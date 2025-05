Nana Calistar: Horóscopos para HOY 22 de mayo de 2025

Aries

Aries, tú no viniste al mundo para seguir reglas ajenas… tú las rompes, las reinventas y creas tu propia historia. Este día es perfecto para dejar atrás las dudas y sacar tu lado más audaz. ¿Te critican? Que se enreden con sus propios comentarios, porque tú estás aquí para brillar, no para pedir aprobación. Ya es hora de que dejes de esperar que otros reconozcan tu valor: míralo tú primero y eleva tu autoestima hasta el cielo (y un poco más arriba).

Tauro

Tauro, tu terquedad es legendaria… pero últimamente te estás pasando de la raya: pareces en retroceso, sin avanzar, sin cambiar y encima actuando como si todo te ofendiera. Hoy el universo te da un sacudón y te dice: ¡reacciona! No puedes seguir en modo automático esperando que algo cambie sin hacer nada distinto. Es momento de activarte, aunque sea con lo básico, pero haz algo. En temas del corazón, estás como balada de despecho: temeroso de volver a enamorarte después de que te aplicaron el famoso “ghosting”.

Géminis

Géminis, hoy te levantas con la energía de “a mí nadie me pasa por encima”... y eso está genial, pero ojo con cómo te expresas. A veces tus palabras pueden cortar como cuchilla, así que trata de comunicarte con firmeza sin herir sensibilidades. Tener carácter no significa andar soltando verdades sin pensar, como si fueras un influencer furioso en plena catarsis.

Cáncer

Cáncer, estás que ardes… como agua a punto de hervir. No es para menos, has estado aguantando tanto que lo único que quieres es explotar como olla express. Pero por tu bien (y por el de los que te rodean), respira profundo antes de lanzar una “chancla emocional” a quien no lo merece. Hay un viaje o plan que no está saliendo como esperabas, y quizás el universo te está diciendo: “mejor mantente en pausa… que se viene un sacudón”.

Leo

Leo, no olvides que quien no aprende del pasado está condenado a repetirlo… y con la dignidad por los suelos. Esa traición que te tuviste que tragar con todo y sonrisa no fue en vano, así que abre bien los ojos: no todos los que te dan buena cara quieren verte feliz, algunos solo esperan el momento para verte caer. Además, hay muchas posibilidades de que cruces la línea con una amistad… ¡cuidado! Ese cuerpo familiar podría convertir tu cama en un campo de batalla emocional. Si te vas a enamorar, que sea con casco y plan B, porque podrías poner en juego todo: el corazón, el orgullo… y hasta la contraseña del WiFi.

Virgo

Prepárate, Virgo, que lo que viene no son curvas en la carretera… sino en la cama. Se avecina un encuentro apasionado de una sola noche que te va a dejar más revuelto que un licuado de chocolate. ¿La sorpresa? Podría tratarse de alguien de tu pasado, sí, ese mismo que juraste dejar atrás y ahora regresa con la clásica excusa de “solo quiero hablar”… y ya sabemos cómo termina eso. Ve con cuidado. Por otro lado, hay un proyecto o deseo que se está cocinando, y pronto traerá un cambio fuerte en tu vida, uno que te dejará más fría que pingüino en hielera. No lo tomes a la ligera.

Libra

Libra, estos días mantente más alerta con las segundas (y terceras) oportunidades que estás dando. No todo el mundo merece tu tiempo ni tu energía, y si sigues apostando por quienes no se han esforzado en lo más mínimo, el karma te va a pasar la factura — y con recargos. No te metas en líos solo por ser demasiado buena onda sin filtro. Además, prepárate para escuchar rumores más falsos que promesa de campaña… no te creas todo lo que te dicen, porque podría ser puro chisme sin base ni sentido.

Escorpión

Escorpio, lo tuyo no es coquetear… es hechizar. En estos días tu energía va a estar tan intensa que podrías derretir hasta al más indiferente solo con una mirada. Pero ojo: tu magnetismo puede encantar, sí, pero también causar confusión. No todos están listos para jugar en tu liga, esa que manejas con una ceja levantada y sin despeinarte. Además, podría aparecer un ex con indirectas disfrazadas de likes y emojis tristes. No te engañes, no es amor, es aburrimiento. Y tú no estás para ser la repetición de nadie. Si ya te lloraron, que te recuerden… pero desde lejos.

Sagitario

Ay, Sagitario… tú vives buscando emociones, pero a veces te metes en historias que ni una serie dramática se atrevería a contar. Este fin de semana promete estar intenso: puede que salgan a la luz chismes familiares, secretos, engaños o verdades que te van a caer como factura sin promoción. Prepárate para quedarte con cara de “¿qué está pasando aquí?” más de una vez. También podrías toparte con un amor fugaz, pero ten cuidado: uno de esos encuentros “sin compromiso” podría dejarte algo más que recuerdos.

Capricornio

Capri, tu bolsillo está tan frágil como tu paciencia últimamente. Hay formas de mejorar tu situación financiera, sí, pero primero tienes que dejar de pensar que cada idea loca te va a hacer millonario. Antes de soltar dinero, investiga bien; no todo lo que brilla es oro… a veces es solo un espejismo con aroma a estafa. Además, alguien podría estar aprovechándose de tu buena fe y metiéndose hasta el fondo de tu vida (y no para ayudarte, sino para llevarse hasta los cubiertos). Abre bien los ojos: no toda sonrisa viene con buenas intenciones.

Acuario

Acuario, ya deja de jugar al adivino con tus finanzas: si sabes que tu cartera está más vacía que refrigerador de estudiante, ¿por qué sigues gastando como si fueras parte de una dinastía millonaria? Es el momento ideal para poner orden en tus cuentas, dejar de prestar dinero a quien nunca regresa ni las gracias, y controlar esas compras impulsivas de “cositas” que solo terminan olvidadas y llenas de polvo. Además, presta atención a tus negocios o proyectos: se avecinan cambios importantes. Y aunque el movimiento te incomode… es necesario.

Piscis

Es hora de tomar control de tu vida, aunque te dé un poco de miedo. Aprende a tomar tus propias decisiones y a decir “no” sin sentir culpa, porque últimamente cualquiera se aprovecha de ti y te deja haciendo todo el trabajo. Hay personas que solo aparecen cuando necesitan algo, pero cuando tú buscas apoyo, te dejan en visto. Ya no estás para rogar por amor ni atención; si alguien no te elige en los momentos buenos, no merece ni un minuto de tus días difíciles.

