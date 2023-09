La banda de rock The Rolling Stones está de vuelta con el lanzamiento de su single “Angry”, el cual llega con el anuncio de su nuevo álbum titulado “Hackney Diamonds”, mismo que será lanzado el 20 de octubre; el álbum constará de 12 títulos.

La noticia fue compartida por Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood en un evento especial de lanzamiento de medios realizado en el histórico teatro Hackney Empire, el epicentro del arte pionero del este de Londres durante casi 125 años.

Además, el lanzamiento fue presentado por la estrella de televisión estadounidense Jimmy Fallon y transmitido en todo el mundo a través de YouTube.

La información completa con el listado de canciones que conformarán el álbum será revelada “a su debido tiempo”, comentó la agrupación, la cual añadió que fue grabado en varios lugares del mundo, incluyendo Henson Recording Studios, en Los Ángeles; Metropolis Studios, en Londres; Sanctuary Studios, en Nassau, Bahamas; Electric Lady Studios, en Nueva York; y The Hit Factory/Germano Studios, también en Nueva York.

Asimismo, “Hackney Diamonds” marca la primera colaboración de The Stones con el productor y músico nacido en Nueva York Andrew Watt, quien fue nombrado Productor del Año, en los Premios GRAMMY 2021, y quien ha trabajado con Post Malone, Iggy Pop y Elton John.

El tema “Angry” está acompañado por un video musical dirigido por Francois Rousselet, cuyos créditos incluyen trabajos con Nike, Diesel, Pharrell Williams y en “Ride ‘Em On Down” de los Stones. El nuevo clip promocional está protagonizado por la actriz nominada al Emmy Sydney Sweeney, quien ha participado en “The White Lotus”, “Euphoria”, “The Handmaid's Tale”.



Fueron un poco “perezosos”

Desde el 2016, The Rolling Stones no sacaban un disco nuevo, es decir, desde la salida de “A Bigger Bang” y “Blue and Lonesome”, con versiones de blues.

“Quizás fuimos un poco perezosos, y de repente nos dijimos: fijemos una fecha y grabemos un disco”, bromeó Mick Jagger, el carismático cantante del grupo que cumplió 80 años en julio.

Cabe recordar que esta producción es también su primer álbum desde la muerte del baterista Charlie Watts, de 80 años, en 2021, aunque el álbum contará con dos piezas que dejó grabadas Charlie.

Bill Wyman, un ex componente del grupo se unió a sus antiguos compañeros en una de las canciones, mientras que Lady Gaga fue invitada a cantar en el tema “Sweet Sound of Heaven”.

Mick Jagger vende su casa

Aunado al lanzamiento de su nuevo material, Mick Jagger también se convirtió en noticia por la venta de su casa, por la cual obtuvo 3.2 millones de dólares.

La mansión está situada en Lakewood Ranch, en la costa oeste de Florida, una propiedad que adquirió el líder de los legendarios Rolling Stones por poco más de un millón de dólares en 2020.

Según publicó el diario “The Miami Herald”, la propiedad de 530 metros cuadrados cuenta con cuatro dormitorios y cinco baños y está ubicada al este de Bradenton, en la costa del Golfo, en la comunidad exclusiva de Lake Club.

La mansión incluye una piscina climatizada de agua salada, un patio, tres balcones, un campanario, “elegantes electrodomésticos de cocina y la satisfacción de saber que Mick durmió allí”.

Los nuevos propietarios, que desean permanecer en el anonimato, según recogió el citado rotativo del sur de Florida, también tendrán el beneficio de “una privacidad de calidad de estrella de rock”, ya que Jagger y su pareja, Melania Hamrick, 44 años más joven que él, se vieron obligados a realizar algunos cambios en la propiedad porque estaban “inundados de buscadores de celebridades”. Como consecuencia, la pareja tuvo que levantar un amplio follaje y árboles alrededor de su propiedad, así como tres torres de cámaras de seguridad.

El cantante de los Rolling Stones sigue siendo una de las figuras más veneradas del rock y ha logrado que el físico le aguante tras el maltrato al que lo ha sometido en su juventud.

Además de sus éxitos musicales, su vida personal siempre ha interesado a la prensa: fue padre por última vez en 2016 de un niño -Deveraux Octavian Basil- con su actual pareja, la ex bailarina Hamrick, de 36 años, a quien conoció en un concierto en Tokio en 2014.

Con los Stones -banda que fundó junto a Keith Richards (guitarra), Ronnie Woods (bajo) y Charlie Watts (batería)- presume de haber vendido más de 200 millones de discos y ha publicado 24 álbumes, el último, “GRRR” el pasado año.

Ganadores de dos Grammys, álbumes como “Beggars Banquet” (1968), “Sticky Fingers” (1971) o “Exile on Main St.” (1972) siguen fascinando a legiones de fans.

La mansión incluye una piscina climatizada de agua salada. EFE

