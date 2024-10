Este 14 de octubre se estrenó el reciente sencillo de Paralelo 40, “Mezcaleando”, canción que se suma a “Autosabotaje”, tema que se publicó en mayo del 2024 y que forma parte del nuevo ciclo de este concepto sonoro donde Ángel Reyero está desde la producción y Fernando Fu como vocalista es la imagen de la dupla.

A propósito de su visita, Fernando conversa sobre esta canción y una propuesta visual donde se conjuga la inteligencia artificial. Y es que el lyric video de “Mezcaleando” está desarrollado desde esta herramienta que sigue siendo muy polémica.

“Empezamos con ‘Odio los aeropuertos’ donde le dimos libertad a la inteligencia artificial para ver cómo interpreta el tema, lo cual fue un poco más abstracto, digámoslo así y ahora con este sencillo quisimos explorar un poco más con el lyric video y nos ha quedado bastante chulo”. Sin embargo, refiere que en el audio siguen trabajando a la vieja escuela. “A nivel autoral trabajamos bastante con la inteligencia artificial, sobre todo generando ideas y de más, es decir, como herramienta no es muy útil, otra cosa es que con los años, si no se regula, a ver si no nos quita el trabajo a todos”.

Aunque sí expresa que la inteligencia llegó para quedarse y lo que se debe hacer es aprovechar los recursos que brinda, pero que también se regulen ciertos aspectos para que se protejan los derechos de autor.

Por otra parte, en el tema “Mezcaleando” hay un guiño a la música mexicana sin dejar de lado el pop rock que caracteriza a Paralelo 40. “La música mexicana la tenemos muy presente porque vivimos 10 años aquí conviviendo con la escena musical y el estilo de vida. Así que en ‘Mezcaleando’ hay unos tintes de trombón y un acordeón camuflajeado, en fin, tiene sus guiños a la cultura mexicana”.

La letra es de Fernando y Chucho Robles. “Las canciones que hacemos se basan en vivencias. A veces pasa que hay un desamor y te vas a la cantina. Pero también casualmente conoces a alguien en el mismo lugar que está pasando por lo mismo, y pues un clavo saca a otro clavo aunque todo esto llegue a ser algo temporal”. Fernando es adepto al mezcal y al tequila.

Aunque no han planeado un próximo disco, los integrantes de Paralelo 40 tienen el propósito de sacar música nueva continuamente, “queremos que el algoritmo de Spotify esté contento. Entonces, vamos a estar muy activos sacando nuevas canciones”.

Finalmente, ahora que Fernando es la imagen del grupo, resalta que la filosofía de la alineación es la libertad. “Y Ángel siempre me dijo que iba a llegar a un punto donde tanto la promoción y la imagen le daría cosa hacerlas porque a él en realidad lo que siempre le ha gustado es tocar, él es músico. Y ya sabíamos que esto iba a pasar, solo le pusimos fecha, fue un acuerdo al que llegamos”. Sin embargo, ambos están comprometidos con Paralelo 40 al 100%.

