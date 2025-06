Aries

En el amor, es tiempo de dejar de cargar emociones ajenas. No puedes seguir sintiéndote responsable por heridas que no causaste. Cada corazón debe sanar por sí mismo. Deja de justificar lo injustificable y prioriza tu paz. Si alguien no sabe valorar tu entrega, sigue adelante sin mirar atrás. Amar no es cargar, es compartir.

Tauro

El amor te devuelve lo que entregas, pero también te muestra lo que has ignorado. Estás por conocer a alguien que removerá tus emociones, aunque no todo será lo que parece. No te ilusiones con máscaras. El verdadero amor no necesita disfraces, y lo falso se revela solo. Mantente receptivo, pero no ingenuo.

Géminis

Emocionalmente, podrías estar sintiendo que tu pareja o alguien cercano te drena más de lo que te aporta. Si estás soltero, evita abrir tu corazón a quien solo busca llenar vacíos. Limpia tu campo emocional, rodéate de amor sano, y no permitas que tu luz se apague por quienes no saben sostenerla.

Cáncer

Se avecinan cambios amorosos que podrían sacudir tus certezas, pero serán para bien. Es hora de dejar atrás relaciones estancadas o amores a medias. El universo te invita a abrirte a nuevas formas de amar, más libres, más sinceras. Lo que viene te permitirá empezar de nuevo, con el corazón limpio.

Leo

Deja de entregar tu amor donde no se valora. Pronto verás con claridad lo que antes no querías aceptar: algunas personas solo estaban por costumbre o conveniencia. Aunque duela, es una liberación. No estás para rogar afecto. Estás para construir un amor que te mire con verdad y te abrace sin condiciones.

Virgo

Podrías atravesar una desilusión amorosa o descubrir que alguien no fue del todo honesto contigo. No idealices ni justifiques. Tu corazón merece más que promesas rotas. Recuerda que el amor que da paz nunca llega con tormentas. No te cierres, pero sí aprende a elegir con más sabiduría emocional.

Libra

En cuestiones del corazón, cuida con quién compartes tus sentimientos. No todos quieren verte feliz. Si algo no está fluyendo como esperabas, no te castigues. A veces el amor llega disfrazado de lección. Usa tu fuerza interior para sanar, reinventarte y seguir apostando al amor, pero desde el amor propio.

Escorpión

Ya no puedes seguir aceptando amores a medias ni relaciones que solo restan. Es tiempo de replantearte qué tipo de amor deseas construir y dejar de conformarte con menos. Pon límites, sube tus estándares y no tengas miedo a estar solo si eso te lleva a un amor más consciente y pleno.

Sagitario

Si estás en pareja, es vital hablar con sinceridad y dejar de evadir lo que molesta o duele. La fidelidad y la confianza deben ser recíprocas. Si estás soltero, analiza bien a quién dejas entrar en tu vida. El amor maduro no se alimenta de juegos, sino de verdad y respeto.

Capricornio

Tu relación puede estar enfrentando desafíos, pero con empatía y comunicación sincera todo puede transformarse. No esperes perfección, pero tampoco te conformes con indiferencia. Si estás soltero, no expliques tu estado como si fuera una falla. Amar también es saber esperar lo correcto sin perderte a ti mismo.

Acuario

En el amor, podrías sentirte dividido entre lo que deseas y lo que vives. No te entregues donde no puedes ser tú mismo. El amor no debería limitarte, sino impulsarte. Si algo te roba tu esencia, es momento de cuestionarlo. No temas soltar lo que no crece contigo.

Piscis

Abre los ojos: no todo el que se te acerca busca tu bien. En lo afectivo, podrías vivir una confusión emocional con alguien que despierta sentimientos no correspondidos. Mantente firme en lo que sientes y no te dejes arrastrar por vínculos que solo generan ansiedad. Tu paz emocional vale más que cualquier romance pasajero.

Con información de Nana Calistar.

