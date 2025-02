Nana Calistar: Horóscopos para HOY 10 de febrero de 2025

Aries

Se acercan momentos clave en tu vida, especialmente en esta temporada. Estás atravesando una etapa donde muchos de tus sueños están a punto de hacerse realidad, entre ellos la posibilidad de adquirir un auto nuevo o una propiedad. Es un buen momento para acercarte a tu familia, ya que en este periodo te necesitarán mucho.

Este mes estarás lleno de esperanzas y deseos, y será el momento perfecto para liberar todo aquello que te está frenando. Aunque tus errores son perdonables, es fundamental que te arrepientas sinceramente, ya que a veces no lo haces de corazón. Se avecinan situaciones difíciles, ya que algunas personas en tu entorno laboral o en tu círculo de amistades intentarán hacerte sentir mal por errores pasados.

Tauro

Se avecinan momentos cruciales en tu vida, por lo que será esencial que pienses cuidadosamente las decisiones que debes tomar, ya que apresurarte podría llevarte a cometer grandes errores . La vida podría presentarte desafíos importantes para que aprendas a valorar lo que tienes.

En cuanto al amor, puede sentirse como algo inalcanzable para ti, pero esto se debe a que a menudo lo buscas en lugares o con personas equivocadas. Es importante que te enfoques en lo que tienes y en lo que te rodea, en lugar de centrarte en lo que no está destinado a ser tuyo.

Géminis

Los problemas con una amistad se resolverán, y un familiar te sorprenderá de una manera muy positiva. Es recomendable que dejes de esperar cosas de los demás y te enfoques en atender tu propia vida. Este ciclo será muy favorable, trayéndote grandes satisfacciones y alegrías. Una persona mayor que tú comenzará a acercarse, buscando afecto.

Si te agrada, no dudes en dejarte llevar y disfrutar del momento. Tu familia debería ser lo más importante en estos días, por lo que te conviene desconectarte del mundo exterior y dedicar tu tiempo a quienes más quieres, ya que ese tiempo será valioso.

Cáncer

Estás atravesando una etapa en la que es importante reconciliarte con alguien a quien le fallaste o a quien hiciste promesas que no cumpliste . Aunque una amistad se aleja, dos nuevas personas llegarán a tu vida, y te ayudarán a mejorar muchos de los aspectos negativos que has arrastrado por un tiempo.

Es un buen momento para aprovechar cada instante con tu familia y mostrarles el amor y el cariño que sientes. A veces, eres un poco distante y te cuesta expresar lo que realmente sientes, lo que puede hacer que te perciban como una persona fría.

Leo

Se aproxima un cambio laboral que te beneficiará significativamente. Es importante que te liberes de las cargas del pasado que te están limitando y te enfoques en establecer metas a corto plazo. Debes tener precaución, ya que podrías ser víctima de un robo o sufrir un accidente.

Estás en una etapa algo compleja, pues las tristezas están muy presentes en tu corazón. Para tu signo, las fechas que se avecinan podrían resultar complicadas, ya que tiendes a entristecerte al ver que algunos sueños no se han cumplido, que personas han salido de tu vida o que tu familia no está en su mejor momento.

Virgo

Tienes grandes posibilidades de realizar un viaje que has estado planeando durante un tiempo, y además, se avecinan importantes logros en tu vida, entre ellos la oportunidad de obtener ingresos extra. Es recomendable que no te excedas con la comida, ya que tiendes a subir de peso rápidamente, y luego te cuesta mucho esfuerzo perderlo.

Un familiar podría hacerte enojar, pero no te estreses, ya que no vale la pena, y te recuperarás rápidamente. Es un buen momento para comenzar a pensar más en ti mismo antes de preocuparte por los demás.

Libra

Es momento de aprender a decir "no" a aquellas personas que se aprovechan de tu buen corazón. Un mensaje inesperado te alegrará mucho. Lamentablemente, has perdido o perderás una gran oportunidad de amor con alguien que estabas conociendo últimamente.

A veces, eres demasiado inseguro y cometes el error de esperar a alguien ideal que solo te complacerá por un tiempo y luego desaparecerá de tu vida. En los próximos días, estarás muy pensativo, preocupado por el futuro y con temor a lo que está por venir.

Escorpión

Es hora de dejar de perder tiempo con quienes no te merecen. Valora las oportunidades que se te presentan y abre tu corazón solo a quienes realmente lo quieran y lo cuiden. Ten cuidado con posibles infecciones estomacales por comer en exceso durante estos días.

Aprende a valorar lo que tienes a tu alrededor y no te compliques tanto la vida. Es posible que surja una mentira de una amistad cercana, pero recuerda que perdonar es importante, aunque también debes ser más cauteloso o cautelosa con las personas en quienes confías.

Sagitario

Se acercan noticias inesperadas, así como una proposición algo inapropiada en el ámbito de la intimidad. Es un buen momento para renovar las energías de tu hogar, tal vez con algún aroma o velas especiales. Podrías recibir una noticia de una amistad que te pondrá un poco incómodo, pero no te dejes afectar por lo que sucede a tu alrededor.

Este es el momento perfecto para liberarte de todo lo que te afecta o te hace daño y que has estado cargando durante un tiempo. Muchos de los pensamientos que has tenido sobre cierta persona resultarán ser ciertos, pero no te desanimes ni te dejes decepcionar por ello.

Capricornio

Deja de temer a los cambios que vienen en tu vida, ya que todo lo que llegue será para tu beneficio. Los astros indican que una persona del pasado regresará para enseñarte el verdadero valor de la vida. Recibirás noticias de alguien que es importante para ti, pero que ha estado algo distante últimamente.

A partir de hoy, cambiarás tu actitud hacia una persona con la que mantenías cierta distancia. Es posible que en estos días lleguen noticias que te pondrán de mal humor y te harán reaccionar de manera negativa ante algunas personas, pero trata de mantener la calma.

Acuario

Si tu pareja se ha distanciado, podría ser por tus recientes cambios de humor y tu comportamiento, así que ten cuidado con los celos innecesarios. Estarás rodeado de nuevos amores y cambios en tus amistades.

Recuerda que tus sueños y metas son tuyos, no de tu familia, pareja o vecinos, así que enfócate en cumplirlos y no malgastes tu tiempo en cosas que no te aportan nada. Es posible que hoy experimentes algo de tristeza al recordar a una persona que ya forma parte de tu pasado.

Piscis

Recibirás noticias de alguien del pasado que podrían traerte dolores de cabeza y preocupaciones. No dejes la puerta abierta a quien no merece regresar a tu vida. Es fundamental que aprendas a valorarte como persona y ser humano, para que no te pongas a disposición de alguien que no lo merece.

Este es un buen momento para aclarar las cosas con quienes te rodean, ya que se avecinan días de grandes cambios. La vida es justa, y tarde o temprano pondrá en tu camino a la persona que realmente necesitas para ser feliz.

Con información de Nana Calistar.

