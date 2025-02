Nana Calistar: Horóscopos para HOY 11 de febrero de 2025

Aries

No te dejes influenciar por relaciones prohibidas que podrían aparecer en tu vida en cualquier momento. Se avecina un encuentro significativo con alguien que ha sido importante para ti; es esencial que mantengas tus defensas altas y no pierdas tu equilibrio emocional.

Ten cuidado con dos personas de piel clara, ya que, además de ser bastante superficiales, se dedicarán a hablar mal de ti y a involucrarte en rumores dañinos. Habrá cambios importantes en tu vida, entre ellos la pérdida de uno o dos kilos en los próximos días, y también surgirán oportunidades para mejorar tus ingresos a través de un negocio que has estado considerando.

Tauro

No permitas que relaciones pasajeras interfieran con tus planes y objetivos. Ten cuidado de no esperar más de lo que una situación puede ofrecerte, ya que lo que esperas podría no llegar. Se avecinan días en los que una amistad podría ponerte en una posición incómoda debido a chismes y malentendidos.

Aprende a no criticar a tus amigos si ellos disfrutan de su vida de manera diferente, especialmente si les gusta salir cada fin de semana. Cada quien tiene su forma de vivir y no debes dejar que eso te afecte, aunque a ti te importe lo que digan los demás, es importante respetar las decisiones de los demás.

Géminis

Si te han alejado, es hora de empezar de nuevo y aprender de esas experiencias. Aprovecha para comunicarte más con tu familia y aclarar cualquier malentendido lo antes posible, antes de que se convierta en un problema mayor.

Si estás en una relación, es momento de dejar de lado lo innecesario y no complicarte. Tu ex pareja ha estado pensando mucho en ti, y es probable que sueñes con él o ella por esta razón. Si tienes pareja, procura controlar tu temperamento y evita traer conflictos del pasado al presente. En estos días, te guiarás más por tus instintos y, con solo mirar a las personas, serás capaz de percibir sus verdaderas intenciones.

Cáncer

No tengas miedo de enfrentar tu pasado; es momento de liberarte de todo aquello que te causó conflicto o problemas. Dedica tiempo a hacerte feliz y soltar lo que ya no te sirve. Se aproxima una nueva amistad que te ayudará a comprender muchas cosas que antes no habías visto.

En el ámbito amoroso, se vienen cambios significativos; podrías sentirte confundido, ya que te verás dividido entre dos hogares, lo que te llevará a desarrollar sentimientos por dos personas. Esta situación te generará melancolía y dudas sobre a quién escoger. Recuerda que si te dejas llevar por la indecisión, podrías acabar como "el perro de las dos tortas".

Leo

Se acercan nuevos amores y la posibilidad de iniciar una relación. Antes de dar consejos, enfócate en poner en orden tu vida, ya que parece que está siendo afectada por algo que te conté anteriormente. Eres muy de opinar sobre todo, pero cuando se trata de tu propia vida, prefieres que no se entrometan, lo que te hace actuar de forma fría e insensible.

Presta atención a tus sueños, ya que podrían revelarte información impactante. Se avecina un viaje, además de cambios en el trabajo, y mucha suerte en juegos de azar. Sin embargo, una situación del pasado podría generar conflictos para ti.

Virgo

Es probable que se presente una oportunidad de cambio laboral, y aunque sentirás algo de tensión al no saber qué decisión tomar, es momento de enfrentar la situación con valentía y seguir lo que te indique tu corazón.

Si estás en una relación, deja atrás los celos, ya que tiendes a crear grandes problemas por cosas pequeñas cuando no tienes toda la información. Se acerca un periodo de mucho trabajo, estrés y preocupaciones que te dejarán agotado o agotada, pero con dinero extra. Ya es hora de dejar de lamentarte por quien se fue y no quiso seguir en tu vida.

Libra

Tienes amistades que siempre están de mal humor, son muy inestables y hasta ellos mismos parecen no soportarse. Es mejor que te alejes de esas personas, ya que podrías terminar absorbiendo su negatividad, lo que afectaría tu energía y entorno, llevándote a estados depresivos al final del día.

No confíes demasiado en personas que apenas estás conociendo, ya que tienes la tendencia a compartir tus secretos más íntimos, y eso podría volverse en tu contra, involucrándote en chismes. Se aproximan viajes y también un reencuentro con un ex amor; existe la posibilidad de que surja algo nuevo entre ustedes.

Escorpión

Si tienes pareja y esta se ha mostrado distante, reflexiona sobre lo que has hecho para mejorar la relación. A veces lo material pierde importancia, y lo más valioso es el tiempo que le dedicas a tu ser querido. Si notas que estás subiendo de peso, es momento de moderar tu consumo de harina y tacos, ya que, si sigues aumentando de peso, te será más difícil perderlo.

Además, te enfrentarás a un chisme que llegó a tus oídos y que antes te costaba creer, pero las pruebas que te mostrarán y las situaciones que la vida pondrá en tu camino abrirán tus ojos y te harán ver la verdad.

Sagitario

No dejes que el qué dirán te afecte, ya que habrá personas que intentarán sacarte de tu centro o hacerte perder la calma para generar conflictos. Tu sentido del humor y tu forma de ver la vida son grandes fortalezas, ya que captan la atención de quienes te rodean.

No te tomes las discusiones laborales tan personalmente, y deja que los comentarios fuera de lugar, especialmente los de personas que no tienen relevancia, te resbalen. Se acercan días en los que las cosas comenzarán a mejorar en el ámbito financiero, pero debes tener cuidado con posibles pérdidas inesperadas de último momento.

Capricornio

Cuídate de tus cambios de humor, ya que si tienes pareja, podrías transmitirle tus malas vibras y frustraciones. Ten cuidado con la llegada de una nueva amistad, ya que podrías enamorarte profundamente por la forma en que te trata, solo para darte cuenta de que esa persona ya está en una relación.

Nuevos amores podrían aparecer en tu vida, incluso podrías encontrarte dividido entre varios, pero ten cuidado de no complicarte o podrías terminar como "el perro de las dos tortas". Recuerda que no naciste para rogarle a nadie, sino para que te valoren y te aprecien, así que aprende a quererte y a ocupar el lugar que realmente te corresponde.

Acuario

Estarás en un tono bastante fuerte, hablando sin filtros y sin dejar que nadie te pase por encima , lo cual está bien, siempre y cuando no te metas con las personas que realmente son importantes para ti, ya que después podrías terminar pidiendo disculpas.

No tienes que aguantar a nadie, ya que tienes suficiente con manejar tu propio carácter como para estar tolerando a personas que no aportan nada. Es probable que llegue un chisme sobre alguien del pasado, pero no dejes que te afecte, ya que eso ya quedó atrás y no vale la pena darle más importancia.

Piscis

Ten cuidado con cambios inesperados en tus finanzas, ya que podrían afectarte más adelante si no estás preparado. Si tienes una relación, es importante que busques reconectar de manera profunda con tu pareja, ya que con el tiempo esa conexión se ha ido perdiendo, y ambos se han centrado más en los problemas ajenos que en los propios.

Si realmente quieres dejar atrás todas esas bipolaridades, enojos y situaciones que te están impidiendo avanzar, este es el momento ideal para empezar a liberarte de todo eso.

Con información de Nana Calistar.

EE