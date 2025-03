Nana Calistar: Horóscopos para HOY 17 de marzo de 2025

Aries

Serán días de profunda reflexión y transformaciones internas que te llevarán a fijarte nuevas metas y proyectos que serás capaz de realizar de manera efectiva . Es posible que en este momento no tengas claro lo que realmente deseas, lo que podría estar impidiendo que encuentres tus sueños.

Para ayudarte, toma una hoja en blanco y escribe todas las metas y deseos que tienes en mente. Luego, dedica cada día a leer lo que has escrito y usa esas palabras como impulso para avanzar. No te enfoques únicamente en llegar al final, sino en dar los primeros pasos hacia esos objetivos. Cada pequeño avance cuenta, y lo más importante es empezar el camino.

Tauro

Es fundamental que tengas cuidado con lo que piensas y, sobre todo, con lo que dices, ya que sin darte cuenta podrías herir a personas muy importantes para ti. No permitas que los comentarios de los demás afecten tu estado de ánimo ni te hagan sentirte derrotado.

Has tenido todas las oportunidades para ser feliz, pero quizás no las has sabido aprovechar, y eso ha sido uno de tus mayores errores. Es hora de ser firme en tus metas, dejar de lamentarte y luchar por cada objetivo que te has propuesto. Ahora es el momento de convertir tus sueños en realidad.

Géminis

Es el momento de tomar decisiones firmes en el ámbito sentimental para evitar cometer los mismos errores del pasado. Protege tus sentimientos, porque si dejas entrar a alguien que solo te busca cuando necesita algo, te hará sentir mal contigo mismo.

Aprende a valorarte y a amarte más, no rebajes tu autoestima por nadie. Cree en tu capacidad para atraer a la persona que realmente mereces y no dudes en alejar a quien ya no aporta nada positivo a tu vida.

Cáncer

Estos días serán perfectos para disfrutar de momentos agradables con tu familia, donde te sentirás completamente a gusto y podrás expresarte con libertad. No permitas que nadie te robe la paz ni que las personas a tu alrededor intenten manipularte, porque luego lo lamentarás.

Sabes que eres fuerte y tienes el control sobre quienes decidas permitir en tu vida. Ten cuidado con posibles traiciones en el ámbito amoroso. Recuerda que cada persona es responsable de sus propias acciones, y tú de las tuyas.

Leo

Se avecinan momentos de incertidumbre en los que surgirán muchas dudas, no solo sobre tu pasado, sino también sobre tu presente. Tendrás sueños que te ofrecerán respuestas, pero una enfermedad infecciosa podría hacerte sentir vulnerable y postrado en cama.

No dejes que los celos o la desconfianza destruyan lo que tanto te ha costado construir, especialmente en el amor. Habrá días en los que no te sientas a ti mismo y no sabrás qué camino tomar, pero date la oportunidad de seguir cada meta y sueño. Si te decides a avanzar, lograrás todo lo que te propongas. Este no es el momento de quedarte con deseos sin cumplir.

Virgo

Se avecinan momentos difíciles, con una posible enfermedad en la familia e incluso una pérdida que afectará a muchas personas cercanas. Sin embargo, habrá cambios laborales que te beneficiarán, aunque también será necesario que comiences a trabajar en la creación de tu propio patrimonio.

Un viaje se dará tal como lo esperas, y podría ser a un destino playero. No dejes que nadie te manipule; es hora de concentrarte en esos sueños y metas que has tenido en mente. Ten mucho cuidado con ex amistades, ya que podrían ponerte en situaciones complicadas y hablar a tus espaldas sobre ti y tu familia.

Libra

Ten cuidado con las caídas, ya que podrían ser frecuentes en estos días. Un viaje que tenías planeado podría cancelarse por un problema relacionado con un familiar o amigo. No dejes que nadie te quite el sueño ni te desvíe de tus metas.

Ve tras cada uno de tus objetivos poco a poco, sin sentir la necesidad de dar explicaciones que no te llevarán a nada. Si sientes que puedes caer, hazlo, pero asegúrate de levantarte con más fuerza. Tu verdadera fuerza radica en tu familia y en la determinación con la que persigas cada sueño y meta que te propongas.

Escorpión

Se avecinan amores intensos y cambios significativos en tu actitud, ya que estás madurando mucho. Nuevas energías estarán presentes hoy, trayendo transformaciones que te impulsarán. Estos cambios en tu conducta serán clave para mejorar tu situación económica.

Descubrirás la verdadera cara de alguien que te hizo creer que te era fiel y te quería, pero en realidad te ha mentido. Ten cuidado con la tentación de vengarte, ya que eso podría hacerte sentir como la peor persona del mundo. Deja que el karma se encargue de poner a cada quien en su lugar.

Sagitario

Te enterarás de una infidelidad o un divorcio de una amistad cercana o de un miembro de tu familia. Grandes amores llegarán a tu vida, ofreciéndote la oportunidad de darle un giro completo a tus sueños y metas.

Recuerda que siempre aparecerán amores fugaces, pero deberás ser muy astuto para no caer en distracciones y provocaciones. Algunas amistades podrían hablar mal de ti y, con sus comentarios, causarte serios problemas. Mantente alerta y enfocado en lo que realmente importa.

Capricornio

Es momento de cerrar ese ciclo del pasado que no te aporta nada positivo. Sigues cargando rencores hacia personas que ya no están en tu vida, y mientras no logres soltarlas, no podrás avanzar, quedándote atrapada en esa etapa.

Se avecinan momentos agradables dentro de tu familia que debes aprovechar, ya que quizá nunca se repitan. No tengas miedo de entregarte a esa persona que ha llegado a mover tu mundo, pero asegúrate de que sea la correcta antes de dar ese paso.

Acuario

Un amor importante llegará a tu vida, y si no estás en una relación, será crucial que seas muy perspicaz para reconocer a esa persona que realmente necesitas y que debe quedarse a tu lado. A veces, te enfocas demasiado en el aspecto económico, lo que puede alejar a las personas.

Es el momento de visualizar claramente hacia dónde vas, ya que te has desviado de tu camino y has perdido de vista tus objetivos. Ahora es tiempo de cerrar cualquier ciclo pendiente, porque has atravesado situaciones difíciles que ya es hora de dejar atrás.

Piscis

Tu carácter puede ser muy explosivo, y a veces reaccionas sin darte cuenta de que puedes dañar a quienes realmente son importantes para ti. Se avecinan días intensos en los que tu vida podría dar un giro completo.

Es el momento perfecto para renovarte y comenzar a atraer nuevas metas y sueños tanto para ti como para los tuyos. Además, se prevé un divorcio o separación en la familia en un futuro cercano.

Con información de Nana Calistar.

