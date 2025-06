Aries

Tus emociones en el amor estarán inestables estos días, como una montaña rusa. Podrías tener un sueño revelador sobre tu vida sentimental, así que presta atención a las señales del universo. No te precipites con decisiones afectivas; respira antes de actuar desde la emoción.

Tauro

El amor se ha enfriado un poco y es momento de volver a conectar con lo que los unió al principio. Sal de la rutina y no ignores lo que sienten. Si estás soltero(a), enfócate en recuperar tu entusiasmo y abrirte a nuevas formas de amar.

Géminis

Estás por conocer a alguien que despertará emociones intensas, pero ten cuidado: podrías confundir amor con obsesión. No reprimas lo que sientes, pero tampoco idealices. Aprende a diferenciar lo sano de lo que solo llena un vacío.

Cáncer

Tiendes a enamorarte rápido y luego decepcionarte porque la otra persona no cumple tus expectativas. No te desgastes persiguiendo amores que no te corresponden. Invierte en ti, en sanar y fortalecer tu amor propio antes de buscar pareja.

Leo

Un nuevo amor podría aparecer a través de redes o amistades, pero abre bien los ojos: no todo es lo que parece. Aprende de tus errores pasados y no te ilusiones tan rápido. Elige con el corazón, pero también con sabiduría.

Virgo

Tu corazón lleva heridas del pasado, pero sigues entregándote a quien no te valora. Es momento de romper ese patrón. No dejes que la desconfianza dañe tus relaciones actuales. Ámate lo suficiente para elegir con claridad.

Libra

Hay alguien que te gusta y siente lo mismo por ti, pero necesita una señal clara. No juegues al misterio si lo que buscas es amor real. Deja de lado el orgullo y atrévete a expresar lo que sientes.

Escorpión

Deja de insistir en relaciones donde no eres valorado(a). El verdadero amor no se ruega, se corresponde. Primero quiérete tú, y desde ahí atraerás a quien te quiera bien. No te conformes con migajas emocionales.

Capricornio

Aprende a cuidar tu corazón sin cerrarlo. No todos merecen tu entrega, así que sé más selectivo(a) con quien compartes tu amor. Si tienes pareja, evita controlar: el amor crece con libertad, no con celos.

Sagitario

El amor tocará a tu puerta, pero solo si estás presente y emocionalmente disponible. Deja de evadir lo que sientes o de conformarte con relaciones pasajeras. Abre tu corazón, pero sin perder tu equilibrio.

Acuario

Estás aferrado(a) a alguien del pasado, y eso bloquea la llegada de un nuevo amor. Necesitas soltar emocionalmente y cerrar ese ciclo por completo. Solo así podrás vivir una nueva historia con plenitud.

Piscis

Sueles tolerar demasiado por miedo a perder a alguien, pero eso te ha costado tu paz. Es momento de establecer límites claros en el amor y priorizar tu bienestar. No todo cariño es amor verdadero.

