Nana Calistar: Horóscopos para HOY 18 de noviembre

Aries

Ten cuidado si tienes pareja, ya que podría experimentar cambios de humor y andar un poco difícil de tratar; lo mejor será mantener la calma y no tomarte las cosas a pecho. Se vislumbra suerte en juegos de azar, pero siempre con moderación. Cuida tu salud, especialmente en lo relacionado con la alimentación, ya que podrías enfrentar problemas inesperados si no prestas atención. Una prueba de vida se acerca, y será una oportunidad para valorar aún más a tus seres queridos.

Amores a distancia podrían aparecer a través de redes sociales; si decides embarcarte en esta experiencia, recuerda que requerirá mucho esfuerzo, paciencia y compromiso para que funcione. Además, una amistad te buscará para contarte un chisme, pero mantente neutral y no emitas comentarios, ya que podrías terminar involucrado en un problema mayor.

Tauro

Prepárate porque una amistad del pasado reaparecerá buscando reconciliación, pidiendo disculpas y tratando de enmendar errores; queda en ti decidir si quieres darle otra oportunidad. No permitas que las opiniones ajenas te afecten, recuerda que el ruido de los demás no define quién eres.

Un amor del pasado también podría regresar, despertando la tentación de retomar lo que quedó pendiente; analiza bien tus sentimientos y la situación antes de tomar cualquier decisión. Una amistad cercana te buscará para desahogarse o pedir consejo debido a problemas emocionales; está bien brindar apoyo, pero evita involucrarte demasiado para no complicarte.

Géminis

Es hora de dejar atrás el pasado y enfocarte en el presente, que es lo único que realmente tienes ahora. Ten cuidado con relaciones pasajeras que podrían complicar las cosas y traerte problemas. Si tienes pareja, evita que te manipulen y mantén una comunicación abierta.

Podrías enfrentar malentendidos en el trabajo, lo que podría generar tensiones. No pierdas de vista lo importante, especialmente tu familia, ya que el trabajo o las amistades podrían alejarte de ellos. Recibirás una llamada o mensaje de alguien que acabas de conocer, lo cual te levantará el ánimo.

Un amigo o amiga pasará por una tristeza amorosa, pero es mejor no involucrarte demasiado en esos asuntos. Disfruta de la vida sin reservas; muchas veces te preocupas por el pasado, algo que ya no existe, y eso solo te hace perder el tiempo.

Cáncer

Es momento de creer en ti y de retomar esos sueños y metas que en el pasado quedaron pendientes, ya sea por falta de recursos o interés. La reaparición de alguien del pasado podría alterar tu perspectiva actual y generar cambios significativos en tu presente.

Presta atención a posibles molestias en las rodillas y la zona lumbar, ya que podrían intensificarse en estos días. Mantente alerta y no confíes ciegamente en los demás, ya que algunas personas podrían acercarse con intenciones de aprovecharse de ti.

Aunque surgirán ideas para iniciar un negocio, este proyecto no se concretará hasta mediados del próximo año. Dedica más tiempo a cuidar tu salud física y emocional; evita caer en la tristeza, ya que podrías volverte más vulnerable a problemas, especialmente en el área respiratoria.

Leo

Si estás en una relación, ten cuidado con las amistades de tu pareja, ya que podrían influir negativamente en su percepción de ti, lo que podría generar conflictos. No permitas que nadie te manipule, especialmente aquellas personas que buscan sacar provecho de ti. No dejes que nadie te derrumbe; recuerda que tienes el poder de alcanzar lo que te propongas.

Mantente alerta con una amistad que se acercará demasiado, ya que su intención es obtener información de ti. Es el momento de ser disciplinado con tu dieta y ejercicio, ya que podrías empezar a ganar peso. Ten cuidado con tus finanzas, podrías estar gastando en cosas innecesarias que no te convienen. La vida da muchas vueltas, y quienes te traicionaron o engañaron eventualmente enfrentarán las consecuencias de sus acciones.

Virgo

No te castigues ni te sientas culpable por errores que no te corresponden; deja que cada quien se haga responsable de sus propios problemas. En los próximos días, podrías sentir tristeza al recordar a alguien que fue importante en tu vida, pero que decidió tomar otro rumbo. No te preocupes, recuerda que cada persona llega a nuestras vidas con un propósito, y cuando ha cumplido su misión, es momento de que se vaya.

Es hora de liberarte de todo lo que te detiene y te impide avanzar, de aquello que interrumpe tus planes de vida. Mantente enfocado en lo que realmente deseas lograr para no desviarte de tu camino. Además, podrías enfrentar algunos trámites o cambios relacionados con tus pertenencias personales o artículos importantes.

Libra

Es el momento de visualizar lo que deseas para que se haga realidad. Si sientes la necesidad de dejar todo atrás, hazlo; la vida es precisamente eso, un vaivén de hacer y deshacer, pero recuerda que al día siguiente tendrás que empezar de nuevo. No te preocupes por lo que vendrá, vive el presente. Los proyectos comenzarán a tomar forma poco a poco, pero no dejes de estar alerta en ningún momento.

En los próximos días podrías sentir algo de melancolía al recordar el pasado, pero es importante dejarlo ir. En el amor, se abrirán oportunidades para hacer cambios. Si estás en una relación, es el momento de actuar y mejorar esas áreas donde has estado estancado. Ten cuidado con pérdidas de objetos y dinero. Si tu pareja se muestra distante, presta atención a su celular y sus amistades, podrías descubrir algo inesperado.

Escorpión

Un nuevo amor podría aparecer en tu entorno laboral en cualquier momento, o incluso a través de redes sociales. Se avecinan cambios en tu actitud, ya que te darás cuenta de que es hora de tomar decisiones y sentar cabeza. Elimina todo aquello que afecte tu felicidad, ya sean personas, trabajo o relaciones. Tienes la oportunidad de ser feliz, pero has estado buscando en lugares equivocados; es momento de abrir bien los ojos y no seguir perdiéndote.

No te dejes guiar solo por las apariencias, sino por los sentimientos, cómo piensa y cómo actúa la persona, porque ahí radica la clave. No te presiones por cosas que aún no existen o no han llegado. No des consejos si no los aplicas tú mismo, y no intentes cambiar a los demás si no eres capaz de cambiar tú mismo. Recibirás una llamada o mensaje de alguien que fue muy importante para ti en el pasado y que dejó una huella en tu vida.

Sagitario

Es probable que tengas la oportunidad de hacer un viaje o salir la próxima semana. También es posible que cambies de celular o adquieras algún artículo electrónico en los próximos días. No olvides cuidar tu cuerpo y trata de calmar un poco tu carácter, evitando desquitarte con quienes no lo merecen.

No dejes que los comentarios de tus amistades influyan demasiado en ti; aprende a tomar tus propias decisiones y sigue lo que tu corazón te diga. En los próximos días podrías encontrarte con una amistad o expareja, y notarás cómo la vida les ha dado lecciones importantes.

Habrá momentos en que te sentirás algo solo, pero recuerda que la vida te pone a prueba para que valores a las personas que tienes cerca. Es importante que muestres tus sentimientos hacia aquellos que realmente te importan.

Capricornio

Es posible que empieces a planear un viaje con tu familia o amigos, pero ten cuidado con los gastos. Es un buen momento para poner las cosas en claro y definir hacia dónde te diriges en la vida. No niegues el amor, porque tarde o temprano te tocará enfrentarte a la realidad.

Un sueño podría adelantarte ciertos acontecimientos que están por suceder, así que presta atención a tus sueños premonitorios, ya que te darán indicios importantes. Se avecinan cambios significativos, como la oportunidad de mejorar tanto en el ámbito laboral como financiero.

No te detengas por nadie ni te compares con los demás, ya que eso solo te limita y frena tus posibilidades de lograr lo que deseas. Ten cuidado con dos amistades problemáticas, ya que podrían traerte complicaciones por su comportamiento imprudente.

Acuario

Ten cuidado al esperar cosas de tu pareja que quizás no está dispuesto a dar. Se avecinan días en los cuales podrías sentirte algo triste al recordar a personas de tu pasado. No permitas que tu propia familia te manipule para sacar algún beneficio de ti.

Presta atención a las relaciones pasajeras que podrían surgir en estos días, ya que podrían complicar las cosas. Aprende a valorar a las personas que realmente están a tu lado y aleja a quienes solo se acercan por interés o para aprovecharse de ti. Tienes muchas oportunidades para ser feliz, pero tu actitud a veces puede dificultarlo, ya que tu humor no siempre juega a tu favor.

No dejes que el pasado ni las malas rachas que has vivido te quiten las ganas de empezar de nuevo y seguir adelante con ilusión.

Piscis

Es importante que no bajes la guardia en lo sentimental, ya que si te involucras más emocionalmente que la persona que te interesa, podrías ser tú quien termine sufriendo al final. Si estás en una relación y notas que tu pareja ya no actúa como antes o solo busca momentos superficiales, reflexiona sobre si realmente vale la pena seguir aguantando esta situación.

En el aspecto económico, podrías pasar por dificultades, pero a finales de mes recibirás un ingreso extra que te ayudará a saldar algunas deudas. Además, se acerca la cancelación de un evento o salida con amistades, ya que no logran ponerse de acuerdo; así es como han manejado las cosas, y al final del año, nunca se reunieron.

