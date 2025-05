Aries

Aries, en el amor no estás para seguir reglas ni esperar aprobación. Hoy es el día para soltar las dudas y mostrar tu lado más valiente y auténtico. Que hablen lo que quieran, porque tú mereces brillar sin pedir permiso. Reconoce tu valor primero, y eso se reflejará en cómo te quieren y cómo te amas.

Tauro

Tauro, tu terquedad te ha frenado en el amor y te ha hecho quedarte en el mismo lugar, incluso con heridas que aún duelen. Este es el momento para despertar y dejar atrás el miedo a enamorarte de nuevo, aunque te hayan dejado en visto o te hayan hecho “ghosting”. Toma acción para abrir tu corazón otra vez.

Géminis

Géminis, tu fuerza y seguridad hoy están al máximo, pero cuidado con cómo expresas tus sentimientos. Tus palabras pueden herir sin querer, así que aprende a comunicarte con honestidad y sin lastimar. El carácter es valioso, pero el respeto también es esencial en el amor.

Cáncer

Cáncer, estás al límite emocionalmente, listo/a para explotar. Antes de reaccionar con enojo o reproches, respira y elige bien a quién le entregas tus emociones. En el amor, quizá debas darte un tiempo o estar más tranquilo/a, porque vienen momentos de cambio que requieren calma.

Leo

Leo, el amor del pasado aún pesa, y algunas traiciones no han sanado. No todos los que se acercan quieren tu felicidad, y podrías complicarte si cruzas límites con amistades. Si decides entregarte, hazlo con cuidado, protegiendo tu corazón y sin perder tu dignidad.

Virgo

Virgo, podrías vivir un encuentro apasionado que reviva emociones viejas. Ten cuidado con volver a abrir puertas que habías cerrado. El amor puede sorprenderte, pero no te dejes llevar sin pensar. Algo importante está por cambiar en tu vida amorosa, prepárate para lo inesperado.

Libra

Libra, no regales oportunidades amorosas a quien no las valora. Aprende a poner límites y no te desgastes con personas que no se esfuerzan por estar contigo. Desconfía de rumores que puedan afectar tus relaciones y confía más en lo que sientes.

Escorpión

Escorpión, tu magnetismo está en su punto máximo y puedes atraer a cualquiera con solo una mirada. Pero cuidado, porque no todos están preparados para ti, y un ex podría intentar volver con falsas señales. No te conformes con segundas oportunidades que solo son por aburrimiento; tú mereces algo real y profundo.

Sagitario

Sagitario, la aventura amorosa está en el aire, pero ojo con las historias complicadas y los amores fugaces que pueden dejarte más dudas que felicidad. Este fin de semana podrían revelarse secretos que afecten tus relaciones. Mantente alerta y no te dejes llevar solo por la emoción.

Capricornio

Capricornio, aunque ahora tu economía y paciencia estén al límite, en el amor es momento de protegerte de quienes solo quieren aprovecharse de ti. No abras tu corazón a quien no lo valora ni te deja avanzar; hay quienes se acercan con intenciones ocultas. Mantén los ojos bien abiertos.

Acuario

Acuario, deja de gastar tu energía en relaciones que no te aportan. Organiza tu vida amorosa, evita prestar tu cariño a quien no lo merece y controla esos impulsos que solo te generan arrepentimiento. Cambios importantes llegarán, y aunque te asusten, te ayudarán a crecer en el amor.

Piscis

Piscis, toma las riendas de tus decisiones amorosas, aunque te dé miedo decir “no”. No permitas que otros se aprovechen de tu bondad ni que te usen solo cuando les conviene. Ya no estás para mendigar amor o atención; quien no te elige en los buenos momentos no merece estar en los malos.

