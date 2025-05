Aries

En el terreno amoroso, es momento de dejar de vivir a través de los demás y centrarte en lo que tu relación te brinda. Evita hablar de más o revelar secretos íntimos: esos descuidos pueden poner en riesgo la confianza con tu pareja. Cultiva tu afecto con verdad y vive tu historia sin compararte con terceros.

Tauro

Exige el cariño que mereces y no te conformes con menos. Si tu relación ya no avanza, ten el valor de cerrar ese capítulo y abrirte a nuevas experiencias románticas. Volver con un ex solo te hará revivir viejas experiencias; confía en tu intuición para buscar alguien que realmente valore tu entrega.

Géminis

Pronto descubrirás si alguien cercano es auténtico en sus muestras de cariño. No te precipites al compartir tus sentimientos hasta estar seguro de sus intenciones. Cuando llegue el momento, déjate sorprender: un viaje o plan juntos puede ser la chispa que avive la pasión.

Cáncer

Es hora de demostrar que, pese a las decepciones pasadas, sigues abierto al amor. Si estás en pareja, afronta los celos con comunicación clara; si estás soltero, prepárate para la posibilidad de que un amigo revele sentimientos más profundos. Aclara tus emociones desde el principio para evitar confusiones entre cariño y pasión.

Leo

Una persona sensible y profunda (de signo de Agua) podría encantar tu corazón sin que lo esperes. Si notas que tu relación se enfría, reconoce cuándo es momento de soltarla con respeto antes de herir más. Permanece atento a las señales y actúa con la honestidad que tu pareja merece.

Virgo

Si estás soltero, abre tu corazón a alguien muy distinto de lo que has conocido. Esta nueva conexión tiene el potencial de ser sólida y duradera. Y si ya tienes pareja, recuerda que la confianza mutua es la base de todo: demuestra tu amor sin temor y fortalece ese lazo con gestos sinceros.

Libra

No esperes crisis para valorar tu relación: hoy es el día de poner límites a lo que te lastima y priorizar tu bienestar emocional. Mantén clara la frontera entre amigos y pareja: mezclar ambas esferas puede llevarte a entregarte más de la cuenta. Protege tu corazón y elige con cuidado a quién permites entrar en él.

Escorpión

Si te corteja alguien nuevo, demuestra interés con dedicación; el amor requiere tu iniciativa tanto como la de la otra persona. En las relaciones a distancia, la conexión emocional se fortalece con detalles diarios. Y en tu familia amorosa, busca mantener la cercanía que nutre tu corazón.

Sagitario

Quizá te lleguen noticias de un antiguo amor que reaviven emociones. Aprovecha para reflexionar sobre lo que realmente deseas y separa a quienes solo te buscan para pasar el rato de quienes quieren un compromiso genuino. Tu corazón merece inversiones que den frutos, no fugaces aventuras.

Capricornio

Tu generosidad será la llave para acercarte a alguien que necesita tu apoyo y ternura. Si te visita un familiar cercano y aprovechas ese vínculo para conocerte mejor, llegarás a tu próxima relación más maduro y dispuesto a vivir un amor más consciente.

Acuario

Tendrás múltiples oportunidades románticas, pero no te apresures: elige con cuidado y pon tu valor en primer lugar. Quien desee tu amor tendrá que esforzarse para conquistarte. Suelta los viejos arrepentimientos y recibe lo nuevo con coraje y optimismo.

Piscis

Vive el presente y siente tu relación sin angustias por el pasado ni temores al futuro. Si estás en pareja, sorpréndele con un detalle que fortalezca vuestra conexión. Y si el amor se da a distancia, confía en que las pruebas solo lo harán más profundo.

