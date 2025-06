Nana Calistar: Horóscopos para HOY 24 de junio de 2025

Aries

Estás recibiendo señales claras de la vida, pero andas tan metido en tus propios asuntos que no las estás notando. Alguien muy cercano a ti siente algo profundo, pero no se atreve a acercarse porque piensa que lo vas a rechazar. Tú decides si le das una oportunidad o prefieres seguir ignorando lo evidente.

En el ámbito laboral se aproximan cambios favorables, como ajustes en los horarios o incluso una posible reubicación que podría resultarte más beneficiosa de lo que imaginas. Eso sí, es momento de dejar atrás el pasado: no te quedes comparando lo que tienes ahora con lo que ya fue, o podrías volver a cometer los mismos errores.

Tauro

Se acerca un viaje que te caerá de maravilla: un respiro necesario lleno de buenas conversaciones y compañía que realmente vale la pena, ya sea con tu pareja o con amistades genuinas. No olvides que no necesitas rogar por amor ni atención; tú ya tienes luz propia y no necesitas suplicar para que te noten.

Si estás en una relación, podría surgir un malentendido o chisme que tense el ambiente. Lo mejor será hablar con sinceridad y a tiempo, porque una verdad bien dicha puede evitar conflictos mayores.

Además, vas a empezar a ver con otros ojos a alguien cercano y te darás cuenta de que no era tan honesto como pensabas. Se vienen cambios en tu círculo social: harás una depuración y te quedarás solo con quienes realmente están en las buenas y en las malas, no solo en la fiesta.

Géminis

Alguien del pasado podría reaparecer y sacudirte emocionalmente, justo cuando pensabas que ya habías superado todo. Viejos sentimientos podrían regresar de forma inesperada, como serenata en la madrugada. Se avecinan transformaciones importantes en tu perspectiva de vida, y eso te dará la fortaleza necesaria para afrontar lo que venga.

No te quedes anclado en resentimientos por quien decidió irse. Mejor agradece su partida, porque dejó espacio para alguien que realmente te merezca. Recuérdalo bien: vales mucho y puedes estar con quien tú elijas, así que no te conformes con mitades cuando mereces amor completo.

Cáncer

Últimamente estás tan cambiante como el clima en los pueblos, y eso puede generar tensiones con tu familia o con quienes comparten casa contigo. No es que estés mal, solo tienes la mente hecha un lío por decisiones importantes que aún no sabes cómo manejar. Aun así, ten cuidado de no desquitarte con quienes realmente te quieren.

Se viene una situación intensa que podría sacudirte un poco, pero no te eches para atrás. Confía en tu intuición, que es tu mejor aliada. Y un consejo: cuida lo que dices y no andes contando tus planes a cualquiera, porque podrías evitarte varios dolores de cabeza si aprendes a ser más reservado.

Leo

Ya basta de jugar al mártir. Es hora de priorizarte y dejar de cargar con los problemas de los demás. Tu salud debe estar en primer lugar, porque si tú no estás bien, ¿quién va a lidiar con tus intensidades? Menos quejas y más acción, porque nada se va a resolver solo. Hazle caso a tu corazón, que sí sabe lo que quiere, aunque a veces prefieras ignorarlo.

Puede que una amistad se aleje por un malentendido, pero si decide irse, déjala ir. No te frenes por nadie; sigue avanzando con fuerza, como tren que no se detiene.

Virgo

No descuides tu relación por andar poniendo tu energía en otros lados. Puede que estés tan enfocado en tus propios asuntos que se enfríe tanto la cama como el corazón. Si no prestas atención, podrías perder algo que realmente valía la pena. Y deja de seguir esperando milagros de personas que solo te causan problemas y ni un vaso de agua te ofrecen cuando más lo necesitas.

Vas a aprender por las malas, pero al menos ya no te tomarán por ingenuo. Hay un amor del pasado que sigue siendo tu talón de Aquiles, aunque no haya funcionado entre ustedes, y eso te sigue afectando más de lo que quisieras aceptar. Pero no olvides: si no se dio, fue por algo.

Libra

Si estás en una relación, podrías descubrir algunas mentiras por parte de tu pareja… pero ojo, tampoco te pongas en plan de santo si tú también has ocultado cosas. Todos tienen algo que esconder, así que recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas. No permitas que personas envidiosas te manipulen o intenten sabotear tus planes.

Exparejas podrían reaparecer como abejas al pan dulce, pero no todos merecen otra oportunidad. También hay una amistad del pasado que quiere volver después de haberte fallado; depende de ti decidir si le das otra chance o cierras esa puerta para siempre. No te hundas en tristezas innecesarias ni llores por lo que ya no tiene sentido.

Escorpión

Prepárate para días intensos, de esos que te hacen pensar más de lo habitual. Ya es momento de dejar de castigarte por lo que no fue, lo que se rompió o no funcionó. Si algo te dolió, que al menos te sirva de impulso, no de ancla. En vez de quedarte lamentando, ve con todo por eso que tanto deseas, porque la vida empieza a devolverte lo mucho que has aguantado.

Se avecina un embarazo en tu entorno familiar que te cambiará el panorama. Y si estás en pareja y sientes que las cosas se están enfriando, lo mejor es hablarlo sin rodeos. Es preferible sincerarse ahora que guardar cosas que luego estallen como olla de presión.

Sagitario

Prepárate para recibir noticias inesperadas, de esas que llegan como mensaje del ex justo cuando ya lo habías superado. Saldrán a la luz verdades que te harán ver a las personas tal y como son, sin filtros ni apariencias. Ya no estás para aguantar inmadureces ni dramas ajenos.

Si estás en pareja, podrían surgir discusiones por celos mal manejados. Pero si tú sabes que estás actuando bien, no te desgastes por cosas sin sentido. Mantén la calma y no te enredes en problemas innecesarios.

Capricornio

Se acercan días en los que te darás cuenta de la verdadera intención de ciertas personas. Prepárate para ver con claridad y no te pongas sentimental; al contrario, agradece que te estás liberando de falsedades. Cuida bien lo que dices, porque no todos merecen conocer tus pensamientos o planes.

Tu carácter fuerte te ha ayudado a superar muchas cosas, pero también ha alejado a quienes realmente te quieren. Baja un poco la guardia con las personas indicadas y no cierres la puerta a todos. Quizás una amistad que se alejó por orgullo intente volver; tú decidirás si merece la oportunidad o si es mejor dejarla ir.

Acuario

Últimamente te has sentido un poco fuera de lugar, y es porque tienes muchas emociones reprimidas que necesitas expresar. Ya sea hablando, gritando o escribiendo, es importante que saques todo eso que llevas dentro. Alguien del pasado podría aparecer con intenciones dudosas; tú decides si le das paso o le pones un límite con elegancia.

También ten cuidado, porque podrías empezar a depender emocionalmente de alguien sin darte cuenta. Recuerda que no naciste para suplicar amor, sino para darlo con dignidad y sin necesidad de rogar. Quien realmente te quiere, lo demuestra; quien no, simplemente debe mantenerse fuera de tu camino.

Piscis

Estás más sensible que nunca, y cualquier detalle te puede hacer pensar demasiado, llorar o sentir ganas de tirar todo por la ventana. Es momento de cuidar y proteger tu corazón, que ha estado muy expuesto y ya no aguanta otro golpe. Si no tienes pareja, disfrútalo y no te aferres a algo solo por miedo a la soledad; tu paz interior vale mucho más que un amor a medias.

Un sueño un poco extraño que tendrás en estos días te revelará cosas que ni siquiera habías imaginado. Confía en tu intuición, que últimamente está más afinada que nunca.

