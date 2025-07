Aries

El amor también requiere acción, no solo deseo. Si quieres construir algo verdadero, deja de esperar señales mágicas y empieza a moverte. Los cambios que vienen te van a revolver por dentro, pero también te van a enseñar a amar con más claridad y sin idealizar lo imposible.

Tauro

El amor necesita equilibrio, y tú estás dejando que tus altibajos emocionales lo sacudan todo. Si tienes pareja, no descargues en ella lo que tú mismo no sabes nombrar. Y si estás solo, observa cómo tratas a quien de verdad te aprecia: podrías lastimar sin querer a alguien valioso.

Géminis

Esta semana el corazón se siente inestable. Entre querer algo nuevo y no soltar del todo el pasado, podrías acabar en medio de un enredo emocional. Dale espacio a lo que sientes, no tomes decisiones apresuradas. A veces amar también es esperar a que el alma se acomode.

Cáncer

El amor necesita novedad, no rutina. Si estás en pareja, sorprende, reinventa, habla. Lo que se descuida, se enfría. Además, podrías verte involucrado en el drama amoroso de alguien más, y aunque no lo aceptes, tu participación tuvo peso. Sé honesto contigo y con los demás.

Leo

Tu magnetismo está encendido y alguien del pasado podría regresar con promesas nuevas. Pero no te emociones de inmediato: lo que no funcionó antes, puede volver a doler si no hay madurez de por medio. Decide desde el amor propio, no desde la nostalgia.

Virgo

Si vas a provocar, luego no te hagas el inocente. El amor no es un juego para ver quién sufre más. Sé claro con lo que quieres y no confundas a otros solo por alimentar tu ego. Amar también es tener responsabilidad emocional, no solo emociones intensas.

Libra

Tienes la fuerza para volver a creer, aunque aún duela lo que viviste. Se acerca alguien con intención real, no solo palabras. Pero para que eso florezca, tienes que abrirte de nuevo. No todos los caminos llevan al mismo final. Deja que el amor te sorprenda.

Escorpión

No confundas un reencuentro con una segunda oportunidad. Si un ex regresa con nostalgia, recuerda por qué se fue. No todo lo que se extraña vale la pena retomar. El amor verdadero no aparece en forma de prueba, sino de paz y claridad.

Sagitario

Un amor a distancia podría reavivar emociones, pero no todo lo que te hace sonreír en pantalla merece un espacio en tu vida real. Cuida tu corazón: no todas las historias que emocionan al principio terminan bien. Pon límites antes de volver a ilusionarte.

Capricornio

Tienes tanto por dar, pero ese miedo a que te lastimen te hace cerrar puertas incluso antes de abrirlas. Si no te arriesgas, nunca sabrás qué pudo haber sido. No todos vienen a herirte. Date la oportunidad de amar sin cargar las heridas de antes.

Acuario

Tu alma necesita una limpieza emocional. Has guardado partes hermosas de ti por miedo a ser vulnerable otra vez. Pero el amor no se vive desde la defensa, sino desde la autenticidad. Recupera tu luz interior y déjate amar sin esconderte.

Piscis

El amor no siempre es justo, pero siempre enseña. Algo que te dolerá podría llegar esta semana, pero no te culpes por haber confiado. Sentir desde el corazón nunca fue un error. Aprende, suelta, y sigue amando con la misma nobleza que te define.

Con información de Nana Calistar.

