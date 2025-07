Aries

Te sientes desconectado y emocionalmente torpe, como si no pudieras expresar lo que de verdad llevas dentro. El pasado todavía pesa más de lo que admites, pero ya no puedes seguir lamentando lo que no fue. Vuelve a confiar en ti, en lo que mereces, y suelta a quien no supo quedarse.

Tauro

Vas a entender por fin por qué algunas historias no florecieron: simplemente no eran para ti. Habrá despedidas necesarias, aunque al principio duelan. Pero el corazón se aligera cuando dejas espacio para amores nuevos, sinceros y sin tanta carga emocional.

Géminis

Tu corazón ya no está para repeticiones disfrazadas de segundas oportunidades. Se vienen cambios que te harán ver con más claridad lo que sí es amor y lo que solo fue compañía. Este es el momento de elegir con inteligencia emocional y actuar con firmeza.

Cáncer

Alguien del pasado podría removerte profundamente, pero en vez de hundirte en la nostalgia, permítete sentir y soltar sin culpa. No todo lo que diste fue en vano, pero sí es tiempo de dejar de esperar que lo valoren. Lo que sigue debe hacerte bien, no dolerte igual.

Leo

Estás cansado de entregar tanto y recibir poco. Aprenderás que el amor no se fuerza y que no necesitas cambiarte para encajar. Si tienes que esconder quién eres para que te quieran, entonces no es amor. Elige relaciones donde puedas respirar, no fingir.

Virgo

Estás enfrentando la verdad de ciertas decisiones afectivas. Tal vez idealizaste de más o esperaste lo que no podía llegar. No te castigues. Solo asegúrate de no repetir lo que te hizo perderte a ti mismo. Vuelve a tu centro emocional, desde ahí nacerá algo nuevo.

Libra

No estás aquí para cargar con los vacíos de otros. Si el amor te exige dejarte en segundo plano, no es amor. El caos emocional ajeno no es tu responsabilidad. Recuerda qué es lo que realmente deseas compartir… y con quién.

Escorpión

Te tocará demostrar cuánto has crecido emocionalmente. Vienen situaciones que probarán tu madurez afectiva, especialmente en temas familiares o pasados amorosos. No te cierres, pero tampoco te entregues sin filtro. Quien quiera estar, que lo demuestre con hechos, no con promesas.

Sagitario

Una energía intensa en el amor se aproxima. Podría tratarse de alguien del pasado o un deseo que vuelve con fuerza. Tú decides si abres la puerta o no. Solo asegúrate de que esta vez lo hagas desde la claridad, no desde la costumbre.

Capricornio

Estás transformándote emocionalmente, y eso significa dejar atrás relaciones que ya no se alinean contigo. Aunque duela, amar también es saber soltar. No puedes quedarte donde ya no vibras igual. Lo que viene será más auténtico si no te traicionas en el camino.

Acuario

Sabes lo que vales, pero últimamente te has rodeado de personas que no lo ven. Es momento de dejar de insistir en conexiones que solo te agotan. Mereces alguien que te entienda sin que tengas que traducirte. Protege tu energía, cuida tu corazón.

Piscis

Tu corazón pide silencio, reflexión y limpieza emocional. Has estado cargando vínculos que ya no te suman, y aunque ha sido por amor, también ha sido por miedo. Hoy te toca elegirte a ti, aunque eso implique soltar a quien no supo quedarse.

Con información de Nana Calistar.

EE