Aries

Hay alguien muy cercano que siente algo fuerte por ti, pero no se atreve a acercarse por miedo al rechazo. Tú tienes la última palabra: podrías abrirle la puerta al amor o seguir haciendo como que no ves nada. El destino ya te está hablando, solo falta que le pongas atención.

Tauro

Se avecina un encuentro especial durante un viaje: ya sea con tu pareja o con alguien que te hará sentir realmente visto. No estás para rogar amor; tú mereces recibirlo con naturalidad. Si estás en una relación, cuida los malentendidos y habla claro antes de que los rumores hagan daño. También podrías descubrir que alguien cercano no fue tan sincero contigo como pensabas, lo cual marcará un antes y un después en tu círculo emocional.

Géminis

Un viejo amor podría volver y desestabilizarte justo cuando creías tener el corazón en orden. Pero esta vez tienes más claridad: no te aferres a lo que ya no fue. Eres valioso y mereces un amor completo, no historias a medias. Agradece lo que terminó, porque hizo espacio para algo mejor.

Cáncer

Tus cambios emocionales pueden estar afectando tu vida amorosa. Estás confundido y eso puede hacerte actuar impulsivamente con quienes te quieren. Se aproxima una situación intensa que pondrá a prueba tu capacidad de amar con madurez. Escucha tu intuición y cuida a quien de verdad se preocupa por ti.

Leo

Ya es hora de pensar en ti y dejar de sacrificarte por relaciones desequilibradas. Tu corazón sabe lo que necesita, así que no lo ignores. Si alguien se aleja por un malentendido, no lo detengas. Avanza, que el amor también es saber soltar a tiempo.

Virgo

No descuides el amor por enfocarte solo en tus asuntos. Podrías perder algo que realmente vale la pena si no prestas atención. Hay alguien del pasado que sigue tocando fibras sensibles en ti, pero recuerda: si no funcionó, fue por algo. Aprende y sigue adelante con más sabiduría.

Libra

Podrías descubrir verdades incómodas en tu relación. Pero antes de juzgar, reflexiona si tú también has ocultado cosas. Exparejas y amistades del pasado podrían querer regresar, pero no todos merecen una segunda oportunidad. Sé firme con lo que ya no te aporta paz.

Escorpión

Deja de culparte por lo que no funcionó. Si algo terminó, que sea impulso, no peso. Si estás en pareja y notas frialdad, hablen con honestidad antes de que todo se acumule. Es tiempo de sanar y buscar un amor que no duela, sino que te acompañe.

Sagitario

Verdades inesperadas saldrán a la luz y te abrirán los ojos en el amor. Si estás en pareja, podrían surgir celos y conflictos, pero si tú estás actuando bien, no te desgastes con reproches. Mantente fiel a ti mismo y no cargues con dramas que no te pertenecen.

Capricornio

Se vienen momentos de claridad para que veas quiénes están realmente a tu lado y quiénes solo fingen. No te dejes llevar por sentimentalismos; agradece la oportunidad de liberarte de relaciones falsas. Mantén tus planes en reserva, porque no todos merecen conocerlos. Aunque tu carácter fuerte te ha protegido, también ha alejado a personas que te quieren de verdad. Baja un poco la guardia con quienes valen la pena y decide si das una segunda oportunidad a alguna amistad que se alejó por orgullo.

Acuario

Has estado guardando muchas emociones y es momento de expresarlas, ya sea hablando o escribiendo, para liberar ese peso interior. Alguien del pasado podría reaparecer con intenciones poco claras; tú eliges si le das espacio o pones límites con respeto. Cuidado con depender emocionalmente de alguien; recuerda que mereces un amor digno, que no requiera suplicar ni rogar. Quien te quiere de verdad se queda sin necesidad de que lo implores.

Piscis

Estás muy sensible y cualquier detalle te afecta emocionalmente, por eso es importante que cuides tu corazón y no lo expongas a sufrimientos innecesarios. Si estás soltero o soltera, disfruta ese momento y evita engancharte en relaciones por miedo a la soledad; tu paz emocional es más valiosa que un amor incompleto. Además, un sueño reciente te traerá mensajes importantes, así que confía en tu intuición, que está muy afinada y te guiará bien en el amor.

