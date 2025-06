Nana Calistar: Horóscopos para HOY 13 de junio de 2025

Aries

Ya basta de cargar con lo que no es tuyo. Es tiempo de poner un alto y dejar de absorber culpas ajenas. Cada quien debe hacerse responsable de sus actos, y tú necesitas aprender a soltar. No te desgastes por quienes solo saben hablar sin razón. Sigue tu camino, firme y libre, aunque otros no lo entiendan.

Tauro

Lo que has sembrado está por dar frutos, tanto lo bueno como lo que evitaste enfrentar. Se abren nuevas conexiones que te traerán oportunidades, pero mantente alerta: alguien cercano podría no ser quien aparenta. No te preocupes, el tiempo desenmascara intenciones, y lo falso siempre se cae solo.

Géminis

Tu energía está siendo absorbida, ya sea por envidia o por personas que te drenan sin que lo notes. Es momento de depurarte emocionalmente y alejarte de todo lo que no te nutre. Si te sientes más cansado o sensible de lo normal, escucha esa alarma interna. Tu paz es prioridad.

Cáncer

No temas lo desconocido. Los cambios que se aproximan te sacarán de tu zona de confort, pero abrirán caminos más alineados con tus sueños. Este es un ciclo ideal para cerrar etapas estancadas y dar la bienvenida a lo nuevo. Confía: lo inesperado puede ser justo lo que necesitas.

Leo

No estás para rogar amor ni para mendigar respeto. Pronto verás verdades que antes evitabas, algunas te dolerán, pero también te liberarán. Respira, analiza y decide con el corazón tranquilo. Lo que descubras te dará claridad sobre el camino que realmente mereces recorrer.

Virgo

Se aproxima un momento difícil: una traición o desilusión podría golpear tus emociones, tus finanzas o un plan importante. Has estado muy en tu mente, y eso te pesa. No viniste a vivir con ansiedad ni a tolerar decepciones constantes. No idealices a quienes solo saben herir.

Libra

Hay personas cerca que no celebran tus logros, solo los envidian. Por eso, calla tus planes hasta que se concreten. En lo emocional, quizás algo no resulte como esperabas, pero tu resiliencia será tu mejor arma. Todo lo que aprendes ahora te hará más fuerte y más sabio.

Escorpión

Tu actitud necesita una renovación profunda. Ya no puedes seguir permitiendo lo mismo esperando resultados diferentes. Este es tu momento de romper cadenas, elevar tus estándares y actuar desde tu merecimiento. La vida te está preparando para recibir abundancia, pero primero debes dejar de conformarte.

Sagitario

Si tienes pareja, es hora de dejar de evadir verdades y hablar con honestidad. No busques fuera lo que quizás ya tienes, pero tampoco niegues lo que te falta. La confianza es frágil, y si no se cultiva, se rompe. Si hay celos o dudas, enfrentarlas con madurez será clave.

Capricornio

El amor no siempre es sencillo, y últimamente lo has comprobado. Si estás en una relación, procura ver las cosas desde el lugar del otro. La empatía y el diálogo serán esenciales. Si estás soltero, no te sientas obligado a justificarlo: no tener pareja no es sinónimo de vacío.

Acuario

El amor podría estar poniéndote en una encrucijada, pero antes de ceder, recuerda quién eres. No sacrifiques tu crecimiento ni tu libertad por alguien que no suma. Deja el orgullo, pero no la dignidad. Lo que no fluye, no pertenece. Y las oportunidades, cuando se dejan ir, no siempre regresan.

Piscis

Atento: personas con doble cara podrían acercarse a ti con intereses ocultos. No bajes tu energía por quienes solo saben manipular. Protege tu paz con límites claros, sin necesidad de drama. También podrías enfrentar un dilema sentimental: alguien podría enamorarse de ti… pero tú podrías no sentir lo mismo.

Con información de Nana Calistar.

