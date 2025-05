Nana Calistar: Horóscopos para HOY 16 de mayo de 2025

Aries

Presta atención a tu dieta: si sigues sin control podrías ganar varios kilos en estos días. Deja las distracciones y enfócate en tus propios asuntos, pues te preocupa tanto la vida ajena que olvidas disfrutar lo que te ofrece la tuya. Vigila tus impulsos, ya que podrías comer en exceso y ver aumentar tu peso. Además, ten cuidado de no tropezar ni revelar confidencias de tus amigas, porque podrías meterte en serios líos.

Tauro

No pongas tu felicidad en manos ajenas: quiérete lo suficiente para exigir el trato que mereces. Quien realmente te aprecie luchará por conservarte y asumirá el “precio” que eso implique. Si tu relación ya se estancó, no sigas invirtiendo tiempo y emociones donde no vale la pena: redirige tu energía a nuevos proyectos. Volver con una expareja es como tragarse algo que ya expulsaste; tú tienes la última palabra. Deja atrás el sufrimiento repetido y explora las infinitas posibilidades que te esperan.

Géminis

Pronto verás quién muestra realmente su verdadera cara y la imagen idealizada que tenías de esa persona se desmoronará; todo lo que dudabas de él o ella resultará ser cierto. Se avecina un viaje espectacular en el que disfrutarás al máximo. Procura ser cauteloso al compartir tus proyectos y confidencias, ya que hay quienes pueden sentir envidia de tus planes. Además, mantente alerta a posibles molestias respiratorias durante estos días.

Cáncer

Has soportado mucho por envidias y desilusiones amorosas, pero ha llegado el momento de demostrar, ante los demás y sobre todo ante ti mismo, que sigues en pie y que alcanzarás tus metas. En el ámbito sentimental, si estás en pareja podrían aflorar inseguridades y celos; en cambio, si estás soltero existe la posibilidad de que un amigo te sorprenda con un interés romántico. Sé claro con tus emociones: el cariño y el amor no son lo mismo, y es importante establecer tus límites desde el principio.

Leo

Pon más atención a tu familia, pues podría surgir algún problema de salud en los próximos días. Una persona de signo de Agua (Piscis, Cáncer o Escorpión) podría llegar a tu vida de forma inesperada y despertar tu interés. Un amigo pasará por un tropiezo, aunque todo quedará en un aprendizaje para él. Mantente alerta a caídas y golpes, ya que los pequeños accidentes podrían ser frecuentes. En el ámbito sentimental, si ya no sientes esa chispa con tu pareja, tal vez sea el momento de cerrar ese capítulo antes de herirlo con tu indiferencia.

Virgo

Si aún estás soltero, pronto aparecerá alguien en tu vida completamente distinto a tus relaciones pasadas. Ábrete a la posibilidad de conocer a este nuevo interés, pues hay altas probabilidades de que surja un vínculo sincero y duradero. Confía en el cariño de tu pareja: si de verdad no te valorara, ya te habría dado la espalda hace tiempo. Aprende a confiar en tu ser amado y no dudes en demostrarle tu afecto con seguridad.

Libra

No aguardes a que las circunstancias se tornen más difíciles para abrir los ojos a lo que te rodea; ahora es el momento de adoptar una nueva mirada, centrarte en tu propio bienestar y desprenderte de aquello que te ha estado agobiando y sumergiendo en la pena. Mantén tu protección emocional activa y evita mezclar amistad con sentimientos románticos, pues podrías terminar enamorándote profundamente.

Escorpión

Si todavía estás soltero, recuerda que sin dedicar tiempo, empeño y constancia a quienes ya han mostrado interés, difícilmente conseguirás avanzar: no esperes que siempre den el primer paso. Por otro lado, tu familia necesita tu atención; son tu principal sostén y siempre te ayudarán a superar los obstáculos. Esfuérzate por compartir más momentos con ellos y demostrarles tu cariño, pues últimamente pueden percibir cierta distancia. En cuanto al amor a la distancia, llegará fortalecido: aunque no esté físicamente contigo, te aportará la energía necesaria para comenzar cada día con determinación.

Sagitario

Estos días podrías sentirte fatigado y algo desorientado, además de recibir noticias de alguien que tuvo gran relevancia en tu pasado. Pon especial cuidado en tu alimentación y planifica tu rutina diaria con algo de ejercicio, pues de lo contrario podrías aumentar de peso. Evita compras superfluas: más vale invertir tiempo y recursos en una buena membresía de gimnasio y en mejorar tus hábitos nutricionales. Reflexiona también sobre tus amistades: si solo te buscan para salir de fiesta, tal vez no sean vínculos que te aporten valor; aléjate de quienes no suman a tu vida.

Capricornio

Tu naturaleza generosa te llevará a tender la mano a alguien que necesitará tu apoyo en estos días; recuerda que ese gesto será recompensado más adelante. Un familiar se acercará a visitarte; si estás soltero, aprovecha para enfocarte en ti mismo, cuidando tanto tu cuerpo como tu mente, y confía en que el amor llegará en el momento adecuado. En el terreno sentimental, no te dejes engañar por viejas dinámicas: mantén la vista alerta y evita caer nuevamente en situaciones que ya te hicieron daño.

Acuario

Vas a encontrarte con múltiples oportunidades para el amor; sé cauteloso y no te entregues al primero que aparezca. Reconoce tu propio valor: quien realmente quiera estar a tu lado deberá demostrarlo y esforzarse por ganarse tu afecto. Recuerda que la clave de tu felicidad reside en ti mismo y no en los demás. Suelta el peso de los errores del pasado y asume con determinación los retos y las novedades que están por llegar a tu vida.

Piscis

No te hundas en la melancolía pensando en lo que ya pasó ni en preocupaciones por lo que aún no ocurre; vive el presente y valora lo que tienes. Tu felicidad no depende de nada externo: quien de verdad te aprecie vendrá a ti, y a quien no, déjalo ir. Se perfila un emprendimiento prometedor; aprovéchalo. El amor a distancia se fortalecerá y, si ya tienes pareja, enfoca tu atención en sorprenderle con un detalle que afiance vuestro lazo. Además, se anuncian novedades en el ámbito laboral y financiero: usa los ingresos extras para planear un proyecto que impulse tu crecimiento.

NA