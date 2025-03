Una noche plagada de éxitos rotundos. Así resultó el primer concierto de Shakira en el Estadio AKRON de Guadalajara; tras seis años de ausencia en nuestro país, la colombiana visitó la Perla Tapatía como parte de su gira “Las mujeres ya no lloran World Tour”, en un concierto que estremeció a miles de fanáticos que aguardaban con ansias la llegada de la nacida en Barranquilla.

Pese a que salió con más de una hora de retraso al escenario, a la cantante le bastó un instante para conquistar. Apareció regia, vestida con un atuendo plateado. Su sola figura bastó para recibir la primera ovación de la velada.

Su espectáculo inició con los temas “La fuerte”, y “Girl like me”. Sin dar un respiro a la audiencia, las piezas “La intuición” y “Estoy aquí” comenzaron a pintar de colores todos los rincones del Estadio. “¡Buenas noches Guadalajara! Qué bueno es estar de regreso aquí. México es mi casa, gracias Guadalajara por estar conmigo esta noche. No hay mejor encuentro que el de una loba con su manada mexicana”, gritó a la audiencia.

Esas palabras enmarcaron el primero de los dos espectáculos que la cantante ofrecerá en el AKRON, ambos con boletaje agotado. Anoche, cerca de 45 mil personas asistieron al concierto, de las cuales aproximadamente 18 mil provenían de otros sitios del país, precisó la empresa OCESA.

“Estos últimos tres años no han sido un camino de rosas, pero así es la vida. Y si algo he aprendido es que después de una caída viene un vuelo más alto”, compartió con el público, particularmente femenino, a las que llamó a ser fuertes, porque “ya no lloran, facturan”.

Con “Te felicito” y “Hips Don’t Lie”, el Estadio AKRON estalló en un rugido ensordecedor. La colombiana se apoderó de Guadalajara con sus conocidos movimientos de cadera, numerosos cambios de vestuario y los distintos elementos que incorporó en el escenario.

Otro gran instante de la noche se vivió con “Antología”, uno de los himnos de amor clásicos en la carrera de la sudamericana, en la que las voces se unieron en un coro masivo.

Los fanáticos de temas clásicos de Shakira quedaron complacidos con la interpretación de “Ojos así”, “Pies descalzos, sueños blancos”, e “Inevitable”, en una remembranza musical de los éxitos que la volvieron un ícono de los años noventa.

“Acróstico”, su sencillo más reciente, también derivó en un instante emotivo durante el show, cuando las pantallas mostraron imágenes de Milan y Sasha, sus hijos.

Antes de que el concierto finalizara, Shakira llamó a la unión femenina y el empoderamiento con la presentación de “los diez mandamientos de las lobas”, momento que llenó a las tapatías de euforia.

La velada cerró con “Loba” y “BZRP Music Sessions #53”, uno de sus singles más virales, convertido en tendencia tras su polémica ruptura con Gerard Piqué.

Guadalajara aúlla bajo el ritmo de Shakira

No fue una tarde de domingo común. Fue una jornada caótica, calurosa y llena de emociones la que se vivió por el primero de los dos conciertos que Shakira ofrecerá en Guadalajara, un evento masivo que atrajo a miles de fanáticos tapatíos y de todo México al Estadio AKRON.

Ni el Sol, ni los incendios que han azotado a la Zona Metropolitana de Guadalajara y tampoco una protesta que paralizó el tráfico en el Periférico, detuvieron a la avalancha de fanáticos entusiasmados que se apoderó del recinto deportivo para transformarlo en la guarida de “La Loba”.

Como ya es costumbre en este tipo de eventos, Periférico se convirtió en un estacionamiento con hileras de vehículos que avanzaban a vuelta de rueda, tanto por el concierto de la colombiana, como por una protesta de trabajadores que, aunque breve, detuvo la circulación en ambos sentidos. “Hicimos más de dos horas en llegar”, comentó Fabricio, a quien el tráfico lo dejó atascado sobre la carretera a Vallarta, aun habiendo salido de casa con más de tres horas de anticipación. Autobuses y caravanas cargadas de fans contribuyeron al caos vehicular.

Shakira convocó a más de 40 mil personas en el primero de los dos espectáculos que ofrecerá en Jalisco. EL INFORMADOR/ H. Figueroa

Entre pelucas, sonrisas e ilusiones

El concierto convocó a fieles de la colombiana provenientes de todo el país. Romina, por ejemplo, vino desde San Luis Potosí junto con sus amigas, todas usando pelucas moradas como lo hace Shakira en el video de la canción “Las de la intuición”.

De todos los conciertos que ofrecerá la artista en México, Romina únicamente pudo conseguir entradas para su presentación en Guadalajara, tras horas de incertidumbre y filas virtuales. “Shakira es mi cantante favorita, no me la pensé dos veces en venir para acá”, dijo emocionada.

La explanada del AKRON se llenó de fanáticos felices comprando mercancía estampada con la imagen de la colombiana, gente conversando y tomando fotos, esperando con emoción a que arrancara el concierto y pudieran atestiguar a Shakira en vivo y en directo.

Había familias, parejas, grupos de amigos. Decenas vestían los outfits más icónicos de la artista, con pelucas moradas, faldas negras, trenzas multicolor, resplandecientes caderines de lentejuelas y vestimentas árabes.

Muchos sentían que estaban ante un sueño, un espectáculo que soñaron por ver durante años. “No puedo creerme que voy a ver a Shakira”, compartió Sebastián, de 25 años. “Es mi cantante favorita”.

Y como él, muchos; cada uno con su historia personal con la cantante y su música. Había gente de todas las edades: fanáticos de la vieja escuela cuyas juventudes coincidieron con las melodías de Shakira en la década de los 90, y generaciones más recientes que conocieron a la colombiana por medio de sus éxitos virales y sus polémicas recientes.

“Yo me acuerdo cuando Shakira era más underground, cuando tenía trenzas”, dice Jaime, de 42. “No me ha gustado mucho lo que ha sacado últimamente, pero Shakira es Shakira”, expuso.

Por su parte, Karla, de 21 años, conectó con la colombiana por medio de “BZRP Music Sessions #53”, y le parece que la cantante es un ícono femenino. “A mí no me gusta tanto la Shakira viejita, como que me aburre”, confiesa. “Me gusta más la nueva, más empoderada, con más fuerza de mujer”.

Sin importar la versión de la cantante con la que el público ha formado un vínculo, han trascurrido 30 años desde el lanzamiento de “Pies descalzos”, y ya sea del agrado de muchos o no, el camino que tomó en su carrera, Shakira sigue vigente y es, indiscutiblemente, una de las personalidades más reconocidas de América Latina.

La colombiana conquistó a Guadalajara y reunió a miles de personas luego de no ofrecer conciertos en México por ya casi seis años, en un evento que cumplió expectativas, satisfizo exigencias y dejó en la noche del domingo un reguero de risas, cantos, gritos y lágrimas.

Las controversias de la colombiana

En años recientes se ha criticado a Shakira por distanciarse de lo que algunos fanáticos consideran su estilo “original”, y enfocarse en crear hits comerciales por completo distintos a los que creó en las primeras etapas de su carrera.

Sus problemas con la Hacienda de España, la cual la acusó de desviación fiscal por 14.5 millones de euros, puso a la colombiana en jaque, situación que incluso pudo haberla llevado a prisión de no ser por el pago de 432 mil euros, y por no tener antecedentes penales.

Su divorcio con Gerard Piqué, producto de una infidelidad del futbolista con Clara Chía, fue un escándalo mediático que la cantante aprovechó para desquitarse por medio de la música, en un acto que fue tanto aplaudido como criticado por sus fanáticos.

La hija pródiga de Barranquilla conquista al mundo

Shakira Isabel Mebarak Ripoll nació un 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia. Al mirar hoy su carrera, se puede afirmar sin margen de error que es la artista latina con mayores ventas discográficas en la historia.

Pero toda historia tiene un inicio y en su caso como muchos otros, no fue nada sencillo. Inició su carrera en la década de los años noventa con dos discos que, en un principio, pasaron desapercibidos por el público: “Magia” (1991) y “Peligro” (1993).

Sería hasta 1995, con el lanzamiento de “Pies descalzos”, que la colombiana logró alcanzar el éxito en su país primero y a nivel latinoamericano después. Esa fama terminaría por consolidarse en 1998 con la placa “¿Dónde están los ladrones?”, el cual le otorgó la fama suficiente para aparecer a finales de la década en el MTV Unplugged, siendo el primero en transmitirse en Estados Unidos por una cantante latina, y además en español.

Con la conquista del mercado de Latinoamérica, llegaría en turno de probar suerte a nivel mundial. En la década de los 2000, con “Fijación oral”, Shakira se convirtió en una artista internacional, particularmente por el sencillo “Hips Don’t Lie”, con el que entró de lleno en el mercado europeo y de Estados Unidos.

El lanzamiento del álbum “Loba”, y su participación con uno de los temas musicales de la Copa Mundial de Futbol Sudáfrica 2010, consolidaron su fama en todo el mundo. Fue ahí que conoció al futbolista español Gerard Piqué, con el que tuvo un romance, y con el cual mantuvo una relación durante 12 años, de la que nacieron dos hijos.

El final de la relación entre ambos se convertiría en un escándalo mediático de proporciones titánicas, aunque Shakira supo cómo tomar ventaja de la polémica.

Su material discográfico más reciente, y que la ha vuelto una presencia constante en redes sociales, es “Las mujeres ya no lloran”, en particular por la canción “Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53”, lanzada poco después del escándalo con Gerard Piqué, y que se volvió viral en plataformas digitales, con millones de reproducciones.

La canción forma parte importante de la gira mundial que actualmente trae a Shakira en Guadalajara.

Su estilo vocal, movimientos de caderas, su versatilidad musical, y el poder de sus letras así como sus numerosas colaboraciones con artistas, han hecho de Shakira una de las personalidades más importantes y reconocidas de América Latina, y una referente destacada de los latinos en el planeta.

