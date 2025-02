Nana Calistar: Horóscopos para HOY 12 de febrero de 2025

Aries

Se avecinan numerosos cambios en tu vida, y será fundamental que aprendas a expresar lo que sientes sin temor al juicio de los demás. El proyecto de compra o venta que has estado considerando podría ser la clave para mejorar tus ingresos, pero es recomendable llevarlo a cabo en solitario, ya que compartirlo con otros podría generar complicaciones financieras.

Aprovecha las oportunidades que la vida te ofrece y no dejes nada pendiente. En los próximos días, podrías tener la oportunidad de hacer un viaje placentero, el cual disfrutarás enormemente con tus amigos.

Tauro

Sentirás la ausencia de una persona que ya no está físicamente a tu lado, pero que desde otro plano sigue guiando tus pasos. No te dejes arrastrar por situaciones innecesarias; ya has aprendido de tus caídas, así que no te quedes apego al suelo.

Es hora de dejar el pasado atrás y enfocarte en nuevos horizontes y objetivos. No dejes que nadie te arrebate tu felicidad ni tu motivación por seguir adelante cada día.

Géminis

Aprende a ver a las personas con el corazón, solo así evitarás cometer el mismo error al elegir a tu pareja . Se presentan nuevas oportunidades en el amor, pero mantén tus defensas, ya que podrías caer en la trampa de dar todo desde el inicio sin recibir lo mismo a cambio.

En cuanto a tus finanzas, es importante que tengas cuidado con tus gastos, pues te acercas a un período complicado en el que podrías enfrentarte a problemas con algunas deudas.

Cáncer

Ten cuidado con posibles malentendidos o con personas del pasado que podrían regresar a tu vida, ya que podrían causarte problemas al difundir chismes. Si tienes pareja, trata de no ser excesivamente celoso o celosa. Si no confías en la persona que amas, no tiene sentido seguir viviendo con dudas en la relación. No te sientas responsable de lo que les sucede a los demás; deja de martirizarte.

Aprende a enfrentar los problemas sin miedo a fracasar o a que las cosas no salgan como esperas. Atrévete a enfrentar lo que venga y deja que las cosas sigan su curso.

Leo

En el ámbito laboral, podrían surgir chismes que incluso te metan en problemas. Lo mejor es no responder a ellos, ya que solo generarás un ciclo interminable. Enfócate en tus propios asuntos y deja que los demás resuelvan sus propios problemas. Podrías enfrentar algunas enfermedades respiratorias, así que es crucial que cuides tu salud para estar preparado para lo que se viene.

Un familiar podría caer enfermo, pero todo saldrá bien, no te preocupes. La vida te sorprenderá con nuevas noticias, y es posible que se visualice un embarazo en tu familia o entre tus amigos.

Virgo

Se acerca la llegada de nuevas personas a tu vida con las que te llevarás muy bien. Ten cuidado al hablar sobre tus amistades, ya que podrías generar chismes difíciles de frenar. Una de tus amistades te buscará para pedirte consejo, trata de apoyarla, ya que en un futuro podrías necesitar su ayuda y respaldo.

Cambia tu actitud y sé más positivo en relación con lo que deseas y persigues. Muchas de las situaciones que vives hoy son el resultado de tus acciones pasadas, así que no te quejes y enfrenta los karmas con responsabilidad.

Libra

Si no estás en control de embarazarte o embarazar a alguien, asegúrate de tomar las precauciones necesarias, como usar un dispositivo o preservativo, ya que estás en un periodo muy fértil y podrías quedar en esa situación con tu pareja. Deja de ser tan desconfiado, si la persona que te interesa se comporta de manera inmadura o irrespetuosa, lo mejor es alejarte de ella.

No sigas alimentando la esperanza de que cambiará, porque no lo hará. La vida te traerá nuevas oportunidades, tanto en el amor como en los negocios. Alguien con piel de tono cálido tocará tu corazón pronto, y lo conocerás a través de una amistad.

Escorpión

Recuerda que solo tienes una vida y solo a ti te corresponde vivirla, así que deja de preguntar a los demás qué debes hacer y actúa según lo que te dicten tu mente y tu corazón. Habrá un reencuentro con una amistad que no veías desde hace tiempo, y además recibirás un mensaje o correo que te hará sentir increíble.

También tendrás sueños premonitorios que te señalarán situaciones que están por suceder, así que presta mucha atención a ellos.

Sagitario

Ten cuidado con los cambios de humor, ya que incluso tu familia podría verse afectada. A veces eres demasiado duro con las personas que más te quieren, cuando deberías estar más cerca de ellos. Se avecinan días en los que te costará mucho levantarte de la cama, pero no dejes que el mundo te arrastre.

Deja que las cosas sigan su curso sin que te afecten demasiado, y encuentra fuerzas dentro de ti para mostrarle al mundo de qué estás hecho.

Capricornio

Debes tener cuidado con el aumento de peso; dedicar al menos una hora diaria a hacer ejercicio te ayudará a sentirte y verte mejor. No te quejes por lo que aún no llega a tus manos, pues no son los momentos adecuados para que eso suceda. No te entristezcas por lo que ya pasó y se fue con el viento, ni por un futuro incierto.

Deja que la vida siga su curso, vive el presente y disfruta de lo que tienes. No necesitas nada más para ser feliz que tu propia compañía. Quien te quiera, te buscará; quien no, ¡sigue adelante!

Acuario

Si una persona del pasado regresa y ya te ha afectado antes, no permitas que lo haga nuevamente. Déjala atrás y no permitas que interfiera en tus nuevos proyectos. Recuerda que ya no eres la misma persona de antes. Tendrás sueños premonitorios y se anuncia un posible compromiso dentro de tu círculo de amigos o familia.

No dejes que la vida te cobre lecciones más de una vez, porque si lo permites, no lograrás salir de esa situación o "pozo".

Piscis

No permitas que te manipulen en el ámbito laboral, ni dejes que personas que nunca han sumado a tu vida te causen problemas o conflictos. Recuerda que solo tienes una vida, así que no te quedes con ganas de nada y disfruta de lo que llega a ti.

Es mejor arrepentirse de lo que hiciste que quedarte con las ganas de haberlo intentado. Sin embargo, podrías pasar por un periodo de tristeza o incluso caer en una depresión al recordar lo que has perdido en tu vida, así que cuídate y trata de manejar esas emociones con cuidado.

Con información de Nana Calistar.

