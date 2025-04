Nana Calistar: Horóscopos para HOY 13 de abril de 2025

Aries

Si últimamente las cosas no han salido como esperabas, no te desanimes ni te deprimas. Cada tropiezo trae una lección valiosa: úsala para no repetir los mismos errores. Si estás soltero, el momento es ideal para abrirte al amor. Atrévete a expresar tus sentimientos a esa persona que te gusta. Si no es correspondido, al menos tendrás claridad para seguir adelante y explorar nuevas posibilidades.

Tauro

Evita gastar en cosas innecesarias y mejor enfócate en invertir en ti mismo: cuidar tu alimentación y mantenerte activo te hará sentir y verte mejor. Recuerda que solo tienes una vida para disfrutarla, así que vive a tu manera sin preocuparte por las opiniones ajenas. Este es un excelente momento para comenzar a trabajar por ese sueño que tanto deseas. Estás en una etapa muy positiva en la que tus esfuerzos pueden dar grandes frutos.

Géminis

Si estás en una relación, se presentará una situación que la hará más intensa. Rompan con la rutina para evitar que la monotonía los desgaste. Esta vida es para vivirla a tu manera, sin dar explicaciones a nadie. Deja de aferrarte a quien no te busca, no malgastes amor en quien no te valora y aprende a soltar a quien ya te soltó.

Cáncer

Si estás en pareja, algo importante puede intensificar la relación. Eviten caer en la rutina, o terminarán cansados de lo mismo. Mantente alerta ante personas que intentan provocarte o hacerte daño; no les des poder sobre ti. Podrías vivir una situación ambigua con alguien que te atrae mucho, así que actúa con más sinceridad para evitar errores. Se aproximan proyectos valiosos que impulsarán tu crecimiento personal. Escucha consejos de tus amistades, pero recuerda que la decisión final siempre es tuya.

Leo

Si estás en una relación, los celos podrían convertirse en el principal problema. Confía más y dale a tu pareja el espacio que necesita. En lugar de generar discusiones innecesarias, enfoca tu energía en fortalecer la relación con lo mejor de ti. Mantente atento a posibles infecciones dentro del entorno familiar. Evita involucrarte en chismes o hablar de más, podrías decir algo imprudente sin querer y meterte en líos.

Virgo

Deja de crear excusas para justificar lo que no tiene justificación. Aprende a ver a las personas tal como son, sin idealizarlas ni inventarte historias en la cabeza. Podría surgir una conexión íntima con una amistad, así que piénsalo bien antes de actuar. Cuida especialmente tus pies y riñones; reduce el consumo de refrescos, café, harinas y azúcares para evitar retención de líquidos o aumento de peso. En el trabajo se avecina una mejora, especialmente económica. Para avanzar, deberás invertir con inteligencia y dejar de gastar en lo que no necesitas.

Libra

Cuida tus palabras, ya que podrías herir sin querer y terminar afectándote a ti mismo y a quienes más amas. Presta atención a posibles molestias estomacales. Tendrás que resolver trámites o asuntos relacionados con documentos. Podrías atravesar un bajón emocional al recordar a alguien del pasado. Recuerda que si esa persona no forma parte de tu presente, es porque no estaba destinada a quedarse en tu camino.

Escorpio

Tienes el potencial para alcanzar todo lo que te propones, pero últimamente has perdido algo de confianza en ti mismo. No tengas miedo de lo que está por venir; la vida te traerá situaciones que te ayudarán a madurar y crecer como persona. Es hora de soltar todo lo que te retiene y empezar a seguir tus sueños y metas. A veces te decepcionas fácilmente de los demás, pero eso se debe a las experiencias negativas del pasado que aún te afectan.

Sagitario

Ten precaución con posibles caídas o golpes, ya que los accidentes podrían estar más presentes de lo habitual. Evita volver con exparejas; recuerda que tú tienes el control y no vale la pena repetir los mismos errores cuando hay tantos nuevos caminos por explorar. Si estás en una relación, se puede generar tensión debido a la interferencia de una tercera persona que intenta sembrar discordia y malas energías. Podrías descubrir algo que cambia tu visión sobre alguien cercano. Ten cuidado al intentar resolver los problemas de quienes no te han pedido ayuda, ya que podrías terminar lastimado.

Capricornio

Deja atrás a las personas que solo te generan estrés y malestar. Es hora de cambiar tu círculo de amigos y rodearte solo de quienes realmente aportan algo positivo. Te sentirás algo agobiado o agobiada por una situación familiar que te ha estado quitando el sueño. Podrías experimentar tristeza al sentirte un poco solo o sola, pero es momento de dejar de pensar en lo que no fue y enfocar tu energía en lo que sí puedes cambiar. La vida te pondrá a prueba con un acontecimiento que, aunque desafiante, te dejará valiosas lecciones.

Acuario

Aprende a ser más astuto para que no te sigan tomando por tonto. Se avecina un viaje increíble donde disfrutarás al máximo. En el ámbito amoroso, podrían resurgir recuerdos de relaciones pasadas que podrían afectarte. Si las cosas no funcionaron en su momento, es porque tenía que ser así. En poco tiempo entenderás por qué. Ten cuidado con quién compartes tus planes e ideas, ya que hay muchas personas que te envidian.

Piscis

Las imprudencias que cometas ahora pueden traer consecuencias serias en el futuro, así que pon atención y no te dejes llevar por palabras vacías, solo por hechos. Es hora de poner en su lugar a esas personas que solo se acercan a ti cuando necesitan algo, pero desaparecen cuando tú las necesitas. Necesitas renovar tus energías y hacer una limpieza en tu círculo social; no vale la pena mantener amistades falsas basadas en chismes y críticas. Ten cuidado con quienes confías, ya que una amistad podría traicionarte.

