Nana Calistar: Horóscopos para HOY 17 de febrero de 2025

Aries

Una amistad que no guarda secretos puede causarte problemas si no pones límites. Si no deseas que hablen de ti, evita darles motivos para hacerlo. Es esencial que aprendas a valorarte y reconocer tu verdadero valor. Recuerda que la vida es breve, por lo que es importante aprovechar al máximo lo que tienes y buscar la felicidad.

La pérdida de objetos puede ser algo que se supera fácilmente, pero también puede simbolizar la llegada de nuevas amistades que traerán momentos agradables. En el ámbito laboral, se vislumbran grandes oportunidades de ganancias. El comercio y los negocios son áreas en las que destacas, y este enfoque te proporcionará una estabilidad económica sólida.

Tauro

No te angusties si las cosas no salen como esperabas, la vida siempre te llevará hacia lo que es mejor para ti. Deja de intentar fingir o mostrar algo que no sientes.

Si estás en una relación que ya no te satisface, no tienes que quedarte por obligación o para complacer a tu pareja. Es mejor cerrar ese capítulo y seguir adelante, sin perder más tiempo. Recuerda que tu orgullo puede ser un obstáculo, ya que te cuesta perdonar y esperas que la otra persona dé el primer paso antes de hacerlo tú.

Géminis

Es natural que extrañes a quien ya no está en tu vida, pero con el tiempo te darás cuenta de que fue lo mejor. Evita compartir tus planes y proyectos con todos, ya que algunas personas podrían intentar sabotear lo bueno que está por venir.

Deja de quejarte y pensar que todo lo que sucede es negativo, porque las circunstancias de tu presente son el resultado de tus decisiones pasadas. No confíes ciegamente en todas las personas que llegan a tu vida, ya que algunas podrían buscar aprovecharse de ti y hacerte sentir mal.

Cáncer

Solo tienes una vida, así que aprende a aprovecharla y deja de perder el tiempo con quienes no te buscan ni te valoran. Los chismes de amistades llegarán a tus oídos, pero no dejes que te afecten. Una amistad que se había distanciado regresará, y además, habrá noticias relacionadas con el dinero que te beneficiarán.

No tengas miedo a los cambios; abrázalos, ya que solo así lograrás mejores resultados en todo lo que emprendas. Es el momento de dejar atrás todo aquello que te frena o no te hace feliz.

Leo

Es importante que cuides la relación con tu familia, ya que podrías estar descuidando ese aspecto fundamental en tu vida. Si buscas una relación estable, empieza a ser menos exigente en cuanto al amor. Ha llegado el momento de tomar las riendas de tu vida y perseguir eso que te hace feliz, ya sea un proyecto que has tenido en mente pero que por diversas razones no has concretado.

Habrá días en los que te frustrará ver que las personas no actúan como tú deseas, pero recuerda que cada quien tiene su propio camino. No intentes que los demás hagan siempre lo que tú quieres.

Virgo

Es fundamental que te des tu lugar y te fortalezcas antes de aceptar cualquier relación o propuesta sentimental. Se avecinan cambios emocionales intensos que te ayudarán a madurar. Es hora de romper con la rutina diaria y enfocarte en esos proyectos que habías dejado pendientes.

Si deseas mejorar tus ingresos, hay oportunidades, pero no esperes que el dinero llegue por sí solo. Tendrás tres propuestas muy buenas; elige la que te ofrezca los mejores resultados financieros. Es momento de comprometerte con tu felicidad, buscar estabilidad y paz, y recordar que viniste a este mundo para alcanzar tus metas y objetivos, sin importar las opiniones de los demás.

Libra

Hay momentos en los que deseas una relación estable, pero te das cuenta de que las personas que han llegado a tu vida últimamente no te aportan nada valioso, siendo solo pasajeros. Se acercan nuevos amores con vínculos muy profundos que te enseñarán lecciones importantes.

Mantén los ojos bien abiertos, porque al estar pensando en alguien del pasado, podrías perder la oportunidad de ser feliz con alguien que realmente lo merece. Tu principal obstáculo es el miedo a la soledad o a ser lastimado nuevamente, como ocurrió en el pasado.

Escorpión

Si tienes pareja y esta te pone obstáculos en tus metas, sueños y decisiones, no vale la pena seguir en esa relación. No gastes dinero en cosas innecesarias. Es momento de confiar en tu capacidad para lograr todo lo que te propones, sigue adelante porque estás a un paso de alcanzar tus objetivos.

En el amor, te sentirás algo tenso o tensa, cansado o cansada de que las cosas no salgan como deseas, o de que la persona con la que estás solo busque satisfacción momentánea y luego desaparezca sin más.

Sagitario

Si sientes la necesidad de buscar a alguien de tu pasado, hazlo solo para cerrar ciclos que quedaron inconclusos. No regreses a lo mismo, ya que hay muchos nuevos aprendizajes por experimentar.

Es recomendable que empieces a ahorrar, porque a finales del próximo mes se presentará una oportunidad de inversión que traerá grandes ganancias. Ahora, tu enfoque debe estar en mejorar tus finanzas. Es el momento de tomar el control de tu vida, dejar atrás lo que no fue y no pudo ser, y avanzar hacia lo que sí puedes lograr.

Capricornio

Podría surgir una discusión o malentendido con tus hermanos o hermanas debido a problemas del pasado que aún afectan la relación. No te preocupes por aquellos que te causaron dificultades en el pasado, ya que el karma y la vida se encargarán de hacer justicia y poner las cosas en su lugar.

Solo ten paciencia, porque el tiempo te mostrará con hechos lo que tú mismo podrías haber querido hacer. Habrá cambios de humor inesperados que podrían afectar a tu familia, pero también una amistad te hará saber cuánto le agradaste. En marzo, recibirás una sorpresa inesperada de alguien que menos imaginas, y te dejará completamente sorprendida.

Acuario

Si tienes pareja, podrían surgir celos y una separación momentánea. Ten cuidado con un amor del pasado que podría reaparecer en cualquier momento, y con él podría reavivarse la llama. Es el momento de cambiar aquello que te molesta de ti mismo y que sigues tolerando.

Con el tiempo, te darás cuenta de que fue la mejor decisión que pudiste tomar. Aprende a apartarte de lo que no te pertenece, no te metas en problemas ajenos ni intentes ayudar a quien no te lo está pidiendo.

Piscis

Tus sueños te revelarán importantes verdades. A veces desearías rendirte y mandar todo al carajo, pero ten paciencia; las pruebas más difíciles traen grandes lecciones.

Deja de pensar que el mundo está en tu contra, porque si no tomas acción para resolver tus problemas existenciales y del pasado, nadie lo hará por ti. Una amistad se acercará a ti debido a un problema sentimental que está atravesando.

