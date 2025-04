Tato Alexander vive una efervescencia creativa

Con proyectos en cine, teatro y televisión, la actriz y guionista Tato Alexander vive un momento de efervescencia creativa. Desde su participación en la película “Pérdida Total”, hasta su incursión como guionista en “Lo Mejor del Mundo”, recientemente estrenada en plataformas, la artista tapatía comparte su entusiasmo por la diversidad de caminos que ha tomado su carrera profesional.

“Siempre se agradece muchísimo estar trabajando y más poderlo hacer en diferentes medios, plataformas y géneros”, expresa con emoción en entrevista con EL INFORMADOR.

Si bien su versatilidad la ha llevado a actuar, escribir y producir, para ella no hay un medio que predomine sobre otro. “Todo lo disfruto muchísimo, la verdad, todo de la misma manera. Es muy difícil decidir y escoger algo”, confiesa.

De Guadalajara a la Ciudad de México

Tato Alexander nació en Guadalajara, pero hace 15 años tomó la decisión de mudarse a la Ciudad de México para ampliar sus oportunidades en la actuación.

“Desafortunadamente, hace 15 años no había casi opciones en Guadalajara. Yo empecé haciendo teatro ahí con algunos creadores escénicos, tomé clases con Fausto Ramírez y con su esposa Susana, que son gente de teatro de toda la vida”.

Recordó que ambos “son muy buenos en lo que hacen, muy buenos maestros y tienen propuestas muy chidas. Pero había muy poco”, recuerda.

En aquel momento, la industria del entretenimiento estaba mucho más centralizada en la capital del país. “En mi época todo estaba más centralizado, en Ciudad de México había más oportunidades. Se me hizo la mejor opción y la verdad es que la ciudad me gustó mucho en cuanto me mudé”, señala.

“Pérdida Total”, proyecto fuera de lo común

Entre sus proyectos recientes destaca “Pérdida Total”, dirigida por Enrique Begné y protagonizada por Leonardo Ortizgris, Joaquín Cosío y Héctor Kotsifakis.

La cinta sigue a “Claudio”, un hombre que intenta deshacerse de su camioneta para cobrar el seguro, pero todo se complica cuando la policía encuentra un cadáver en el vehículo. Alexander interpreta a “Tere”, la esposa del protagonista.

“Es una persona a la que le importa mucho el dinero, quiere estar con un hombre exitoso, pero se equivocó al estar con ‘Claudio’”, explica la actriz sobre su personaje.

Desde que leyó el guion de Ernesto Anaya y Enrique Begné, quedó encantada con la propuesta, en especial con el tono particular de la película. La oportunidad de sumarse a este proyecto llegó por un casting.

“Estrenó en cines el pasado 27 de marzo Y estuvo muy padre porque desde el casting y el ‘call back’, cuando conocí al director y productor, hubo mucha química, mucha conexión, nos llevamos muy bien todos y la verdad es que todo el cast es sensacional y los admiro mucho”, cuenta.

La película se distingue por su humor negro, un estilo poco explorado en la comedia mexicana. “Es una comedia muy de lenta cocción y de humor negro. Es de esas películas en las que al principio no sabes si reírte o no y después ya entras en el tono. A mí me gusta mucho porque se siente como algo de los hermanos Coen o como del cine finlandés, muy diferente. Definitivamente no es algo que se vea aquí todos los días”, comenta.

La historia está ambientada en los años 90, lo que añade un componente nostálgico. “Me gusta mucho esa ambientación porque pareciera que pasó hace poquito, pero ya es otra época completamente. Hay cosas muy particulares de los 90, como los famosos ‘carros chocolate’, los tiempos compartidos y la forma en que nos comunicábamos sin internet. Es un reflejo de cómo han cambiado las cosas en 30 años”.

CREATIVIDAD TOTAL

Pasa de la pantalla a la escritura

Recientemente, Tato Alexander llegó a la pantalla chica “Lo Mejor del Mundo”, película en la que Alexander fungió como guionista adaptando un filme argentino.

La historia sigue a un padre y un hijo que creen conocerse a la perfección, pero un giro inesperado los lleva a cuestionar su relación y a emprender un viaje por México lleno de desafíos y revelaciones.

“El proyecto me encanta. Creo que la película quedó súper bonita, los actores están sensacionales, la dirigió Salvador Espinosa y a mí me hace sentir mucho cada vez que la veo. Espero que así la reciban todos”, expresa.

Sobre el proceso de adaptación, explica que la directriz principal de los productores y de Videocine fue hacer la historia más emotiva. “La original estaba más inclinada a la comedia. Entonces, con esa directriz fue muy fácil… Bueno, más que fácil, fue muy disfrutable, porque estaba clara la indicación. Más allá de adaptarla a México, la intención era darle un nuevo rumbo”, señala.

Para darle realismo a la relación entre los protagonistas, Alexander se sumergió en experiencias personales y entrevistas con conocidos. “Estuve preguntando mucho a las personas sobre su relación con su papá, hablando con amigos. Fue muy bonito encontrar todas esas anécdotas que la gente tiene. Al final del día, es la historia de una relación padre-hijo que existió, se enfrió y luego se reconecta. Eso es muy lindo de explorar”, comenta.

SABER MÁS

Con la agenda repleta

Además de los proyectos mencionados, la actriz y guionista ya tiene en puerta más trabajo para 2025. Entre ellos, destaca la segunda temporada de “Enloqueciendo Contigo”, serie de Sony Channel protagonizada por Regina Blandón y Memo Villegas.

“Es una adaptación de la serie original ‘Mad About You’. Creo que se hizo un gran trabajo en adaptarla a México. También estamos Daniel García, Alexis de Anda, Ricardo Polanco y yo. Es un grupo de amigos, amantes, muy divertidos”.