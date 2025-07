Nana Calistar: Horóscopos para HOY 2 de julio de 2025

Aries

Ten cuidado con una persona de tez clara que está intentando entrometerse en tu vida sentimental. Si estás en una relación, esta intervención puede generar conflictos innecesarios. Además, tu temperamento estará especialmente sensible por asuntos del pasado que aún no has resuelto. Mantente alerta con amistades Aries o Tauro, ya que podrían ponerte en aprietos o generar tensión a tu alrededor.

Tauro

Alguien de tu pasado reaparece con una carga emocional que te removerá por dentro, aunque intentes mostrar fortaleza. No te acostumbres a vivir con lo mínimo ni te quedes en lo cómodo. Tienes raíces firmes, pero eso no significa que debas permanecer donde ya no creces. Soltar lo que te pesa es esencial si de verdad quieres avanzar.

Géminis

Te esperan sorpresas agradables. Situaciones que parecían detenidas comienzan a fluir, y poco a poco sanarás asuntos del pasado. Es el momento de reconocer tus errores y asumir tus decisiones, porque nadie más va a resolver por ti lo que solo tú puedes cambiar.

Cáncer

Podrías verte tentado por una aventura pasajera que luego te deje remordimientos. Antes de actuar por impulso, reflexiona sobre lo que realmente puedes perder. Un familiar podría tener un problema de salud leve, pero que te removerá emocionalmente. También podrían aparecer personas del pasado con disculpas pendientes. Aprende a dejar atrás lo que ya dolió demasiado.

Leo

La nostalgia se hará presente y te verás recordando a personas o momentos que ya no están. En vez de quedarte estancado en la melancolía, usa esa reflexión para comprender cosas que antes no entendías. Un viaje o una escapada podrían ayudarte a reencontrarte contigo mismo y recuperar tu paz interior.

Virgo

Es momento de romper con la rigidez que te ha limitado y atreverte a perseguir lo que tanto deseas. Ya no pospongas tus metas por darle gusto a los demás. No permitas que te sigan juzgando quienes no tienen autoridad moral para hacerlo. Si tienes pareja, cuida la conexión, porque la rutina puede enfriar lo que parecía firme.

Libra

Vienen días de armonía con tu pareja, siempre y cuando dejes de aferrarte a lo que ya pasó. Si sigues mirando hacia atrás, perderás lo que tienes frente a ti. También es tiempo de apartarte de amistades que solo traen problemas. No dejes que el desánimo arruine tus oportunidades.

Escorpión

Confía más en tus capacidades, no necesitas aprobación ajena para avanzar. Se aproxima un proyecto económico muy favorable, pero también debes aprender a poner límites en el trabajo. Nadie puede pisarte si no lo permites. Exprésate con claridad y exige lo que es justo. Tendrás suerte si juegas con números que terminan en 2, 6 o 9.

Sagitario

Tu ánimo estará algo volátil, y podrías sentirte sensible al final del día. Cuida tus palabras, ya que podrías herir sin intención a alguien importante. Presta atención a tus sueños, porque traen señales sobre lo que viene. No ignores esos mensajes que tu intuición te está gritando.

Capricornio

Un nuevo romance podría llegar a través de alguien de tu círculo cercano. No lo descartes solo por la forma en que aparece. En el tema económico, sé más consciente de tus gastos. Últimamente has estado derrochando sin medida y podrías terminar apretado a fin de mes.

Acuario

Un familiar podría atravesar una ruptura y aunque no estés directamente implicado, te tocará mediar en medio del caos. No compliques más las cosas de lo necesario. Cada situación difícil deja un aprendizaje, y tú ya tienes varios acumulados. Una relación amorosa se fortalece, pero solo si ambos enfrentan lo que aún está pendiente.

Piscis

Vas tan acelerado que podrías estar cometiendo errores por actuar sin pensar. Es momento de ir más despacio y disfrutar el proceso. Una amistad de piel clara enfrentará una situación complicada y acudirá a ti. Brinda tu apoyo, pero no cargues con problemas que no te corresponden. Además, tu carácter puede estar más irritable de lo normal, lo cual afectaría la relación con tu familia si no lo controlas.

Con información de Nana Calistar.

EE