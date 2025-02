Nana Calistar: Horóscopos para HOY 18 de febrero de 2025

Aries

Parece que estás atravesando un momento de indecisión o conflicto interno, especialmente con respecto a una situación que te ha estado dando vueltas en la cabeza. Es importante que cuides tu autoestima, ya que ha estado resentida durante un tiempo y esto podría afectar tu bienestar emocional, especialmente en las noches.

Recuerda que uno de tus mayores retos podría ser esperar que los demás te traten y valoren de la misma manera en que tú lo haces con ellos. No olvides que cada persona tiene una perspectiva diferente, y no siempre coincidirán con la tuya.

También parece que un chisme de una expareja podría aparecer en tu vida, algo que podría generar más incertidumbre. Si estás en una relación actual, podría surgir una situación que, aunque compleja, terminará uniendo aún más a ti y a tu pareja.

Es clave que te enfoques en lo que realmente te importa, tu bienestar y el respeto hacia ti mismo. ¡La claridad y el cuidado de tu salud emocional son lo más importante en este momento!

Tauro

Es el momento perfecto para dar ese paso que siempre quisiste dar, pero que por falta de tiempo o recursos se quedó solo en un sueño. Tienes todo lo necesario para convertirlo en realidad, así que ¡atrévete a hacerlo! Es tu oportunidad de alcanzar lo que deseas, no dejes que nada te frene.

Recuerda, no permitas que te falten el respeto, sabes cómo lidiar con esas situaciones y cómo dejar claro tu valor. Cuando otros intenten aprovecharse, tú ya habrás superado ese juego.

Si en algún momento lastimaste a alguien en el pasado, es posible que enfrentes algo similar en estos días. Es un recordatorio de que la vida tiene formas de equilibrar esas situaciones.

Por otro lado, un nuevo amor llegará a mediados del próximo mes. Este amor podría surgir de una amistad o de una reunión inesperada. ¡Mantén los ojos abiertos y el corazón dispuesto!

Géminis

Estás en un proceso de renovación en tu vida, especialmente cuando se trata de tus amistades. Te estás revitalizando y comenzando a formar un círculo de amigos más auténtico. Es importante recordar que las personas más valiosas no son las que están a tu lado en los momentos de fiesta, sino las que realmente te apoyan cuando más las necesitas.

No olvides que las personas más importantes en tu vida son tu familia y tú mismo. No pongas a nadie en un pedestal que no lo merece. En este proceso de crecimiento, habrá quienes intenten poner obstáculos en tu camino, pero lo mejor es que sigas adelante sin prestarles atención. Tu mayor desafío será no dejar que esos que intentan frenarte te desvíen de tu camino. No gastes tiempo en confrontaciones innecesarias, enfócate en lo que realmente importa y sigue con tu vida.

Cáncer

Se avecinan oportunidades de conexión y ligue sano, lo que podría ser una nueva forma de acercarte a alguien especial. Además, podrías recibir un mensaje o llamada de una persona que te es muy querida, lo cual te traerá alegría.

Es importante que evites involucrarte en conflictos familiares, ya que eso podría afectar tu relación. Si notas que tu pareja se distancia un poco, revisa su celular y las personas con las que se relaciona; allí podrías encontrar información relevante sobre lo que está pasando.

Si estás en una relación y un chisme llega a tu pareja, prepárate para enfrentarlo con sinceridad. Recuerda que es mejor enfrentar una verdad dolorosa que una mentira que, con el tiempo, podría alejarles aún más. La honestidad será clave para mantener la estabilidad entre ustedes.

Leo

Parece que alguien cercano a ti ha estado pensando mucho en acercarse, pero tiene miedo de que lo rechaces. Es un buen momento para estar abierto a nuevas conexiones o incluso para dar un paso hacia algo más, si sientes que podría ser positivo.

Estás en el mejor momento para exigir lo que realmente mereces. Si has estado buscando un aumento en tu trabajo, estas fechas son ideales para solicitarlo. Hay altas probabilidades de que tu esfuerzo sea recompensado.

Sin embargo, hay alguien en tu círculo que ha estado demasiado cerca de ti, buscando obtener información. Es importante que no reveles todo y que seas más discreto con tus planes y sueños. Recuerda que las malas energías y las envidias pueden interferir con el éxito de tus metas, así que mantén un perfil bajo y sigue trabajando en lo que deseas lograr.

Virgo

Una amistad del pasado está intentando regresar, pero recuerda que en su momento te hizo daño y terminaron mal. Tómate un tiempo para pensar si realmente vale la pena intentar recuperarla o si es mejor seguir adelante sin perder más tiempo en lo mismo.

Aunque has tenido caídas, siempre has demostrado una gran fortaleza para levantarte y seguir adelante. Cada vez que te caes, te vuelves más fuerte, y lo que pasó ayer queda en el pasado.

Se acerca un viaje o quizás comiences a planear una salida. Es un buen momento para hacer algo que te haga bien y que te permita desconectar un poco, disfrutar y explorar nuevas experiencias.

Libra

Es importante que no te dejes llevar por las provocaciones de personas que solo buscan molestarte. En el trabajo, podrían intentar agobiarte con noticias falsas, así que mantén la calma y no te dejes afectar por rumores infundados.

Habrá grandes movimientos relacionados con acuerdos y documentos, así que mantente alerta y asegúrate de tomar decisiones bien fundamentadas.

Ten cuidado con llevar una vida a un ritmo tan acelerado, ya que podrías estar corriendo riesgos innecesarios, especialmente en la carretera. La prudencia es clave.

Si algo no sale como esperabas, no te dejes vencer. Dale tiempo a las cosas y recuerda que todo es un proceso. La paciencia te permitirá ver los resultados más adelante.

También debes tener cuidado con la información que llegue a tus oídos, ya que podría afectarte de manera significativa. Mantén la mente clara y no permitas que los rumores o comentarios negativos te hagan perder el enfoque.

Escorpión

En los próximos días, podrías enfrentarte a algunas situaciones negativas, pero no te quejes demasiado, ya que aunque ahora parezca que no te dejarán nada bueno, pronto verás que todo tiene un propósito y te traerá algo provechoso.

Una noticia inesperada podría ponerte de mal humor, incluso es posible que busques a alguien de tu pasado para confrontarlo. Sin embargo, te sugiero que no te dejes llevar por la ira, ya que eso podría complicar más las cosas.

Un viaje se materializa, y hay posibilidades de que surja una conexión más profunda con una amistad, pero también es importante que no pierdas de vista tus propios límites y deseos.

En estos días, podrías perder una amistad debido a un malentendido. Si esa persona no quiere seguir adelante, no te detengas por ella. La vida sigue y tú mereces rodearte de personas que estén dispuestas a avanzar contigo.

Sagitario

No guardes rencor hacia las personas que decidieron no seguir contigo. Recuerda que todo pasa por una razón y, cuando algo se cierra, otra puerta se abre. ¡Sigue adelante sin quedarte atrapado en el pasado! Valórate más a ti mismo y date la oportunidad de creer en tu capacidad de atraer a quien realmente quieras en tu vida.

Se vislumbran nuevas amistades en tu camino, y podría surgir una conexión especial con una de ellas. Es posible que te encariñes rápidamente o sientas una necesidad de estar más cerca de esa persona.

Aunque es probable que termines el día sintiéndote algo cansado y triste, recuerda que esto es solo temporal y forma parte del proceso. La vida te tiene una sorpresa preparada muy pronto, ¡así que mantente atento! Además, un miembro de tu familia te visitará, lo que podría traer alegría y calidez a tu día.

Capricornio

Ten cuidado con los pensamientos que giran en torno a cierta persona, ya que podrían nublar tu juicio o generar más estrés del necesario. En cuanto a tu familia, un familiar podría enfermar, así que mantén un ojo atento a su bienestar y ofrécele tu apoyo si es necesario.

En lo que respecta a la suerte, tendrás un golpe de fortuna en juegos de azar, así que si te animas, podría ser un buen momento para intentarlo. También se perfila la posibilidad de hacer un viaje, lo que podría traer nuevas experiencias y cambios positivos a tu vida.

Es un buen momento para hacer una limpieza en casa, tanto física como energética. Deshazte de los objetos que ya no usas o que no tienen ningún propósito, ya que estos pueden estar drenando tu energía. Liberar espacio te permitirá una renovación interna y externa.

Recuerda que es esencial que no repitas los mismos errores del pasado. Es hora de asumir tus responsabilidades y aprender de lo que ya ha sucedido. Acepta tus errores, no los pongas sobre los demás. Asumir las consecuencias de tus acciones es el primer paso para avanzar y mejorar en todos los aspectos de tu vida.

Acuario

Es fundamental que pongas límites claros a aquellas personas que se están metiendo en lo que no les corresponde. Uno de tus errores es dejar pasar esas situaciones, y cuando menos lo esperas, ya estás enredado en problemas innecesarios. No dejes que eso te suceda. Recuerda que las personas en tu vida van y vienen, así que es clave que pongas atención a quiénes realmente deseas conservar cerca.

También es importante que no seas tan aprensivo/a y aprendas a valorar a las personas que tienes a tu alrededor. A veces, puedes sentirte abrumado/a por las circunstancias, pero no olvides lo valiosos que son los que realmente te aprecian y están allí para ti.

Te vienen cambios en tu estado de ánimo que podrían afectar tu relación con alguien cercano. Ten cuidado con lo que dices, ya que podrías herir a una persona que significa mucho para ti sin intención. La comunicación es clave, así que asegúrate de pensar antes de hablar y de cuidar los sentimientos de los demás.

Piscis

Pronto llegará a ti un chisme o una noticia que te sorprenderá mucho. Es importante que aprendas a mantener la boca cerrada y no cometer ninguna indiscreción, ya que podría afectarte considerablemente en el futuro. La discreción será clave para evitar problemas.

Si tienes algo que te duele o te preocupa, la mejor manera de superarlo es avanzar y buscar razones para ser feliz. A medida que te concentras en lo positivo y dejas ir lo que te lastima, eso se quedará atrás y podrás seguir adelante con más paz.

No tengas miedo de disfrutar los momentos, incluso si se trata de amores de una noche. La vida te ofrece experiencias, y saber disfrutarlas te permitirá sentirte más libre. ¡Diviértete y dale vuelo a la vida!

Se aproximan cambios importantes en tu vida, entre ellos la llegada de una persona de piel blanca que podría tener un impacto positivo en tu suerte. Esta persona podría ser clave para abrir nuevas oportunidades y perspectivas para ti.

Con información de Nana Calistar

