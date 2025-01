Nana Calistar: Horóscopos para HOY 12 de enero de 2025

Aries

Podrías encontrarte en medio de rumores o chismes por parte de familiares, pero lo mejor es que disfrutes de tu vida y seas feliz haciendo lo que te gusta. Recuerda que nunca podrás complacer a todos, así que no dejes que los comentarios negativos te afecten. Se avecinan invitaciones a eventos, como reuniones familiares, cumpleaños o bodas, y te lo pasarás increíble. No olvides cuidar de ti y de los tuyos, porque cuando menos lo esperes, la vida te recompensará por todo tu esfuerzo.

Tauro

Se aproximan días de cambios, y la economía comenzará a mejorar significativamente tanto en este primer mes como en el segundo del año, así que aprovecha esta racha positiva. Es un buen momento para liberarte de todo aquello que te hace daño, ya que a menudo prestas demasiada atención a comentarios vacíos de personas que no deberían influir en tu bienestar. En cuanto al amor, podría surgir un "amor de una noche" en la próxima semana, pero no te apresures a enamorarte; deja que las cosas fluyan con el tiempo. Si ya estás en una relación, podrías enfrentar un ambiente algo tenso en cuanto a la comunicación, pero es importante que no discutas por cosas triviales. Aprende a disfrutar de los momentos simples y no perder de vista lo que realmente importa.

Géminis

Si tienes pareja y notas que se ha distanciado un poco, es importante que indagues más sobre la situación y no lo dejes pasar. A veces, lo que falta en casa se busca en otros lugares. No permitas que amistades te manipulen o traten de sacar algún beneficio de ti. Cuida bien tus negocios y proyectos, ya que un error podría derrumbar lo que te ha costado años construir. En cuanto a tus amistades, una de ellas podría comprometerse en estos días; podrías sentir celos por alguien que no te pertenece, lo cual es un indicio de que estás comenzando a sentir algo más profundo en tu corazón. Ten cuidado con esas emociones.

Cáncer

En estos días, podría surgir el interés de una persona del signo de Piscis o Escorpio. Pronto notarás sus sentimientos hacia ti, y si ambos se comprometen y ponen esfuerzo, esta relación podría convertirse en algo duradero. Se avecina un año de cambios positivos, así que aprovecha esta energía para liberarte de situaciones que has estado arrastrando. No permitas que nadie perturbe tu paz interior; recuerda que necesitas estar tranquilo o tranquila contigo mismo para seguir adelante con claridad.

Leo

Se avecinan días de grandes cambios en los que necesitarás enfrentar tu pasado para no repetir los mismos errores en este nuevo año. Nuevos amores están en el horizonte, y una amistad cercana te sorprenderá de una manera que te hará muy feliz. Deja atrás el pasado: si cometiste errores o hiciste daño, ya lo pagaste, así que enfócate en mejorar para ti mismo y convertirte en una mejor persona. Te enterarás de un rompimiento sentimental y de un embarazo en tu círculo de amistades. No te dejes arrastrar por los chismes familiares, ya que podrían perjudicarte. Si tienes pareja y sientes que se ha distanciado o ha cambiado contigo, exprésalo. No guardes nada para ti, porque a la larga, lo no dicho puede convertirse en una bomba de tiempo.

Virgo

Una amistad del pasado intentará resolver un problema que tuvo contigo, pero ten cuidado de no caer en mentiras. Además, una persona cercana podría buscarte solo para contarte chismes sobre otras personas, lo que podría meterte en conflictos innecesarios. Este es un año de cambios y nuevos comienzos, así que aprovecha la buena suerte de este inicio de año para hacer cambios significativos que mejoren tu economía. Podrías sentir la necesidad de alguien que ya no está físicamente en este mundo, pero no te preocupes, esa persona está bien y te está protegiendo desde donde se encuentra. Además, un nuevo trabajo o una fuente de ingresos extra está por llegar.

Libra

Es importante que aprendas a desligarte de situaciones que no te corresponden. Ten mucho cuidado con cambios inesperados en temas financieros, ya que podrían afectarte. Este fin de semana, aprovecha para ponerte las pilas y anotar todos esos sueños y metas que tienes para este año, para no dejar nada fuera. Un trámite deberá esperar, ya que no es el momento adecuado para hacer esos movimientos. Tu expareja se dará cuenta de lo que perdió al dejarte ir. Aunque no te buscará por orgullo, estará observando tus movimientos. Podrías atravesar una etapa algo complicada con tu yo interior, ya que hay problemas del pasado que no logras perdonarte, y últimamente tiendes a culparte por errores que no son tuyos.

Escorpión

Es hora de ponerte las pilas con el arreglo de documentos, ya que podrías enfrentar un problema en cualquier momento si no los tienes al día. No descuides tus proyectos; todo lo que te propusiste para este año, llévalo a cabo sin esperar más tiempo, para que las cosas salgan como deseas. Aprende a pasar más tiempo con tu familia y no descuides ese círculo tan importante. Recuerda que, al final, ellos son los que siempre estarán ahí para apoyarte en todo. En el amor, te sonreirá el día que aprendas a quererte a ti mismo, a amarte y a disfrutar de tu propia compañía. No veas el amor como una necesidad, sino como una elección.

Sagitario

Cuando enfrentes problemas, acércate a tu familia, ya que ellos serán los que te brinden los mejores consejos. No es el momento adecuado para hacer movimientos drásticos en tu economía, ya que podrían traer pérdidas; ten cuidado en qué gastas tu dinero. Si estás pensando en iniciar un negocio, visualiza siempre el éxito, porque solo así atraerás cosas positivas. Ten cuidado con los cambios en el amor, no te entregues completamente, ya que podrías llevarte sorpresas. Estás a punto de empezar un ciclo en el que te centrarás más en ti mismo y comenzarás a despojarte de todo lo que te ha estado frenando, esa "basura" que no te permite avanzar.

Capricornio

Siempre que busques mejorar en algún aspecto, analiza por qué lo haces. Recuerda que esos cambios deben ser solo por ti y para ti, no para complacer a nadie más. Tu expareja podría aparecer dando molestias en estos días. Además, podrías entrar en conflicto con una persona importante para ti debido a diferencias que no logran aceptar. No temas a estos desacuerdos, especialmente si eres consciente de tus propios defectos. La clave para que una relación prospere es la comprensión mutua, tanto con tu pareja como con tus amistades.

Acuario

No confundas tus sentimientos ni des terceras oportunidades, porque solo te volverán a hacer lo mismo, y probablemente de una manera mucho más dolorosa. Un viaje en mente podría ayudarte a liberar el estrés, así que trata de planearlo para los meses de febrero o marzo. Una amistad del pasado podría regresar a tu vida, pero sé cauteloso, ya que podrían volver a traicionarte. Es el momento de enfocarte con todo en tus sueños y metas; no bajes la guardia por nada y dedica tu tiempo y energía a luchar por lo que te mueve y te hace sentir vivo. Ten cuidado con una persona de tez blanca que se te acercará, ya que sus intenciones no serán buenas.

Piscis

Tu ex está pensando mucho en ti y podría ponerse en contacto en los próximos días. Es importante que aprendas a valorarte a ti mismo y no esperar nada de los demás. Cierra esos ciclos que dejaste abiertos, porque si sigues anclado en el pasado, jamás lograrás concretar nada. Ve por tus sueños y metas sin dudar, y no dejes pasar la oportunidad de volver a confiar en ti mismo. Una nueva amistad llegará a tu vida, te traerá muchas alegrías y será cómplice de muchas travesuras que solo tú sabes hacer. Aprende a valorar a quienes siempre están a tu lado sin pedir nada a cambio, y también a expresar más tus sentimientos, diciendo lo que realmente sientes.

