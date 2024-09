Nana Calistar: Horóscopos para HOY 2 de septiembre; así inician los signos la semana

Aries

Vienen cambios positivos en varios aspectos de tu vida. Tu economía está en ascenso, pero debes ser más astuto para evitar que te engañen y apostar solo en lo que realmente ofrece buenas ganancias. Es momento de confiar en tu capacidad para lograr lo que deseas y dejar de buscar cariño, amor y atención.

Tienes la luz necesaria para alcanzar tus metas, pero te han dañado tanto que has empezado a dudar de ti mismo. Cierra el pasado oscuro que te ha perjudicado y comienza a ver el mundo de una manera en la que seas el protagonista.

Tauro

No descuides tu salud por el trabajo; recuerda que hay tiempo para todo. Los amores del pasado sanarán después de muchos problemas, así que no esperes más de esas personas que te han lastimado. Piensa más en ti y reconoce que solo te necesitas para ser feliz. Se aproxima un evento en el que brillarás como siempre, pero cuidado con la monotonía en tu relación, ya que podría afectar debido al cansancio de la rutina.

Géminis

Toma precauciones si no deseas tener hijos en este momento. Una amistad se comprometerá, y te preocuparás por tu futuro y por no haber alcanzado tus metas. Aún estás a tiempo de conseguir lo que quieres, así que deja de lamentarte.

Aunque te quejes de tu vida, no tomas acción para cambiarla. Tu carácter fuerte te ha llevado hasta aquí, no dejes que te cambien. Cuidado con una persona de piel blanca que podría causarte problemas graves. Un viaje podría surgir en los días 3 y 8. Si tienes pareja, podría haber posibilidades de embarazo o de asistir a un evento con niños.

Cáncer

No temas a los nuevos cambios en tu vida; es momento de ponerte las pilas y dejar la pereza. Tienes sueños y metas que prometiste cumplir este año y aún no lo has hecho. Un dinero extra podría llegar pronto, así que no lo malgastes ya que lo necesitarás más adelante.

Aunque has enfrentado dificultades y has sido herido, sigues de pie, y tu determinación es admirable. Si tu pareja no está dispuesto a seguir contigo, aprende a soltar y valórate. Cuidado con dolores en la espalda y riñones; reduce el consumo de café, sal y refrescos. En tu relación, cuida los celos e infidelidades. El amor a distancia se revitaliza.

Leo

Evita sacar cosas a crédito para no meterte en problemas con tus deudas. Arreglarás documentos, y una amistad se separará. No te aferres a quien no te quiere o no hace un esfuerzo por estar bien contigo; aprende a soltar. Se aproxima un viaje a mediados de septiembre. No te conformes con menos de lo que mereces. Cuida tu salud, ya que podrías enfrentar problemas. Un familiar podría enfermarse.

Virgo

En una relación, podrían surgir problemas debido a celos y mentiras. Sé sincero y evita mentiras que puedan convertirse en problemas. Un amor del pasado podría regresar para mostrarte que ha cambiado; sin embargo, la última decisión es tuya. Aprende de tus errores y evita repetirlos. Cuida tu relación de las amistades que podrían llenarla de conflictos. No confíes en amistades recientes que podrían traicionarte.

Libra

No dudes del amor de tu pareja, o podrías complicar la relación hasta el punto de que se termine. Evita conformarte y exige lo que mereces. Se aproxima una posibilidad de viaje a mediados de septiembre. No te conformes con poco; quien te quiera de verdad pagará lo que vales. Cuida tu salud, ya que podrías enfrentar problemas. Un familiar podría enfermarse.

Escorpión

Una amistad te revelará un secreto que te sorprenderá. En el amor, podrían surgir decepciones y descubrir mentiras e infidelidades. Necesitas ajustar tu dieta para evitar problemas de salud. Los chismes familiares serán comunes, y podrías tener discusiones por malentendidos. Te sentirás tenso y melancólico por no haber alcanzado tus metas.

Sagitario

No permitas que la vida te cobre factura dos veces. Cambiarás tu actitud y tu forma de enfrentar los problemas. La venganza no es positiva, pero sabes cómo responder a las traiciones. No te confundas con amores del pasado; solo extrañas la compañía.

Capricornio

El amor a distancia podría debilitarse por falta de interés y tiempo. Un familiar podría enfermarse. Cuidado con chismes y comentarios sobre otras personas, ya que podrías meterte en problemas. Se aproxima la llegada de alguien de tu pasado, con posibilidades de que esta vez sea para quedarse. Evita relaciones problemáticas y busca nuevas amistades. No te involucres en chismes y cuídate de caídas y golpes.

Acuario

Noticias del extranjero te ayudarán a resolver problemas. Ten cuidado con desórdenes mentales que podrían hacerte dudar de tus seres queridos. Evita comentarios que puedan herir a tus familiares. Encontrarás paz en tu corazón gracias a alguien especial. Reevalúa tu manera de tomar decisiones para evitar problemas con quienes te rodean.

Piscis

Hay posibilidades de un viaje o salida de tu ciudad. Disfruta de reuniones y convivios familiares, pero toma precauciones para estar bien. Aprende de tus errores y prepárate para cambios que te ayudarán a entender por qué algunos de tus planes no han salido como esperabas. Tienes amistades leales, pero algunas solo buscan tu interés. Cuida tus inversiones de último momento y el rompimiento de una relación familiar que podría involucrarte.

Con información de Nana Calistar