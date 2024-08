La cantante potosina, Siboney Luján, quien ha dedicado su vida a la música, ha hecho del regional mexicano su estandarte sonoro. Sin embargo, es hasta ahora que se adentra en el terreno ranchero con su reciente sencillo “Entre botellas de Tequilla”, canción que grabó en el estudio de Carmen Salinas y que publicó el pasado 2 de agosto.

La letra es de la autoría de José Guadalupe Diego Vera y la producción es de Víctor Neri; el tema ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

En entrevista con EL INFORMADOR, la cantante comparte que esta canción será parte de un proyecto discográfico inédito, a la par de seguir lanzando covers, como recientemente sucedió con “Llama de mi ex”, tema que originalmente es interpretado por La Arrolladora.

“Esta canción, ‘Entre botellas de Tequila’ fue grabada con músicos en vivo, quienes incluso trabajan en Bellas Artes. Tratamos de echarle mucho esfuerzo y producción a este tema que habla acerca de cuando tú das todo por una persona, es decir, incluso olvidando a tu familia y a tus amigos para entregarte por completo a alguien, pero al final te das cuenta que no es lo correcto, así que llega la etapa de arrepentimiento porque no recibiste lo mismo que diste”.

Siboney además expresa que si bien ama el regional mexicano, la música ranchera es por demás especial para ella, por lo cual quiso rendir honor a su afición por este estilo musical con “Entre botellas de Tequila”, “que si bien es un sonido tradicional, también es fresco. Es la primera vez que publico una canción ranchera, es decir, sí he hecho covers, pero esta es la primera canción 100% de mariachi”.

Con el paso de las semanas, avisa Siboney que seguirá lanzado más canciones nuevas, pero ésta en especial es la carta de presentación para que el público la vaya conociendo en el género ranchero. Con respecto a su proyecto de covers, adelanta la cantante que todavía publicará un par más, la intención con este álbum era probar su capacidad “y ver lo que puedo lograr”.



Constante crecimiento

Originaria de Matehuala, San Luis Potosí, actualmente Siboney radica en la Ciudad de México. “El mismo trabajo me ha estado orillando a mudarme. Siempre he tenido la música en la sangre, desde niña me ha encantado, inclusive, mientras estudiaba, también daba shows y participa en eventos, pero desde hace tres años decidí dedicarme por completo a la música sacando EP’s y ahora lanzar este reciente sencillo para ir abriéndome camino en la industria musical y que la gente también me vaya conociendo”.

Siboney tiene 25 años de edad y tiene entre seis y siete años dedicándose a la música. Si bien está inmersa en el regional mexicano, expresa que le gusta todo tipo de música: “Me encanta cantar jazz, pop y rock, pero hay algo en el regional que siempre me ha llamado desde niña. Y es que en casa de mis abuelos siempre ponían música de José Alfredo Jiménez, Javier Solís y Miguel Aceves Mejía y fue que poco a poco le fui tomando el gusto”.

Siboney seguirá promoviendo sus canciones a la par de sus presentaciones, por ejemplo, en septiembre próximo compartirá escenario con Pablo Montero.

CT