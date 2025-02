Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 17 al 23 de febrero

Aries

Querido Aries, no pierdas tu energía en discusiones o en convencer a quienes no valoran tus esfuerzos. Si has dado resultados y aún debes explicar tu valía, es momento de enfocarte en lo que realmente importa. Un eclipse en marzo marca el cierre de una etapa y el inicio de otra más poderosa. Te sentirás más fuerte y sereno, especialmente del 18 al 20, cuando la Luna Llena y el Sol en Piscis te impulsen a brillar en reuniones o presentaciones. Esta semana sentirás un “clic” interior que te motivará a salir de tu zona de confort y conquistar nuevas metas, tanto profesionales como sentimentales.

Tauro

Tauro, estás en una etapa de plenitud y abundancia. El aprendizaje de los últimos tres años ha dado frutos, y ahora es tiempo de agradecer. Un simple gesto de gratitud hacia quienes te han apoyado abrirá aún más puertas. Tu hogar se llena de sorpresas y podrías estar planificando viajes para los próximos meses. Aprovecha el apoyo de tus amistades para avanzar en proyectos importantes. Recuerda que delegar también es clave para crecer y disfrutar más.

Géminis

Géminis, esta semana nadie podrá detenerte. Tus virtudes y tu buen corazón darán grandes frutos, especialmente en algo que anhelabas desde noviembre o diciembre. Lo que parecía una simple semilla se convertirá en una cosecha abundante. Aléjate de chismes y de personas aduladoras que solo buscan beneficio propio. Confía en tu intuición y mantente enfocado: es tu momento de ganar y recibir lo que mereces.

Cáncer

Cáncer, escucha tu voz interior y atrévete a dar pasos agigantados. Con Marte directo en tu signo desde el 23, sentirás un gran alivio tras semanas de tensiones. Los días 18, 19 y 20 serán claves: tu intuición estará más aguda que nunca, ayudándote a detectar verdades y protegerte de engaños en contratos o acuerdos. Confía en tu sexto sentido y en la protección de tus guías. Cambios positivos en tu hogar traerán paz y estabilidad.

Leo

Leo, una sonrisa es tu mejor escudo. Si levantas tu ánimo y frenas la “lengua mental” que no para de dar vueltas, atraerás más alegría y energía positiva. Esta semana es ideal para liberarte de chismes y envidias. Si tu brillo molesta a otros, ¡que se pongan lentes! Confía en que las personas tóxicas se alejarán solas. Además, se avecinan cambios positivos en tu economía. Mantente atento y sigue brillando con esa luz que nadie puede opacar.

Virgo

Virgo, el universo baila a tu alrededor anunciando éxito y prosperidad. No sobrepienses, actúa. Tu corazón tierno y tu agudo sexto sentido te guiarán lejos de personas negativas. Del 17 al 20, todo se alinea para que recibas respuestas importantes, ya sea en temas laborales, trámites o asuntos del pasado. Es un excelente momento para iniciar algo propio y aprovechar el apoyo de tu círculo social para avanzar rápidamente.

Libra

Esta semana, Urano en Tauro te brinda la oportunidad de cerrar acuerdos, firmar contratos y concretar negociaciones importantes. Las fechas clave para estos movimientos son el 17, 18 y 19 de febrero, cuando la Luna llena potenciará tu suerte, y especialmente el 18, con la entrada del Sol en Piscis. Además, Júpiter en Géminis favorece tu economía, así que visualiza tu éxito y confía en que las puertas hacia la abundancia están abiertas para ti.

Escorpión

El amor y la conexión social marcan tu semana, Escorpión. Estarás rodeado de amistades y nuevas oportunidades. El número 11 aparecerá frecuentemente, símbolo de la guía de tus ángeles y maestros. Hazle caso a tu intuición, ya que te llevará a tomar decisiones clave para tu bienestar y el de tus seres queridos. Si planeas alguna compra, venta o negociación, hazlo antes del 20 de febrero, antes de la Luna menguante.

Sagitario

Sagitario, es tu momento de brillar tras un período de aprendizaje. Esta semana recibirás propuestas interesantes que impulsarán tu libertad y te permitirán cerrar ciclos para abrir nuevos. Usa tu creatividad y tu actitud positiva para avanzar en tus proyectos. Aprovecha las herramientas digitales para comunicarte y promover tus ideas. Este es un tiempo de crecimiento, no solo profesional, sino también personal.

Capricornio

Capricornio, sonríe y disfruta de la vida. Esta semana, tu capacidad para atraer lo que deseas estará en su punto máximo. Es el momento perfecto para buscar nuevas oportunidades laborales o formalizar relaciones. Recuerda que tu mente es poderosa y lo que piensas, atraes. También podrás resolver conflictos pasados en tu entorno profesional, logrando beneficios para todas las partes.

Acuario

Acuario, algo que parecía estancado comenzará a moverse con gran rapidez a partir del 18 de febrero, con la entrada del Sol en Piscis. Tu vida profesional y económica experimentará avances importantes. No temas realizar negociaciones o compras, ya que los astros te favorecen. Además, es un buen momento para planear viajes y remodelaciones en tu hogar. Cambios positivos en tu vida familiar traerán alegría.

Piscis

Piscis, con el Sol entrando en tu signo el 18 de febrero y Marte directo en Cáncer desde el 23, tienes el poder de hacer realidad tus sueños. Es momento de dejar atrás la espera y ponerte al frente de tus metas. Neptuno, Saturno y Mercurio en tu signo refuerzan tu capacidad de crear cambios profundos, tanto en tu vida personal como profesional. Si has postergado decisiones desde 2022, este es el momento de actuar y cosechar lo que has sembrado.

Con información de Mizada Mohamed

MF