Nana Calistar: Horóscopos para HOY 14 de noviembre

Aries

Este fin de semana será agitado, y será importante que pongas en la balanza tus sueños y metas frente a los de los demás. Es momento de pensar más en ti mismo antes de tratar de resolverle la vida a todo el mundo. Te sientes como la madre Teresa de Calcuta, queriendo ayudar a todos, pero sin darte cuenta de que quien más necesita ayuda eres tú.

Ten cuidado con una amistad de piel clara, que no tiene buenas intenciones y buscará dañarte de todas las formas posibles. Esta persona está llena de envidia y hará todo lo posible por dejarte mal ante los demás. Mantente alerta para que no te engañen. Es hora de confiar en ti y en tus sueños, porque si tú no lo haces, nadie más lo hará. También, ten cuidado con faltas de respeto en tus relaciones amorosas; ya no estás para permitir esas cosas.

Tauro

Los amores de una noche se presentarán, pero también será evidente una cierta ingenuidad de tu parte, ya que podrías terminar muy enamorado de alguien que no te satisfará de la forma en que deseas. Ten cuidado con posibles cambios en el ámbito de los negocios; no se ven bien las firmas ni el arreglo de documentos, así que es mejor que tomes las cosas con calma para evitar problemas.

Se avecina un fin de semana en el que estarás muy pensativo, al punto de querer alejarte de varias personas. Se aproximan cambios en tu economía y en tu estado de ánimo, por lo que es importante que estés muy atento para no cometer errores. Piensa cuidadosamente en dónde deseas invertir.

Géminis

Se presentan oportunidades de crecimiento, especialmente en el ámbito financiero. Un viaje muy beneficioso está por realizarse, pero necesitarás ser más inteligente y empezar a ahorrar un poco de dinero. Si no lo haces, podrías terminar con las finanzas agotadas y las cosas no saldrán como esperas. La vida tiene su manera de equilibrar todo, y cuando menos lo imagines, pondrá a cada persona en su lugar. No tengas miedo de expresar lo que sientes.

Si esa persona te hace sentir especial o mueve tu mundo, díselo antes de que alguien más lo haga y termines solo o sola, como suele suceder. Es el momento de decirle adiós al pasado; no te quedes atrapado en él. Aprende a soltar y a dejar ir lo que ya no te llena el alma ni el corazón. Llegarán chismes de amistades, y podrías pasar un mal rato. Toma las cosas con calma y pon a esas personas en su lugar, pero también aléjalas de tu vida si solo van a traerte problemas y dolores de cabeza.

Cáncer

Llegarán buenas noticias sobre los documentos que has estado tratando de resolver, todo se resolverá a tu favor. En cuanto al amor, podrías tener la oportunidad de un amor prohibido en estas fechas, pero ten mucho cuidado, porque meterte en esa situación podría traerte muchos problemas. Recuerda que el amor se devuelve con amor, y si esa persona te hace sentir especial, no dudes en darle la oportunidad que merece y necesita. Es momento de dejar de lado todos esos comentarios negativos, cuida más tu entorno y la forma en que percibes la vida.

Debes confiar en tu capacidad para lograr tus metas y objetivos, sin permitir que otras personas te hagan sentir mal. Ya no finjas ser alguien que no eres solo para complacer a los demás; aprende a ser tú mismo y no cambies por nadie. Si a alguien no le gusta, no es tu problema, sino el de ellos. Se vienen días de cambios importantes en muchos aspectos, y un cambio de look podría ser justo lo que necesitas para sentirte mejor.

Leo

No es el momento de invertir dinero que no tienes en cosas que sabes que solo generarán gastos y no traerán ningún beneficio. Ten cuidado con los amores fugaces que se presentarán, ya que podrías terminar muy enamorado o enamorada, así que trata de llevar las cosas con calma. Aprende a decir "no" y deja de tratar de solucionar la vida de todos. Ten precaución con los cambios inesperados en tus finanzas, ya que podrías estar gastando en cosas que no te aportan nada.

No te dejes influenciar por chismes de vecindad. Es momento de mirar hacia atrás y reconocer cuánto has avanzado; deja de quejarte y ve tras lo que realmente te motiva. Podrías estar más propenso a enfermedades, por lo que deberás cuidar mucho tu salud, ya que estarás más vulnerable a infecciones y dolores de garganta. Se acercan días en los cuales estarás pensativo y melancólico, recordando a personas del pasado. También, cuídate de una traición por parte de amistades falsas que te harán daño donde más te duele.

Virgo

No te lamentes si las cosas no salieron como esperabas; sigue insistiendo porque, en el momento menos esperado, encontrarás el verdadero camino hacia tus sueños, metas y anhelos. Se avecina un conflicto intenso entre amistades, así que prepárate para manejarlo con firmeza, ya que podrías verte involucrado y ganarte nuevos enemigos. Podría surgir la oportunidad de cambiar de casa en las próximas fechas.

Tu energía estará bastante pesada, y lo sentirás especialmente a la hora de dormir, lo que podría causarte insomnio. Es momento de confiar en tu capacidad para lograr todo lo que deseas; lucha por tus sueños y ve tras lo que realmente te llena de satisfacción. Habrá cambios en el amor, y si estás soltero, prepárate para nuevas oportunidades. Te enterarás de un rompimiento dentro de la familia, así que mantén discreción y cuida tu manera de actuar para evitar problemas.

Libra

Estás en una etapa de mucha incertidumbre y cambios, especialmente debido a cuestiones de salud. Es importante que lleves una vida más tranquila, ya que de lo contrario podrías arrepentirte pronto. A finales de noviembre llegará una oportunidad de dinero que debes aprovechar para hacer alguna remodelación en tu casa. Ten cuidado con caricias vacías que no te llevarán a nada bueno, y podrías terminar con una infección si no tomas precauciones.

También debes cuidar tu alimentación, ya que podrías estar ganando peso en las próximas semanas. No te dejes influenciar por los chismes de la vecindad, ya que habrá muchos que solo te pondrán de mal humor. Es posible que empieces a planear un viaje increíble, pero asegúrate de elegir bien el destino, ya que las playas no serán los lugares más adecuados para ti en este momento.

Escorpión

Eres el centro de atención, y eso es evidente, pero es momento de calmar un poco tu actitud, ya que podrías encontrarte con alguien que te ponga en tu lugar si sigues tan elevado. Estás en una etapa de muchos cambios y maduración, en la que aprenderás a soltar esa persona que tanto daño te ha hecho y que te debilita cada vez que está cerca. Ten mucho cuidado con los amores del pasado, ya que estarán muy presentes en estos días y podrían meterte en serios problemas.

Hay una oportunidad de emprendimiento, así que si tienes el capital, no dudes en hacerlo, ya que te traerá grandes ganancias. Ten precaución con los amores fugaces que se presentarán en tu vida. Es importante que aprendas a amarte más que nunca para que nadie te haga sentir mal ni te pisotee. No te dejes llevar por lo que digan los demás; no te importa lo que piensen de ti. Aprende a confiar en ti mismo y no en las demás personas.

Sagitario

Cuidado con los cambios en tu estado de ánimo, ya que podrías caer en situaciones de ansiedad y estrés. Es momento de aprender de tus errores para no repetirlos, ya que se vienen noticias importantes en el ámbito económico que te brindarán una estabilidad financiera. No confíes en las personas que conocerás en los próximos días, ya que solo te involucrarán en problemas difíciles de resolver.

Te enterarás de chismes y verdades relacionadas con el ámbito familiar; no les hagas caso y sigue adelante, de lo contrario, te estancarás. Habrá oportunidades de cambios en el amor, especialmente si deseas establecer una relación estable, así que aprovecha esas oportunidades al máximo. No te dejes afectar por lo que digan los demás, ya que los chismes sobre ti y tu familia estarán muy presentes. Aprende a disfrutar de esta vida sin remordimientos, porque solo tienes una oportunidad para hacerlo.

Capricornio

Se presentarán oportunidades en varios aspectos, especialmente en el terreno del amor, pero será clave que seas inteligente para evitar caer en chismes y conflictos. Una amistad podría traerte algunos problemas; es momento de poner las cartas sobre la mesa y hablar con esa persona para aclarar cualquier malentendido. Ten cuidado con cambios en tu economía para evitar pérdidas en el futuro. Se acercan días en los que estarás muy expuesto a chismes dentro de tu familia, así que mantente alerta.

Un negocio en puerta podría involucrar a algunos socios; asegúrate de que todo esté por escrito para evitar complicaciones. Se avecinan cambios muy positivos en tu estado de ánimo, especialmente si habías estado pasando por una etapa de depresión, ya que las mejoras serán notables. Aprovecha al máximo esta energía renovada. Por último, no te dejes llevar por amores fugaces, ya que podrían interferir con tus planes a largo plazo.

Acuario

El destino está a punto de cambiar y con él, las circunstancias. Si antes veías la vida como injusta, pronto empezarás a verla desde una perspectiva diferente, pues se inicia una etapa de renovación en la que muchos de tus sueños se harán realidad. Tu economía se fortalecerá, lo que te permitirá finalmente emprender ese negocio que has tenido en mente por tanto tiempo. Es posible que un amor del pasado regrese, pero será crucial que seas sabio y no dejes que entre nuevamente en tu vida.

Aprende a decir "no" y a no estar disponible para todos todo el tiempo. Es hora de mirar hacia el futuro y centrarte en tus metas, sin desviarte del camino para alcanzarlas. No te quedes atado al pasado; es momento de soltar aquello que te duele y te limita. Se avecinan días llenos de luz y de cambios positivos en tu estado de ánimo. Si has atravesado momentos de tristeza, poco a poco comenzarás a encontrar la estabilidad emocional que necesitas para avanzar y alcanzar tus objetivos.

Piscis

Se acercan oportunidades para viajar y posibles cambios de casa, lo que abrirá nuevas puertas en tu vida. Eres una persona noble y entregada, y la vida te recompensará por todas las buenas acciones que has realizado; solo ten paciencia y los frutos llegarán. No guardes rencores por quienes te fallaron, mejor envíales bendiciones, porque al final, la vida se encarga de poner a cada uno en su lugar. Ten cuidado con los amores de una noche, ya que podrían terminar lastimándote y, al final, serás quien más se lamentará.

Si no estás en una relación, este no es el momento para comenzar una; es mejor disfrutar de tu libertad y vivir tu vida al máximo. Te darás cuenta de que la libertad es invaluable y que no todas las personas merecen que se las entregues. No permitas que amistades que no tienen buenas intenciones te saquen de tu zona de confort; mantén tu enfoque y sigue tu camino.

Con información de Nana Calistar.

