a veces te dejas llevar demasiado y terminas abriendo la puerta a personas que no valen la pena. Recuerda que para llevar el estilo de vida que deseas, necesitas trabajar duro, porque el dinero no caerá del cielo. Aprende a desconfiar de las apariencias, pero confía en aquellos que realmente te dan razones para hacerlo y que te ayudarán a alcanzar tus proyectos y metas.

Virgo

Este fin de semana será de reflexión para ti, empezarás a organizar tu Navidad y tal vez algunos regalos. Recuerda que lo más importante es mantener la unidad familiar o, al menos, disfrutar de un buen momento con tus seres queridos; lo demás debe quedar en segundo plano. El amor a distancia se fortalecerá en todos los aspectos. Un amor del pasado podría molestarte nuevamente, pero si decides darle entrada, será responsabilidad tuya.

Una llamada o mensaje en estos días alegrará tu jornada, y es un buen momento para mejorar la comunicación con tus seres queridos. Si estás en una relación, ten cuidado con los problemas familiares, ya que podrían afectar la relación debido a desacuerdos. Hay personas envidiosas que podrían generar conflictos y poner en riesgo tu felicidad.

Libra

Con el paso de los días, comenzarás a entender el porqué de lo que estás viviendo. Todo tiene una causa y un efecto, y lo más importante es que aprendas de las lecciones que la vida te presenta, sin caer nuevamente en las mismas situaciones que antes te limitaban.

Un nuevo proyecto o evento está por llegar, y te traerá muy buenos ingresos que deberías aprovechar al máximo, invirtiendo en algo que te genere ganancias y te permita hacer crecer tu dinero sin quedarte estancado. Las relaciones prohibidas nunca serán lo tuyo; no sigas en esa situación. Busca opciones donde dejes de ser la segunda opción y te conviertas en la principal.

Escorpión

Si sigues viviendo con miedo o sometido, nunca saldrás del lugar donde te encuentras. No dejes que los comentarios negativos de falsas "amistades" te afecten y arruinen tu día. Ten cuidado con cómo actúas con las personas que te importan, ya que podrías herir a quienes son clave en tu vida por hablar sin pensar y decir cosas que no deberías. Un embarazo en una amistad o conocida podría sorprenderte en cualquier momento y ponerte de buen ánimo. Sé muy cauteloso con lo que dices, ya que habrá personas que podrían usar esa información en tu contra, para dañarte o manipularte en el futuro.

Sagitario

Se avecinan viajes inesperados que deberás organizar cuidadosamente para que todo salga como deseas y no se conviertan en un problema más adelante. Ya no tengas miedo de cometer errores, ya que lo importante es aprender de ellos, es mejor intentarlo que no hacerlo. Un nuevo proyecto está en camino y podría concretarse pronto.

Recuerda que las ventas y los negocios relacionados con ellas son tu fuerte; si te aplicas, podrías lograr mayores ingresos, solo tienes que arriesgarte e ir tras lo que deseas. Es un momento de grandes cambios en tu vida, y estos deben estar enfocados en mejorar tu situación económica, así que busca la manera de que así sea. Una persona de piel clara se acercará a ti, mostrando un interés, pero no se atreve a hacerlo por miedo a tu rechazo.

Capricornio

Se avecinan días llenos de cambios, por lo que es importante que primero atiendas tu presente antes de intentar resolver un futuro incierto que aún no ha llegado. No tengas miedo de confiar en los miembros de tu familia, ya que son las únicas personas que estarán a tu lado y te apoyarán cuando lo necesites; los demás solo buscarán aprovecharse de tu buena voluntad y de lo que tienes.

Una persona clave en tu vida podría sentirse muy decepcionada por ciertos comentarios o actitudes que has tenido o podrías tener en los próximos días. A veces te dejas engañar por promesas falsas, pero es momento de renovarte. Cambia tu rutina, conoce nuevas personas, explora otros lugares, enfrenta al mundo con valentía, persigue tus metas y proyectos, y cierra esos ciclos dolorosos, porque la felicidad te está esperando.

Acuario

Es momento de reflexionar sobre tu vida y entender en qué punto perdiste el rumbo o dejaste de lado aquello que realmente te motivaba y te hacía avanzar. Ten cuidado con una mujer de piel clara que intentará causarte daño o afectarte de diversas maneras. Date la oportunidad de confiar más en ti mismo y en tu capacidad para lograr todo lo que deseas. Es hora de que te pongas en acción y trabajes en lo que realmente te aporta.

Los próximos días traerán a tu vida a las personas adecuadas, mientras te irás alejando de aquellas que no te aportan nada. No te deprimas por lo que no pudo ser y deja atrás el pasado. Ten cuidado con tu comportamiento hacia tus seres queridos, ya que podrías herirlos sin querer debido a que te has vuelto más frío e inestable emocionalmente.

Piscis

Es probable que lleguen chismes a tu vida y a tu familia, pero si les prestas atención, solo te causarán dolores de cabeza innecesarios. Estás por vivir cambios significativos en varias áreas de tu vida. Tendrás muchas oportunidades laborales que necesitarás atender cuanto antes. No tengas miedo de perseguir tus sueños y metas, lo que realmente da propósito a tu vida.

Una expareja comenzará a acercarse, y hay muchas posibilidades de que se logre concretar algo que en el pasado no funcionó completamente. Te vendrán momentos complicados, pero si realmente lo deseas y te lo propones, comenzarás a ver la luz al final del túnel. Se avecinan días de grandes cambios e incertidumbre, pero es esencial que los enfrentes con decisión para que no te afecten en el futuro cercano.

Con información de Nana Calistar.

EE