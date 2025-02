La actriz y bailarina México-estadounidense Yolanda Montes, conocida artísticamente como “Tongolele” y quien fue una figura emblemática de la Época de Oro del cine mexicano, murió el domingo a los 93 años de edad, aunque su deceso fue reportado hoy. Se informó que su muerte ocurrió en su casa de Puebla, debido a un infarto fulminante.

Yolanda Yvonne Montes Farrington nació el 3 de enero de 1932 en Spokane (Estados Unidos) y alcanzó la fama internacional durante la Época de Oro del cine mexicano en la segunda mitad del siglo XX, donde actuó en una decena de películas mostrando sus sensuales bailes que conquistaron al público.

Tenía raíces mexicanas por parte de su padre, Elmer Sven Montes, y estadounidenses por su madre, Edna Pearl Farrington.

Desde pequeña mostró su pasión por el baile, por lo que se integró al Ballet Internacional de San Francisco y a los 15 años emigró a México, donde debutó en el cabaret “Tívoli” de la Ciudad de México en el cual cautivó con su talento y carisma.

Así se convirtió en un ícono de la danza exótica en México, gracias a sus movimientos y su estilo único que fusionaba ritmos africanos, tahitianos y caribeños, con los que logró un amplio reconocimiento en el cine de oro mexicano y la vida nocturna como “vedette”.

En 1948 debutó en el cine con la película “La mujer del otro”, a la que le siguieron “Nocturno amor” y “Han matado a ‘Tongolele’”.

Durante su carrera cinematográfica compartió créditos con figuras como Germán Valdés “Tin Tan”, en “El rey del barrio”; además, trabajó bajo la dirección de Emilio “El Indio” Fernández.

En 1984 debutó en telenovelas en una actuación especial en el melodrama “La pasión de Isabela”, mientras que entre 2001 y 2002 actuó en “Salomé”.

Su carrera también se decantó al teatro, donde participó en el musical “Perfume de Gardenia”, mientras que su último trabajo en el cine fue en la cinta “El fantástico mundo de Juan Orol”, donde tuvo una pequeña participación.

En 1956, se casó con el cubano Joaquín González, con quien tuvo dos hijos, los gemelos Ricardo y Rubén González Montes quienes le sobreviven.

Desde 2010 su salud se vio afectada y en 2021 su familia informó que le fue diagnosticado Alzheimer, el cual había avanzado con rapidez y sólo podía reconocer a sus hijos y cuidadores.

La despiden con los mejores recuerdos

“Tongolele” dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo mexicano. La noticia de su deceso comenzó a circular en redes sociales en las primeras horas de ayer, y fue posteriormente confirmada por Televisa.

Tras darse a conocer esta noticia, diversas plataformas digitales, como X (anteriormente conocida como Twitter) y Facebook, se inundaron de mensajes de despedida. Los usuarios no sólo expresaron su dolor, sino que también compartieron recuerdos de la artista, desde imágenes y videos de sus más grandes éxitos cinematográficos hasta anécdotas que destacaban su personalidad única y su estilo inconfundible.

Entre las publicaciones que se viralizaron, se destacó una que decía: “Adiós a la eterna diosa del mambo: Tongolele”, reflejando el cariño y respeto que se le tiene a su figura en la cultura popular.

Además, hubo quienes aprovecharon para compartir detalles desconocidos sobre su vida. Por ejemplo, se recordó que cuando Tongolele filmó “El Rey del Barrio” junto a “Tin Tan”, sólo tenía 16 años, un dato que sorprendió a muchos, mostrando la juventud y el talento que la llevaron a conquistar la pantalla grande.

También se destacó la importancia de su participación en el cine mexicano, donde no era sólo un rostro decorativo. En palabras de algunos usuarios: “Tongolele no sólo era una presencia de fondo. Era tan grande que Roberto Gavaldón le hizo una película metaficcional sobre su asesinato, lo que la demuestra como una figura icónica y protagonista”.

“El Tivoli”, el lugar que vio surgir a “Tongolele”

De origen estadounidense, “Tongolele” llegó a México en 1947 para despegar su carrera como bailarina y actriz, y lo hizo en el famoso Teatro cabaret “Tivoli” de la Ciudad de México, un lugar icónico donde las vedettes se presentaban en la vida nocturna de la Ciudad.

El “Tivoli” nació en septiembre de 1946, gracias a los empresarios Manccini e Iracheta. El lugar se ubicaba en la primera calle de la Libertad en la capital, en un corredor donde se encentraba la “zona roja” de la ciudad.

En aquel lugar las noches eran mágicas, donde desfilaron artistas como: Pedro Infante, Libertad Lamarque, Los Panchos, Ninón Sevilla, Katy Jurado, Olga Guillot, Toña la Negra, Agustín Lara, Marga López, entre otros y otras artistas de la época.

El “Tivoli” también vio nacer a las vedettes llamadas “las exóticas”, quienes eran mujeres caracterizadas por usar nombres extravagantes, diminutos atuendos y su show consistía en incluir danzas africanas, tahitianas u orientales, y una de las pioneras de este género fue “Tongolele”.

Debido al éxito de sus bailes, Montes cada que se presentaba en el “Tivoli” siempre había tumultos para ingresar y conseguir un ansiado lugar en el recinto y así poco a poco “Tongolele” dio el salto al cine.

El famoso teatro cabaret “Tivoli” cerró su telón un 10 de noviembre del 1963, fecha que representó su última función y días después, el 23 del mismo mes y año, fue demolido.

Enfrentó la censura

“Tongolele” fue la primera mujer a quien se le asoció el adjetivo de “exótica”, gracias a su nombre y al tipo de baile que interpretaba. Con movimientos suaves y sensuales, mostrando su ombligo, cautivaba al público.

A lo largo de su carrera, se presentó en algunos de los cabarets más importantes, destacando con espectáculos llenos de atuendos extravagantes. Su éxito en el escenario la llevó al cine en 1948 con “Nocturno de amor”, y más tarde protagonizó “¡Han matado a Tongolele!”, convirtiéndose en una figura central en el Cine de Rumberas.

Sin embargo, hacia finales de los 50, su carrera se vio afectada por la censura, al ser considerada un símbolo sexual. Esto le causó un descenso en popularidad. Después de un tiempo fuera de México, regresó en la siguiente década para retomar su carrera.

En una entrevista con la periodista Christina Pacheco, Yolanda recordó cómo nunca se sintió parte del mundo televisivo debido a las prohibiciones que enfrentó por su estilo. “Eso me daba risa. Recuerdo que una vez un periódico dijo que me censuraron o no me dejaron cantar”, comentó sonriente.

Relató que se iba a presentar (en la tele) con un vestido que cubría por completo su cuerpo, similar a los que utilizaba su entrañable amiga, la cantante María Victoria. “Iba a cantar, pero me prohibieron. Cuando llegué a Nueva York, vi un periódico que decía: ‘‘Tongolele’, la artista cuyo nombre es demasiado sexy para la televisión’”, recordó, entre carcajadas, sorprendida por cómo solo su nombre generaba controversia.

La cinta en la que intentó matar a “Tin Tan”

La icónica vedette y actriz, reconocida por su destacada participación en la Época de Oro del cine mexicano, colaboró con Germán Valdés “Tin Tan” en la película “¡Mátenme porque me muero!” (1951).

En este filme interpreta a “Satanela”, una enigmática bailarina exótica que se convierte en el centro de atención en un club nocturno. Su personaje desempeña un papel crucial en la trama, que gira en torno a “Tin Tan”, un hombre que, tras ganar la lotería, decide donar su fortuna a un orfanato.

Sin embargo, dos personajes oportunistas, “Santanela” y “Riverita”, intentan apoderarse del dinero haciéndole creer a “Tin Tan” que padece una enfermedad terminal, convenciéndolo de que debe quitarse la vida.

A pesar de múltiples intentos fallidos, “Tin Tan” solicita la ayuda de un sindicato de asesinos para acabar con su vida, pero incluso ellos fracasan en el intento. La película se desarrolla en una serie de situaciones cómicas que reflejan la habilidad de “Tin Tan” para evadir la muerte de manera inadvertida.

La participación de “Tongolele” en “¡Mátenme porque me muero!” es especialmente recordada por la secuencia del baile de “Las calaveras”, donde despliega su talento en una vibrante coreografía al ritmo de la música en vivo de Pérez Prado.

Esta escena no sólo resalta sus habilidades como bailarina, sino que también ejemplifica la fusión perfecta entre la comedia y el espectáculo musical que caracteriza a la película.

Sin duda, la reciente partida de Yolanda Montes “Tongolele” nos invita a recordar y celebrar su invaluable contribución al arte y la cultura mexicana.

Proyectos destacados de la vedette

Dueña de un cuerpo de infarto y una mirada felina, “Tongolele” se convirtió en la encarnación de las bailarinas de ritmos exóticos, con movimientos de cadera al son de los tambores que cambiaron la escena de los clubes nocturnos en la Ciudad de México y crearon una imagen inmortal para la Época de Oro del cine mexicano. A continuación, una lista de las cintas y programas de la diva fallecida a los 93 años.

CINE

“Nocturno de amor”, 1947.

“La mujer del otro”, 1948.

“Han matado a ‘Tongolele’”, 1948.

“El rey del barrio”, 1949.

“El amor no es ciego”, 1950.

“¡Mátenme porque me muero!”, 1951.

“Chucho el remendado”, 1951.

“Ahí vienen los gorrones”, 1952.

“Amor de locura”, 1952.

“Había una vez un marido”, 1952.

“El mensaje de la muerte”, 1952.

“El misterio del carro express”, 1952.

“Sí, mi vida”, 1952.

“Música de siempre”, 1956.

“Pensión de artistas”, 1956.

“La muerte es puntual”, 1956.

“Súper espectáculo del mundo”, 1966.

“Las mujeres panteras”,1966.

“Amor a ritmo a go go”, 1966.

“La muerte viviente” (”The snake people”), 1968.

“El crepúsculo de un dios”, 1968.

“Las noches del Blanquita”, 1981.

“Las fabulosas del reventón I”,1981.

“Las fabulosas del reventón II”,1982.

“El fantástico mundo de Juan Orol”, 2012.

TELEVISIÓN

“La pasión de Isabela”, 1983.

“Teatro follies”, 1983.

“Salomé”, 2001.

