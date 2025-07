Aries

En temas del corazón, hay una energía externa que podría querer meterse donde no le corresponde. Si estás en pareja, protege tu relación de terceras personas que solo generan ruido. También es momento de mirar hacia dentro: algunas emociones no resueltas del pasado están afectando tu manera de amar hoy. Cuida tu impulso antes de reaccionar.

Tauro

Un viejo amor reaparece con historias que podrían sacudir tu estabilidad. Aunque intentes hacerte el fuerte, por dentro hay cosas que aún no sanan del todo. No te conformes con lo cómodo solo por miedo a soltar. El amor también se trata de crecer, no de aguantar por costumbre.

Géminis

El amor comienza a tomar otro ritmo. Lo que parecía estancado empieza a fluir y tus emociones encuentran alivio. Este es un buen momento para perdonarte por decisiones pasadas y abrirte a nuevas posibilidades sentimentales sin cargar viejos errores.

Cáncer

Podrías sentirte tentado a vivir una experiencia amorosa intensa pero efímera. Antes de dejarte llevar, pregúntate si estás dispuesto a lidiar con lo que podría dejarte después. También podrían volver personas del pasado con disculpas pendientes. Aprende a distinguir entre lo que te sana y lo que solo reabre heridas.

Leo

La nostalgia podría tocarte fuerte estos días, trayendo recuerdos de amores que marcaron tu vida. En vez de quedarte atrapado en lo que fue, usa esa memoria para entender lo que necesitas ahora. Un cambio de ambiente, aunque breve, podría ayudarte a reconectar contigo mismo y prepararte para amar desde otro lugar.

Virgo

Es hora de dejar de intentar encajar en moldes que no van contigo. Si estás en una relación, el amor necesita renovación, no perfección. Atrévete a soltar lo que reprimes por miedo a ser juzgado. Tu forma de amar necesita libertad, no reglas estrictas.

Libra

Tu relación puede encontrar armonía si dejas de revivir lo que ya dolió. No te arrastres por lo que ya fue ni permitas que pensamientos viejos arruinen lo nuevo. El amor actual necesita espacio para crecer, no fantasmas que interfieran. Suelta lo que no suma.

Escorpión

Amar también es aprender a ponerte límites. Has dado mucho buscando aprobación, pero es momento de reconectar con tu dignidad. Quien te quiere, lo demuestra sin exigencias. No te calles lo que necesitas, y no aceptes menos de lo que sabes que mereces.

Sagitario

Tus emociones estarán a flor de piel y podrías reaccionar con brusquedad ante quien no lo merece. Cuida el modo en que te comunicas con tu pareja o con esa persona que te interesa. Hay mensajes en tu intuición y en tus sueños: escúchalos, el amor también se revela en lo sutil.

Capricornio

El amor podría sorprenderte en el entorno más cercano. No lo descartes por prejuicio o por miedo a cambiar tu dinámica. A veces lo más verdadero está más cerca de lo que crees. Solo recuerda: para que algo nuevo florezca, debes abrirle un espacio real.

Acuario

Una relación puede fortalecerse si ambos están dispuestos a hablar lo que han venido evitando. No le saques la vuelta al conflicto: el amor también se construye enfrentando lo incómodo. La conexión mejora cuando se comparte desde la verdad, no desde la evasión.

Piscis

Tu velocidad emocional podría hacerte tropezar. El amor no siempre tiene que ser una carrera. Baja el ritmo, escucha, siente y observa. A veces quieres resolverlo todo de golpe, y eso solo genera tensión. Amar también es saber esperar y dejar que las cosas tomen su curso natural.

Con información de Nana Calistar.

EE