Nana Calistar: Horóscopos para HOY 22 de abril de 2025

Aries

No finjas lo que no sientes ni des lo que no tienes o te expones a quedar mal y que las personas desconfíen de ti. Eres una persona con un corazón enorme sin embargo existe tu parte opuesta que cuando es manipulada y traicionada suele destruir lo que se pone a tu paso.

Comprenderás que no te equivocaste en lo que pensaste sobre cierta persona, ya no te lamentes por tonterías pasadas que lo hecho, hecho está, aprende a ver tu vida más positivamente y a demostrarte a ti y a quienes no han creído en ti hasta donde puedes llegar. Se aproxima un viaje o se planea para próximas fechas

Tauro

No trates de aparentar sentimientos que no tienes ni ofrezcas más de lo que puedes dar, ya que podrías terminar decepcionando a otros y perdiendo su confianza. Tienes un gran corazón, pero también una faceta más dura que puede surgir cuando te sientes traicionado o manipulado, llevándote a arrasar con todo a tu paso.

Pronto te darás cuenta de que tus sospechas sobre cierta persona eran acertadas. Deja de lamentarte por errores del pasado; lo ocurrido ya no se puede cambiar. Enfócate en ver tu vida con una actitud más positiva y en demostrar, tanto a ti mismo como a quienes dudaron de ti, hasta dónde puedes llegar. Además, se avecina un viaje o está en proceso de planificación para los próximos días.

Géminis

Las oportunidades no duran para siempre. No sigas postergando decisiones importantes ni ignores lo que claramente te está buscando, ya sea una propuesta o una persona . Si dudas demasiado, podrías terminar perdiéndolo todo, como el perro de las dos tortas.

Pronto reconocerás a quien realmente vale la pena en tu vida, porque despertará en ti emociones que creías olvidadas o inexistentes.

Y un consejo importante: no andes contando todo lo que planeas. Hay mucha gente con envidia alrededor que puede bloquear tus ideas o echarte a perder lo que estás construyendo. Aprende a moverte en silencio.

Cáncer

Si tienes una relación a distancia, es importante saber que, con el tiempo, esa chispa puede ir apagándose si no hay compromiso e interés real de ambos lados. Para que funcione, los dos deben estar dispuestos a invertir tiempo, energía y emoción.

Cuida mucho tu salud emocional. Las tristezas y bajones pueden aparecer con fuerza por la ausencia de alguien que solía estar a tu lado. No te descuides.

Recuerda que todo lo que logres de ahora en adelante será fruto de tu esfuerzo, no de la suerte ni de lo que otros prometan. Y hablando de promesas, ya basta de conformarte con palabras vacías. Que quien quiera estar en tu vida lo demuestre con hechos, no con discursos. Lo demás, a la fregada.

Leo

Ten mucho ojo con las personas en las que confías, porque podrías terminar metido en problemas. Es momento de ser más reservado y desconfiar un poco más, ya que hay gente a tu alrededor que solo se te acerca por interés, buscando sacarte información o meterse donde no les llaman.

También es importante que no confundas tus emociones. Si alguien te trata bien y está al pendiente de ti, pregúntate si lo que sientes es amor real o solo es la comodidad de sentirte acompañado. Tiendes a ilusionarte rápido, y cuando se cae el encanto, te das de topes.

Virgo

El pasado puede seguir rondando tu mente y quitándote el sueño, pero mientras no te dejes caer, cada día estarás más cerca de enterrarlo y dejar atrás todo lo que te lastimó.

Deja de desgastarte intentando cambiar a las personas. Cuanto más lo hagas, más cerca estarás de que te manden al carajo. Aprende a querer a la gente tal como es, con su esencia, con su forma de ser. Y si algo no va contigo o te incomoda, mejor no le des vueltas: dale la vuelta tú y busca a alguien que realmente encaje con lo que necesitas.

Libra

Se viene la planificación de un viaje y también podrías recibir la visita de familiares en estos días. Pon atención con los aparatos eléctricos, ya que podrían presentar fallas o descomponerse de forma inesperada.

Es posible que surja alguna preocupación por la salud de un familiar, así que mantente alerta pero con calma.

Y sobre todo, no permitas que nadie te haga sentir menos. No vale la pena cargar con la opinión ajena ni seguir lamentándote por lo que en su momento no se dio. Deja que la vida siga su curso y enfócate en lo que aún puedes construir.

Escorpión

Tu familia será un pilar fundamental para que encuentres la paz que tanto necesitas. No la subestimes, ahí está mucho de tu equilibrio.

En cuanto a las exparejas... ni para estorbar sirven. No malgastes tu energía en alguien que ya demostró que no va a cambiar, por más vueltas que le des al asunto.

Se acercan días llenos de cambios importantes en tu vida, y una mitad de semana que puede ser espectacular… si tú decides ponerle la actitud. Todo depende de ti.

Sagitario

Un viaje podría ser justo lo que necesitas para conocer mejor a esa persona que te está moviendo el corazón. No lo descartes, puede ser el escenario perfecto para que se aclaren muchas cosas.

Presta atención a tus sueños, porque podrían traerte señales o anticiparte situaciones que están por suceder. No los ignores.

Y ojo con la gente que solo aparece cuando necesita algo. Es momento de hacer una limpia en tu círculo: quédate solo con quienes te han demostrado con hechos que están contigo de verdad, no por conveniencia.

En cuanto al amor, no se ve algo sólido por ahora, pero sí hay chance de encuentros, de caricias, y de conocer nuevas personas con las que podrías pasar un buen rato.

Capricornio

Deja de tenerle miedo a lo que viene. La vida, tarde o temprano, te va a devolver todo lo que alguna vez te quitó o te negó.

Te has vuelto alguien de corazón fuerte, casi blindado. Ya no crees tan fácil en nadie, y eso no fue gratis: tuviste que pasar por mentiras, traiciones y caídas duras para llegar a ser quien eres hoy.

No cargues con rencor. Agradece. Porque fueron precisamente esos golpes los que te sacaron del hoyo, te abrieron los ojos y te hicieron más firme, más seguro, más tú.

Acuario

Se vienen cambios muy positivos, pero tendrás que empezar por ti. Mírate al espejo y empieza a cuidar ese cuerpazo, no solo para verte bien, sino para sentirte mejor contigo mismo. Estás en el momento perfecto para cumplir tus metas y sacar adelante esos proyectos que tanto has pensado.

Empieza a ver la vida con otra perspectiva. Muchos de tus planes no se han dado, no porque no puedas, sino porque la negatividad con la que has vivido últimamente ha bloqueado ese camino.

Y sin que lo esperes, amistades del pasado volverán a cruzarse en tu vida, y con su llegada, poco a poco comenzarán a sanar tu corazón y devolverte esa paz que tanto necesitabas.

Piscis

Se vienen días de cambios significativos, y es importante que los atiendas de inmediato. Si no lo haces, podrías arrepentirte pronto, especialmente en lo que respecta a tus finanzas.

Recuerda que la vida no es fácil para nadie. La felicidad es algo que solo tú puedes construir, no esperes que otros la traigan a tu vida. Comienza desde ahora a trabajar en tu bienestar, y en poco tiempo verás cómo todo lo que has querido y planeado empieza a materializarse.

Ten mucho cuidado con los rumores o comentarios falsos que podrían llegar a tus oídos. No dejes que te desestabilicen ni te pongan de mal humor. Mantén el enfoque y no permitas que nada te saque de tu centro.

Con información de Nana Calistar.

