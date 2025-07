Nana Calistar: Horóscopos para HOY 11 de julio de 2025

Aries

Protege tu corazón, no lo entregues a la primera como si fuera volante en semáforo. Ya te han herido y sigues regresando al mismo lugar donde te rompieron. Se percibe un embarazo cercano en tu entorno, ya sea familiar o de una amistad. Además, se cancelará un plan que te tenía ilusionado, pero no te preocupes: lo que viene será mucho mejor.

Tauro

Presta atención a la energía que estás emitiendo, porque eso es justo lo que estás atrayendo. Si te sientes triste o cargado de rencor, no te sorprenda si solo se te acercan personas igual de dañadas. Libérate de esa carga emocional, suelta lo que te envenena, y perdona por tu paz, no por quien te falló.

Géminis

Vienen oportunidades de cambio, pero necesitas dejar de hacerte el desentendido. Sabes bien qué debes enfrentar, pero sigues desviando tu atención en cosas sin importancia. Ya basta de gastar tu energía en personas o situaciones que no te dan ni tranquilidad ni beneficios. Es momento de actuar con decisión.

Cáncer

Tienes días en los que quisieras mandar todo al diablo, pero te contienes. Sabes que sueles actuar por impulso y luego te arrepientes. Tu ánimo cambia tanto que ni tú te aguantas. Y cuando alguien te pregunta qué pasa, respondes con ese clásico “nada”, aunque todos noten que llevas un volcán por dentro.

Leo

La vida te ha curtido a base de golpes, y aunque no ha sido fácil, has madurado. Ahora comprendes que todo lo vivido —incluyendo traiciones, inestabilidad y corazones rotos— te ha dejado lecciones valiosas. Te estás fortaleciendo y ese brillo que tienes no lo apaga nadie.

Virgo

Un reencuentro con una vieja amistad viene a sacarte una sonrisa y quizá a devolverte algo de fe. En el amor, abre bien los ojos: una persona nueva se cruza en tu camino, probablemente a través de un amigo o de redes sociales. No te precipites, pero tampoco cierres la puerta antes de tiempo.

Libra

Tu sinceridad anda más afilada que cuchillo nuevo, y aunque eso te caracteriza, podrías meter la pata si no cuidas lo que dices. Estás en una etapa donde la verdad te sale sin filtro, pero recuerda que hay momentos y formas. Evita conflictos innecesarios por hablar antes de pensar.

Escorpión

No idealices a cualquiera solo porque te dice lo que quieres oír. Aprende a ver la realidad como es y no como la sueñas. El orgullo está a flor de piel y podrías actuar con dureza, pero cuidado: podrías alejar a alguien que realmente vale la pena si no controlas ese impulso.

Sagitario

Es tiempo de definir tu rumbo. Ir por la vida sin dirección solo te hace girar en círculos. No entregues tu confianza tan fácil, porque podrías terminar decepcionado. Lo bueno: se acerca alguien que despertará tu lado más apasionado y te sacudirá hasta las ganas de estar quieto.

Capricornio

Tus metas necesitan acción real, no solo buenas intenciones. Has dejado cosas a la mitad por falta de energía o motivación, pero si no te comprometes contigo mismo, no llegarás lejos. Aprende a valorarte y no permitas que cualquier persona te haga dudar de tu valor. No es ego, es dignidad.

Acuario

No ruegues cariño ni atención. Quien te quiere, lo demuestra sin excusas. Has estado emocionalmente inestable, recibes noticias desde lejos y quizá hasta te urge una limpia energética. Deja de aceptar migajas, tú no estás para ser plato de segunda. Recuérdalo.

Piscis

Prepárate porque podrías verte envuelto en rumores y comentarios que buscan desestabilizarte. No te tomes todo a pecho, mejor fortalece tu mente y pon límites a lo que dejas entrar. Tu cuerpo también te pide descanso: tantos desvelos ya están cobrando factura en tu salud y tu estado de ánimo.

Con información de Nana Calistar.

EE