Aries

Vas a sentir emociones a flor de piel, y eso puede hacerte explotar justo cuando deberías guardar silencio. Aparece un tema pendiente con una expareja que removerá lo que creías resuelto. Antes de hablar por impulso, pregúntate si vale la pena volver a ese lugar. No todos merecen una explicación ni tu energía.

Tauro

El amor no se construye desde el orgullo. Si de verdad te importa esa persona, vas a tener que bajarte del pedestal y mover ficha. No esperes que las cosas se arreglen solas: si no te comunicas ni te arriesgas, seguirás estancado en lo que ya no suma.

Géminis

Una verdad emocional que no querías ver por fin se muestra tal cual es. Puede doler, sí, pero también te libera. Es momento de soltar vínculos que solo existen en tu cabeza. El amor real no se camufla de decepción. Suelta antes de seguir esperando lo que nunca va a llegar.

Cáncer

Es hora de vivir el amor con menos miedo y más espontaneidad. Deja de sobrepensar cada paso y atrévete a sentir sin tanto control. Sal, ríe, conoce, equivócate si hace falta… pero no te niegues la posibilidad de vibrar con alguien solo por temor a salir lastimado.

Leo

Te toca mirar hacia adentro y cuestionarte si estás buscando amor por necesidad o por deseo real. Las oportunidades románticas están ahí, pero si no estás claro contigo, podrías dejar pasar a alguien valioso. El amor comienza cuando sabes quién eres y qué estás dispuesto a dar.

Virgo

Se avecina un adiós necesario, aunque duela. No todas las conexiones son eternas, y eso también está bien. El cierre que llega te permitirá hacer espacio para alguien que encaje de verdad contigo. Deja de invertir tu amor en quien no tiene intención de quedarse.

Libra

El universo te tiene preparada una sorpresa emocional: alguien mayor o con más experiencia llega para enseñarte una forma distinta de amar. No lo idealices, vívelo. Lo que vale la pena no es lo perfecto, sino lo que se construye desde la autenticidad y la calma.

Escorpión

Después de un periodo turbulento, vuelves a confiar en el amor. No te cierres por lo que pasó antes. Si alguien nuevo llega a tu vida, dale una oportunidad sin cargarle los errores del pasado. El corazón también merece su respiro, su renacer.

Sagitario

Es momento de enfocarte en lo que te hace bien. Deja de dispersarte entre amores pasajeros y empieza a construir algo que valga. El amor que te toca no viene con promesas vacías, sino con actos reales. Pero para que llegue, tienes que dejar de mirar a todos lados menos a ti.

Capricornio

Cuando el amor aparece, pierdes el rumbo, y eso te desbalancea. Aprender a amar sin dejar de ser tú es tu gran reto ahora. No huyas cada vez que te sientas vulnerable. El amor no es sinónimo de caos si aprendes a elegir desde la paz.

Acuario

Estás emocionalmente agotado de dar sin recibir a cambio. Ya no estás para medias tintas ni amores que solo aparecen cuando les conviene. Es hora de volver a ti, de cuidarte como mereces y de cerrar puertas que solo te quitan energía. Lo que llega ahora debe ser recíproco o mejor no llegue.

Piscis

Si algo ya no va, no te aferres. Habla, aclara, pero también suelta si ves que no hay voluntad del otro lado. El amor no se ruega ni se obliga. Esta etapa te pide madurez emocional: no por sentir tanto tienes que quedarte donde ya no hay futuro.

Con información de Nana Calistar.

EE