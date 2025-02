Nana Calistar: Horóscopos para HOY 13 de febrero de 2025

Aries

Es hora de mirar hacia el futuro y dejar el pasado atrás. Es un buen momento para hacer cambios importantes que te han estado frenando. Ten cuidado con la pérdida de objetos y trata de resolver disputas familiares antes de que sea demasiado tarde.

Al final de la semana, podrías sentir tristeza por extrañar a alguien que ya no está a tu lado, pero no te quedes atrapado en el pasado. La vida sigue, y es esencial que busques formas de ser feliz.

Tauro

Es posible que algunos rumores surjan y te afecten más de lo que esperas, especialmente si provienen de personas importantes para ti. No te dejes llevar por pensamientos negativos ni te preocupes por cosas que no existen.

El futuro es incierto, así que enfócate en el presente. Estarás perdiendo peso de manera gradual sin intención. Es el momento de enfrentar el karma, así que prepárate para ello.

Géminis

Es el momento adecuado para cerrar capítulos que no te han llevado a ningún lado y solo te han causado estrés. No te lamentes por amores pasados; déjalos ir. Concéntrate en lo que está frente a ti, que es lo único seguro en este momento.

No te compliques la vida con personas que no están comprometidas contigo, solo aparecen cuando necesitan algo de ti. Presta atención a quienes realmente lo merecen.

Cáncer

Evita acosar a quienes no están interesados en ti, ya que solo podrías terminar pasando vergüenza. Si alguien no muestra interés, es hora de dejarlo ir y buscar nuevas oportunidades.

Piensa bien antes de tomar decisiones importantes; no actúes sin considerar las consecuencias. La gente hablará de ti, pero no dejes que eso te afecte si no te aportan nada positivo.

Leo

Una noticia inesperada te sorprenderá, pero no te alarmes ni gastes energía preocupándote. Todo tiene solución, solo será cuestión de tomar acción.

No dejes que los problemas con otras personas se escalen, pero tampoco te excedas y termines lastimando a quienes más te importan. Se avecina un viaje o noticias sobre familiares lejanos que te harán sentir feliz.

Virgo

Podrías ganar peso, así que es importante cuidar lo que comes y controlar la ansiedad que podría llevarte a comer en exceso. Algunos sueños se quedarán en el aire por falta de motivación para realizarlos.

Una amistad necesita tu apoyo, no le des la espalda. El trabajo se intensificará, trayendo más responsabilidades, pero también un ingreso adicional.

Libra

Deja de pensar en lo que podría haber sido con esa persona del pasado. Lo que pasó, pasó, y ahora es momento de seguir adelante.

Si te quedas pensando en el pasado, no podrás aprovechar las nuevas oportunidades que la vida te ofrece. Descansa bien y cuida tu salud. Una amistad te necesita, bríndale tu apoyo y no le des la espalda.

Escorpión

No dejes que los cambios en tu trabajo o círculo social te afecten demasiado. Aprovecha la oportunidad para enfrentar lo que venga. Podrás estar más sensible de lo habitual, así que abre tu corazón y comparte tus sentimientos con tus seres queridos.

Ten cuidado con traiciones de amigos o conflictos familiares. Si no tienes un trabajo estable, es momento de buscar nuevas oportunidades, pero no dejes lo que tienes hasta asegurarte de que la otra opción es mejor.

Sagitario

Es tiempo de cambiar tu perspectiva sobre la vida y los demás, enfocándote en planes y proyectos que te lleven a resultados positivos.

Aunque sueles atravesar momentos difíciles, saldrás adelante con una sonrisa. Aprende a valorarte tal como eres, pero no descuides tu cuerpo. Verte bien te abrirá nuevas puertas.

Capricornio

Este fin de semana promete ser romántico y lleno de sensualidad, tal como te gusta, con alguien cercano o una amistad. Es hora de dejar de lado las preocupaciones y permitirte ser feliz. Deja atrás las depresiones y los pensamientos negativos, ya que solo te están hundiendo.

En los próximos días, podrías estar más irritable y en desacuerdo con muchas personas debido a la frustración por planes que no han salido como esperabas.

Acuario

Se avecinan grandes amores, algunos de ellos del pasado, así que ve las cosas con calma para obtener mejores resultados. Si estás en una relación, evita caer en la rutina, ya que eso puede afectarla. Cuida tus finanzas, ya que podría haber cambios imprevistos que impacten en tus proyectos o viajes.

Además, ten precaución con alguien que se acercará con malas intenciones. Si estás en pareja, mantén la guardia alta, ya que podrían aparecer celos o infidelidades.

Piscis

No temas a los cambios que podrían llegar en los próximos días. Sin embargo, ten cuidado con a quién le confías tus secretos, ya que podrían inventar rumores sobre ti. Al final del día, podrías sentirte más sensible y tener dificultades para dormir.

Se avecina una cita o una reunión con amigos, y extrañarás a algunos familiares. Habrá cambios financieros, pero será necesario ahorrar para un viaje de última hora el próximo mes.

Con información de Nana Calistar.

EE