Nacho Cano, reconocido productor musical y exmiembro del grupo Mecano, fue arrestado en Madrid tras múltiples denuncias que lo acusaban de presunto delito contra los derechos de la población inmigrante y los derechos laborales, relacionados con la contratación de personas en situación irregular para su musical "Malinche" de acuerdo con "El País".

Según una portavoz de la Policía Nacional, el hombre de 61 años fue detenido por agentes policiales, trasladado a una comisaría en la capital española y luego liberado bajo espera de citación judicial.

Las denuncias indicaron que Cano habría contratado a inmigrantes sin documentos para participar en "Malinche", obra estrenada en 2022 y que ha tenido más de 500 representaciones. La denuncia fue puesta presuntamente por parte de una estudiante mexicana que formó parte de un programa de becas , que le daba la oportunidad de hacer prácticas en el musical "Malinche".

Por su parte, el propio exintegrante de Mecano ha considerado su detención como un acto de persecución política. En una conferencia de prensa, declaró lo siguiente: "En el Estado en el que estamos, donde la policía actúa con esa impunidad, sacando las cosas absolutamente de contexto para buscar una acusación para ir por mí, por la única razón de que apoyo a (Isabel) Ayuso, no hay ninguna otra razón, porque ya han ido por su novio, por su hermano, por su padre, el que les queda soy yo, y dirimir la atención de otras cosas como es la imputación de la mujer del presidente".

¿Quién es Nacho Cano, ex Mecano?

Ignacio Cano Andrés, conocido como Nacho Cano, es un destacado compositor, productor discográfico, director de escena y empresario español. Nació el 26 de febrero de 1963 en Madrid.

Sus primeros pasos en la música los dio con el grupo adolescente de rock "Prisma", donde compartía la pasión por la música progresiva británica de los años 70 con otros integrantes.

Cano es reconocido mundialmente por ser cofundador junto a su hermano José María Cano y Ana Torroja de Mecano, una de las bandas más icónicas de los años 80. Con éxitos internacionales como "Hijo de la luna", "Me cuesta tanto olvidarte", "Mujer contra mujer" y "Cruz de navajas", entre otros, Mecano dejó una marca indeleble en la música española.

Uno de los hitos en la carrera de Nacho Cano fue la creación del exitoso musical "Hoy no me puedo levantar" junto a la productora Drive Entertainment. Este musical, acompañado de una sólida campaña promocional en España, se convirtió en el mayor éxito del teatro musical español , siendo representado durante casi una década.

Además de su trabajo con Mecano y sus proyectos teatrales, Nacho Cano ha destacado como productor musical , siendo responsable del tema "Lobo hombre en París" de La Unión, y como compositor de éxitos como "No controles" de Olé-Olé y "Me he enamorado de un fan" de Rubí y Los Casinos, popularizados posteriormente en México por Flans.

En 2022, Cano estrenó "Malinche", un espectáculo en clave de diversidad y celebración multicultural en torno a la figura de la Malinche y el papel en la historia y la cultura de México de los españoles Hernán Cortés y los conquistadores . La producción ejecutiva estuvo a cargo del inversor David Hatchwell.

A lo largo de su trayectoria, Nacho Cano ha mostrado un compromiso activo con diversas causas sociales y humanitarias, apoyando o participando personalmente en fundaciones como Sabera y la Fundación Hispano-Judía, así como a través de eventos musicales solidarios.

