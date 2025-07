¡Atención cinéfilos! Prepárate para sumergirte en un mar de emociones y aventuras bajo la magia de la gran pantalla, pues este julio de 2025, Cinépolis se convierte en tu pasaporte a mundos impresionantes y personajes inolvidables con las mejores historias que están por estrenarse.

Ya sea que busques un plan familiar lleno de fantasía, una cita romántica con tu crush o simplemente un encuentro con amigos para compartir palomitas y tensión, la cartelera de este mes viene más variada y vibrante que nunca.

Por ello, acompáñanos en este recorrido por los lanzamientos más esperados de julio 2025: ¡Tu próxima gran experiencia cinematográfica te espera en Cinépolis!

Jurassic World: Renace

Estreno: 2 de julio

Cinco años después de los eventos de Jurassic World: Dominion, una expedición se adentra en zonas ecuatoriales aisladas con la misión de recolectar ADN de tres gigantescas criaturas prehistóricas, con la esperanza de lograr un avance trascendental en el campo de la medicina.

Putin

Estreno: 2 de julio

Un retrato profundo y provocador de una figura política que, con el paso del tiempo, ha encendido intensos debates y dividido opiniones. Esta obra revela las dos caras de un personaje marcado por el poder: por un lado, un tirano implacable de mano dura; por el otro, un ser humano atormentado por sus propios demonios. Una mirada íntima y cruda a las luces y sombras de un líder que dejó huella, para bien o para mal.

Hot Milk

Estreno: 2 de julio

Ambientada en las enigmáticas y brumosas costas de España, esta historia sigue a una joven cuya realidad comienza a desmoronarse cuando descubre que las personas más cercanas a ella —su madre enferma y una enigmática amante— ocultan verdades inquietantes. Entre secretos enterrados, mentiras cuidadosamente tejidas y revelaciones inesperadas, se abren puertas hacia un pasado oscuro… puertas que quizás nunca debieron abrirse.

Superman

Estreno: 9 de julio

“Superman”, el primer largometraje oficial del renovado DC Studios, aterriza en la pantalla grande con un estreno global bajo la distribución de Warner Bros. Pictures. En esta nueva visión del icónico superhéroe, James Gunn imprime su sello distintivo al universo DC, combinando acción épica, humor afilado y una profunda carga emocional. Esta versión de Superman se presenta como un héroe guiado por la compasión y una fe inquebrantable en la bondad humana, marcando el inicio de una nueva era para el Hombre de Acero.

Lecciones de un pingüino

Estreno: 9 de julio

En la convulsionada Argentina de los años 70, bajo el peso de la represión y la tensión social, un profesor británico halla algo inesperado en las costas uruguayas: un pingüino empetrolado y al borde de la muerte. Movido por la compasión, decide llevar al ave consigo al internado donde enseña, sin sospechar que este acto aparentemente insignificante cambiará radicalmente su destino y el de sus estudiantes. Basada en hechos reales, esta emotiva historia demuestra que, incluso en los tiempos más oscuros, los gestos sencillos pueden sembrar esperanza y dejar huellas imborrables.

Infierno en el pantano

Estreno: 9 de julio

De los creadores de “Vértigo” y “Terror a 47 Metros”, llega una nueva y escalofriante experiencia cinematográfica. Lo que comienza como unas vacaciones llenas de emoción para un grupo de amigos, pronto se transforma en una pesadilla cuando su avión se estrella, dejándolos atrapados en los inhóspitos y tenebrosos pantanos de Luisiana. Pero sobrevivir al impacto fue solo el comienzo: algo letal y hambriento se esconde bajo las turbias aguas… y no todos saldrán con vida.

Bird: Emprender el vuelo

Estreno: 9 de julio

Bailey, una niña de 12 años que crece en un barrio desfavorecido del condado de Kent, en Inglaterra, enfrenta el caos de una vida familiar marcada por la ausencia y la indiferencia de su padre. En medio de esa realidad dura, encuentra consuelo en los rincones salvajes de la naturaleza, en la creación de videos caseros y en una inesperada conexión con Bird, un enigmático chico que ha llegado al vecindario en busca de su padre biológico. Juntos, descubrirán que incluso en los entornos más difíciles pueden florecer la amistad, la esperanza y el deseo de un futuro diferente.

Sé lo que hicieron el verano pasado

Estreno: 17 de julio

Cinco amigos cometen un error fatal al provocar un accidente de coche mortal y, aterrados por las consecuencias, sellan un pacto de silencio. Pero lo que enterraron aquella noche no permanecerá oculto por mucho tiempo. Un año después, su oscuro secreto regresa con sed de venganza: alguien sabe exactamente lo que hicieron ese verano... y no se detendrá hasta hacerlos pagar. Uno a uno, comienzan a ser perseguidos por un asesino implacable, y pronto descubren que no son los primeros en vivir esta pesadilla. Desesperados, buscan respuestas en los únicos que han sobrevivido antes: los protagonistas de la infame masacre de Southport de 1997. El pasado está lejos de haber terminado... y esta vez, podría no haber escapatoria.

Pitufos

Estreno: 17 de julio

Cuando Papá Pitufo (John Goodman) desaparece tras ser secuestrado por los siniestros magos Razamel y Gargamel, la aldea entera entra en pánico. Pero Pitufina (Rihanna) no está dispuesta a rendirse. Tomando el liderazgo, reúne a los PITUFOS en una emocionante misión que los llevará al mundo real, donde nada es como lo conocen. Con la ayuda de nuevos aliados humanos y mágicos, emprenderán una aventura llena de humor, corazón y acción para rescatar a su líder. En el camino, descubrirán que su verdadero poder no está en la magia, sino en aquello que define quiénes son realmente. ¡El destino del universo pitufo está en sus pequeñas manos azules!

Corazones jóvenes

Estreno: 17 de julio

Para Elías, la llegada de Alexander al vecindario no significa únicamente un cambio en su rutina, sino el inicio de una revolución emocional que lo toma por sorpresa: el descubrimiento del primer amor verdadero. Mientras sus sentimientos crecen con intensidad, las voces de quienes lo rodean —familia, amigos, expectativas— solo aumentan la confusión en su interior. En este delicado camino de autodescubrimiento, Elías deberá mirar dentro de sí, confrontar sus miedos y defender lo que siente, para demostrar que su amor por Alexander no solo es real, sino también digno de ser vivido sin reservas.

Buen salvaje

Estreno: 17 de julio

Un matrimonio estadounidense atravesando una crisis decide viajar a México en busca de inspiración: ella, una escritora, y él, un cineasta, creen encontrar refugio en un apacible pueblo mexicano. Sin embargo, cuando sus ideales se enfrentan con la realidad y el sueño del capo más peligroso de la región, pronto descubren que en México nada es lo que parece. Con actuaciones de Naian González Norvind, Andrew Leland, Darío Yazbek Bernal, Alejandro Edda y Manuel García-Rulfo, esta historia revela las tensiones entre mundos y las duras verdades que esconden los parajes más tranquilos.

Los 4 Fantásticos: Primeros pasos

Estreno: 24 de julio

En un deslumbrante mundo retrofuturista que rinde homenaje a los vibrantes años 60, Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos de Marvel Studios nos presenta a la icónica Primera Familia de Marvel: Reed Richards / Sr. Fantástico (Pedro Pascal), Sue Storm / Mujer Invisible (Vanessa Kirby), Johnny Storm / La Antorcha Humana (Joseph Quinn) y Ben Grimm / La Mole (Ebon Moss-Bachrach). Juntos, enfrentan su desafío más grande hasta ahora: proteger la Tierra de la amenaza implacable de Galactus (Ralph Ineson), un dios espacial hambriento, y su misteriosa heralda, Silver Surfer (Julia Garner). Mientras luchan por equilibrar sus roles como héroes y la fuerza de sus lazos familiares, descubrirán que salvar el planeta podría ser solo el comienzo de una aventura aún más complicada.

Together: Juntos hasta la muerte

Estreno: 31 de julio

Al mudarse al campo en busca de un nuevo comienzo, una pareja se enfrenta a extraños fenómenos sobrenaturales que no solo ponen a prueba su relación, sino que también transforman la manera en que se ven a sí mismos y a su propio vínculo. Lo que parecía una oportunidad para renovar sus vidas se convierte en un inquietante viaje hacia lo desconocido, donde la realidad y el miedo se entrelazan de formas inesperadas.

Los tipos malos 2

Estreno: 31 de julio

Un grupo de criminales retirados ve interrumpida su nueva vida honesta cuando un sindicato del crimen liderado por mujeres los recluta para un último golpe. Frente a esta misión, deben enfrentarse a la difícil prueba de mantener su reciente estatus como personas rectas mientras desafían los fantasmas de su pasado.

Amores materialistas

Estreno: 31 de julio

Una joven y ambiciosa casamentera en Nueva York se debate entre el sueño de una pareja ideal y la realidad imperfecta de su ex, enfrentando un dilema que pondrá a prueba su corazón y sus prioridades.

Exorcismo: El ritual

Estreno: 31 de julio

Dos sacerdotes muy distintos —uno sumido en dudas sobre su fe y otro cargando con un oscuro pasado— deberán superar sus diferencias para llevar a cabo un exorcismo que desafiará todo lo que creen sobre la realidad. Inspirada en el caso real más inquietante de posesión demoníaca de la historia, esta intensa historia cuenta con las actuaciones de Al Pacino y Dan Stevens.

