Aries

No finjas lo que no sientes ni des lo que no tienes, ya que eso solo puede generar desconfianza. Eres alguien con un corazón grande, pero cuando te traicionan o manipulan, tu lado más duro puede salir a flote, y eso puede alejarte de lo que más deseas. Aprende a dejar atrás lo que no funcionó, y no llores por lo que ya no se pudo. Abre tus ojos, mira hacia el futuro y demuestra tanto a ti como a los demás hasta dónde puedes llegar.

Tauro

No pongas energía en aparentar lo que no sientes ni des más de lo que realmente puedes ofrecer. Esto solo puede terminar con decepciones y desconfianza. Tienes un gran corazón, pero también un lado protector que se activa cuando te sientes traicionado. No sigas dándole vueltas a lo que no fue, lo hecho ya está hecho. Enfócate en avanzar y en demostrarte a ti mismo lo que eres capaz de lograr.

Géminis

Las oportunidades en el amor no duran para siempre. No sigas postergando lo que es importante, ya sea una relación o una oportunidad. Si dudas demasiado, podrías perderlo todo. Reconocerás pronto quién realmente merece un lugar en tu vida, porque esa persona despertará en ti sentimientos que creías olvidados. Aprende a guardar tus planes para ti, ya que a veces los celos o la envidia de los demás pueden sabotear lo que estás construyendo.

Cáncer

Las relaciones a distancia requieren esfuerzo y compromiso mutuo. Si no hay ambas partes dispuestas a invertir, la chispa puede apagarse. Además, cuida tu bienestar emocional: la tristeza por la ausencia de alguien puede ser intensa, pero no te descuides. El amor que logres será el que tú mismo construyas. Deja de esperar que otros cumplan promesas vacías. Quien realmente te quiera, lo demostrará con hechos.

Leo

Cuidado con quién confías en el amor. A veces, las personas se acercan por interés y no por lo que realmente eres. Aprende a discernir si lo que sientes es amor verdadero o solo la comodidad de una relación que no llena todas tus expectativas. No te dejes llevar por ilusiones pasajeras, porque al final lo único que te quedará será el vacío.

Virgo

El pasado puede seguir rondando tu mente y te puede quitar el sueño, pero solo tú tienes el poder de dejarlo atrás. No sigas tratando de cambiar a las personas, porque eso solo te llevará a frustraciones. Aprende a aceptar a los demás tal como son, y si algo no va contigo, mejor sigue adelante. No pierdas tiempo en lo que no suma.

Libra

Vienen momentos importantes en tu vida, como un viaje o la visita de seres queridos. No dejes que problemas ajenos te desestabilicen, sobre todo en el área emocional. No permitas que nadie te haga sentir menos, porque al final lo único que importa es tu bienestar y lo que puedas construir por ti mismo.

Escorpión

Tu familia será clave para ayudarte a encontrar la paz que tanto necesitas. No subestimes lo importante que es tener a los tuyos cerca. En cuanto a las exparejas, no malgastes tu energía en lo que ya no tiene sentido. El amor y las relaciones deben ser nutritivas, no destructivas. Se avecinan cambios importantes, y solo tú puedes decidir si esos cambios serán positivos para tu vida.

Sagitario

Un viaje podría ser lo que necesitas para aclarar tus sentimientos hacia una persona que está moviendo tu corazón. No lo dudes, podría ser el escenario perfecto para que todo encaje. Presta atención a tus sueños, que podrían traer respuestas a tus dudas. Y cuidado con las personas que solo te buscan cuando necesitan algo. Rodéate de aquellos que realmente te apoyan. En cuanto al amor, aunque no se ve algo concreto por ahora, hay oportunidades para conocer a alguien nuevo y disfrutar de una conexión especial.

Capricornio

No temas a lo que el futuro te depare. El amor también se construye, y la vida te recompensará por las lecciones que has aprendido. Tu corazón se ha hecho más fuerte, pero no olvides que no todo el mundo tiene las mismas intenciones. El amor genuino llega con el tiempo, pero también requiere de tus esfuerzos. No guardes rencor; agradece lo que te hizo más fuerte.

Acuario

Es el momento de empezar a cuidar de ti mismo, tanto física como emocionalmente. El amor propio es la base para poder dar lo mejor de ti a los demás. Muchas veces los planes que no salen bien no son culpa del destino, sino de la mentalidad negativa que te ha estado acompañando. Deja que las viejas heridas sanen y abre tu corazón a nuevas amistades y relaciones que realmente aporten paz.

Piscis

Se avecinan cambios en tu vida que, si no los atiendes, podrían traerte arrepentimientos, sobre todo en lo relacionado con el amor. La felicidad en las relaciones depende de ti, no de los demás. Es tiempo de empezar a trabajar por lo que deseas, de no permitir que la negatividad o los comentarios falsos te desestabilicen. El amor requiere esfuerzo, pero también es algo que debe nacer del corazón y no de las expectativas ajenas.

Con información Nana Calistar.

