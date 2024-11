My Chemical Romance anuncia gira: Fechas y dónde se presentarán

Tras varios días de rumores y a unas semanas de que se presentarán por última vez luego de una pausa de más de un año, la banda de rock estadounidense, My Chemical Romance, anunció una gira que llevará por nombre "Long Live The Black Parade", y que abarcará fechas del verano de 2025.

La agrupación liderada por el escritor de cómics Gerard Way, que tiene a Ray Toro y Frank Iero como guitarristas, así como a Mikey Way en el bajo, se presentará en solo 10 ciudades de Estados Unidos.

Para anunciar los eventos, el grupo publicó una entrada en el blog de su página oficial y un video relacionado con las publicaciones crípticas de los últimos días , sin que hasta el momento quede claro si van más allá del tour.

El mensaje de la banda, apelando al estilo teatral que los caracteriza, dice: "Han pasado diecisiete años desde que The Black Parade fue enviado al MOAT. En ese tiempo, un gran dictador ha ascendido al poder, dando lugar a "LA ERA DEL CONCRETO", una época gloriosa de estabilidad y abundancia en la historia de DRAAG. Su Gran Dictador Inmortal desea celebrar nuestra rica y legendaria cultura, nuestra buena comida y nuestros entretenimientos musicales, dándoles la bienvenida a estas grandes demostraciones de poder y determinación. Y prestando voz y cantando por primera vez en seis mil doscientos cuarenta y seis días, su privilegio de trabajo ceremoniosamente restablecido, estará la Banda Nacional de Su Gran Dictador Inmortal… The Black Parade. Larga vida a Draag".

Valdrá la pena esperar si se anuncia algún trabajo nuevo y otras fechas que incluyan a México para después, o si solo es un homenaje a su tercer álbum, el cual los lanzó a la fama en el año 2006, "The Black Parade".

Los boletos serán lanzados a la venta el próximo viernes 15 de noviembre:

Las fechas de los conciertos de My Chemical Romance son:

11 de julio de 2025 de 2025 – Seattle, Washington – T-Mobile Park

19 de julio de 2025 de 2025 – San Francisco, California – Oracle Park

26 de julio de 2025 de 2025 – Los Angeles, California – Dodger Stadium

2 de agosto de 2025 – Arlington, Texas – Globe Life Field

9 de agosto de 2025 – East Rutherford, Nueva Jersey – MetLife Stadium

15 de agosto de 2025 – Filadelfia, Pensilvania – Citizens Bank Park

22 de agosto de 2025 – Toronto, Ontario– Rogers Centre

29 de agosto de 2025 – Chicago, Illinois – Soldier Field

7 de septiembre de 2025 – Boston, Massachusetts – Fenway Park

13 de septiembre de 2025 – Tampa, Florida – Raymond James Stadium

La banda originaria de Nueva Jersey tendrá como acompañantes a grupos como Evanescense, Garbage, Alice Cooper, Pixies, Death Cab for Cutie y Thursday.

The Black Parade es el tercer álbum de My Chemical Romance, el cual fue lanzado el 23 de octubre de 2006 a nivel mundial. Como parte del tour de promoción que la banda realizó entre ese año y 2007, se lanzó el DVD "The Black Parade is Dead!", el cual consiste en dos conciertos, siendo el primero el cierre y la "muerte" del personaje central del disco conceptual, y que se llevó a cabo el 7 de octubre de 2007 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

