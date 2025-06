Nana Calistar: Horóscopos para HOY 27 de junio de 2025

Aries

Mantente alerta, ya que en estos días podrías ser más propenso a sufrir accidentes menores como caídas o golpes, así que evita andar con prisas o usar el celular mientras cruzas la calle. Podrías tener un sueño algo extraño que te revelará información importante; presta atención, ya que podría ser una señal de algo que está por suceder pronto. Tus emociones estarán algo inestables, como si estuvieras en una montaña rusa emocional.

Tauro

Si sientes que tu relación de pareja está distante, fría o monótona, probablemente se deba a que han dejado de hacer esas cosas que los unieron al principio. Han caído en la rutina, lo cual no te favorece en lo absoluto. Se aproximan cambios en tu estado de ánimo y podrías experimentar algunas molestias físicas como dolor de garganta o sensación de cuerpo cortado. Además, no te hagas el desentendido: tiendes a subir de peso con facilidad, así que cuida tu alimentación y evita el sedentarismo.

Géminis

Aunque algunos te consideren algo pesado, la verdad es que la vida te ha forjado a base de golpes. No te dejes vencer por las circunstancias ni permitas que otros te apaguen, y sobre todo, no reprimas lo que sientes. Guardarte todo solo hará que termines explotando. Se avecina una nueva amistad que podría generarte emociones intensas, pero ten precaución: ese sentimiento no es tan saludable como parece, ya que a veces tiendes a confundir afecto con obsesión.

Cáncer

Tienes la costumbre de engancharte con alguien y luego perder el interés porque no cumple con tus altos estándares. Sueles ser exigente y perfeccionista, y a veces olvidas que son los pequeños gestos los que realmente cuentan. Si esa persona que te atrae no te corresponde, no pierdas tu energía: estás buscando amor donde no lo hay. Es mejor que inviertas ese tiempo en ti mismo(a), en sanar, crecer y mejorar aún más. Se aproxima una etapa un poco confusa, en la que podrías sentirte perdido(a) respecto al camino a seguir.

Leo

Podrían surgir nuevos romances a través de redes sociales o por medio de amistades, pero cuidado: no todo es lo que aparenta. Podrías ilusionarte con alguien que parece increíble, pero resulta ser pura apariencia. En el trabajo, el estrés aumentará, aunque eso te permitirá identificar quién realmente te valora y quién está contigo solo por interés. Es momento de empezar a planear tu futuro, pero sin perder de vista las lecciones del pasado… tropezar con la misma piedra ya se está volviendo costumbre.

Virgo

Llevas el corazón algo golpeado por experiencias pasadas, pero sigues siendo necio(a): te apegas a personas que no te valoran y permaneces en lugares donde ni te dan los buenos días. Aunque tu desconfianza a veces te protege, también puede causar problemas con quienes realmente han estado a tu lado en las buenas y en las malas. En el ámbito económico llegan buenas noticias: se acercan mejoras que te permitirán saldar deudas y darte algunos gustos. Si necesitas orientación, acude a ese amigo fiel, no a cualquiera, porque un mal consejo podría complicarte mucho las cosas.

Libra

Ese proyecto o negocio que estás planeando tiene mucho potencial para despegar, pero necesitas enfocarte al máximo y dejar de prestar atención a las críticas negativas de quienes no quieren verte avanzar. Si hay alguien que te interesa sentimentalmente, no sigas con la indiferencia: esa persona también tiene sentimientos por ti, solo necesita una señal clara. Además, ten cuidado con dos amistades cercanas, ya que podrían estar hablando mal de tu familia a tus espaldas; mantente alerta.

Escopión

Se avecina una buena racha en lo económico, así que mantente atento para no malgastar el dinero en cosas innecesarias. Aprende a sentirte bien contigo mismo, tanto si estás solo como si tienes compañía. Deja de buscar afecto en personas a las que no les importas; quien te quiere, lo demuestra, y quien no, que siga su camino. Valórate y ámate mucho, porque si tú no reconoces tu propio valor, nadie más lo hará por ti.

Capricornio

Es momento de fortalecer tu corazón, no para cerrarte al amor, sino para dejar de entregarlo sin medida. Sueles confiar demasiado rápido y eso te ha hecho llevarte varios tropiezos. Ofrece tu afecto solo a quien lo valore genuinamente, no a quien lo vea como algo sin importancia. Si estás en una relación, pon atención a los celos y a la necesidad de controlar todo, ya que eso solo genera distancia con tu pareja.

Sagitario

Presta atención a tu salud, ya que podrían presentarse cambios inesperados que te desestabilicen; no estaría de más que tomes vitaminas o moderes las desveladas. La vida te está pidiendo un cambio de perspectiva: deja de actuar en piloto automático. Pronto se abrirán buenas oportunidades, tanto en el amor como en el trabajo, pero solo si estás atento y no cayendo en la apatía. Estar aislado o saturado emocionalmente puede llevarte a conectar con personas que no te convienen.

Acuario

Es probable que empieces a extrañar a alguien del pasado que fue muy significativo para ti, pero mientras sigas aferrado a lo que ya no existe, no vas a permitir que lo nuevo llegue a tu vida. Necesitas cerrar ese capítulo de forma definitiva, no solo dejando de hablarle, sino soltando emocionalmente. Pronto saldrá a la luz una verdad que había estado oculta y que podría molestarte; podría estar relacionada con tu familia o con alguien con quien compartiste mucho en el pasado.

Piscis

En los próximos días, una amistad podría enfermarse, pero no será nada serio, así que no te preocupes demasiado. Lo que realmente necesita tu atención es dejar de seguir atrapado en el pasado: ya no puedes cambiar lo que viviste, pero sí puedes construir un mejor futuro con tus decisiones presentes. Tienes la tendencia a tolerar mucho por miedo a perder a alguien, y eso te ha traído varios problemas. Es momento de aprender a poner límites y priorizar tu paz antes que el apego.

