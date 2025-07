Nana Calistar: Horóscopos para HOY 19 de julio de 2025

Aries

Tu familia anda necesitando de ti y tú como si no fuera contigo. No te hagas el desentendido, porque si tú no cuidas tu círculo, ¿quién lo hará? Ojo con una persona de piel clara que puede causar un conflicto familiar. Y ya deja de fingir cariño por quien no te cae ni tantito bien, solo por no quedar mal. No pierdas tu chispa ni tu sentido del humor por nadie, es tu sello personal.

Tauro

La suerte te va a seguir hasta en la ropa interior, sobre todo en juegos de azar, pero no te emociones tanto como para jugarte el sueldo. Hay una conexión intensa con una amistad que puede encender algo más… aunque cuidado, porque tú te clavas y la otra persona ni enterada. Estás propenso a tropezones y golpes caseros, así que baja la distracción.

Géminis

Ya estuvo bueno de dejarte al final. Es momento de enfocarte en ti, ponerte guapx y recuperar ese amor propio que dejaste en pausa. El problema es que la comida te puede más que la disciplina (y los tacos de madrugada no ayudan). Y ten presente: quien ya te falló una vez, no va a cambiar nomás porque tú tienes fe.

Cáncer

Se avecina un amor que te va a sacudir por dentro, pero no te emociones de golpe: quien te promete el cielo al primer mensaje puede que ni boleto de entrada tenga. Recibirás noticias que te van a alegrar mucho. Pero también cuídate de chismes y caras largas, hay vecinos o conocidos que te ven con envidia sin que les hayas hecho nada.

Leo

Tus sueños andan soltándote verdades, así que ponles atención. Si tienes pareja, se vienen noches tan intensas que ni en novela de las 9. Un embarazo cercano y el regreso de una vieja amistad están por llegar, aunque esa amistad podría traer drama incluido. En lo económico, recuperas una lana que dabas por perdida: úsala bien, no la tires en tonterías.

Virgo

Si tu pareja no es de los que andan derramando miel, no lo presiones; cada quien ama a su manera. Están por llegar nuevas oportunidades laborales, pero también roces con jefes. No entres en dramas innecesarios. En lo familiar, alguien que no te traga podría involucrarte en un chisme. Abre el ojo y no bajes la guardia.

Libra

Ya suelta los recuerdos que solo te frenan. Lo que fue, ya fue, y si no aprendiste nada, mínimo te dio la sacudida. Concéntrate en lo que tienes hoy. Se acercan invitaciones sociales que podrían darte más de una sorpresa, incluso un encuentro especial. En el trabajo, los envidiosos no descansan, así que cuida tus palabras y a quién se las dices.

Escorpión

Tus emociones estarán intensas: un día abrazas a todos y al otro no toleras ni tu sombra. Modérate, porque podrías herir a gente que sí te quiere. En lo económico, activa el modo ahorro ya, porque los gastos fuertes vienen sin aviso.

Sagitario

Prepárate para un giro inesperado en el amor. Puede ser que alguien del pasado regrese o que una nueva persona llegue y te ponga el corazón de cabeza. En el trabajo, te van a reconocer por algo que hiciste hace tiempo. Y aunque entra dinerito, también aumentan las tentaciones de gastar, así que controla esa tarjeta.

Capricornio

Ten cuidado con sorpresas en forma de embarazo no planeado. El ambiente anda fértil y tú andas distraído. No permitas que comentarios malintencionados te bajen la vibra: la gente habla cuando te ve brillar. Se vienen desafíos importantes, pero también aprendizajes que te harán más fuerte. Administra mejor tu dinero, que al final del mes podrías andar rascando el monedero.

Acuario

Tus emociones andan más inestables que el clima, y eso podría meterte en conflictos con quien menos lo esperas. Cuida tu garganta, cualquier descuido y terminas en cama. Y por favor, deja de postergar todo: la vida pasa ahora, no cuando te sientas “listo”.

Piscis

Hay dos personas que se dicen tus amigas, pero te apuñalan por la espalda con una sonrisa. Te critican a tus espaldas porque les molesta lo mucho que brillas. No te dejes, suelta lo falso y quédate con quien realmente te apoya sin dobles caras.

Con información de Nana Calistar.

