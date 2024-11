El concepto musical 90’s Pop Tour, el cual ya tiene siete años de trabajo ininterrumpido, está viviendo su quinta temporada y alista su regreso a la ciudad, el próximo viernes 28 de febrero, a las 21:00 horas, en la Arena Guadalajara; pero lo hará como nunca antes lo había visto el público tapatío, ya que será en formato 360.

A propósito de la fecha en puerta, integrantes de Mercurio y JNS visitaron ayer la Perla Tapatía para invitar a la audiencia a no perderse este espectáculo. “Con la noticia de que vamos a estrenar la Arena Guadalajara; siempre había venido el show mostrando el escenario frontal y ahora será el escenario 360, el cual es el que vemos en los videos y que es espectacular. Estamos muy agradecidos porque será una muy bonita manera de empezar el año y de celebrar el Día del amor y la amistad”, comparte en entrevista con EL INFORMADOR Alex Sirvent, integrante de Mercurio, quien recuerda que durante estas cinco temporadas han pasado por el 90’s Pop Tor artistas de la talla de Paulina Rubio, Fey, Benny Ibarra, Beto Cuevas y Ana Torroja.

“Y ahora, creo que esta alineación con Sentidos Opuestos, Caló, Mercurio, Magneto y JNS, se convierte en nuestro lugar… Nuestro lugar seguro de toda una generación que muchas veces se siente un poco perdida en la inmediatez del mundo que estamos viviendo ahorita. Pues no tenemos espacios de silencio, creo que todo es ruido y comparaciones, todo tiene que ver con demasiadas expectativas. Las nuevas generaciones viven el momento de los likes, si los tienes, si no los tienes, si eres o si no lo eres, si tienes seguidores o no los tienes. Y creo que los 90’s Pop Tour te llevan a un lugar seguro y donde hay una identidad muy fuerte”.

Además, este proyecto mantiene una cercanía con los integrantes de los 90’s Pop Tour y el público. “Para nosotros es un lugar feliz, pagaríamos por estar aquí; de verdad, es que es de esos proyectos que Ari me platicó hace ocho años donde me contaba la emoción de hacerlo y ahora es una realidad. No te quieres bajar, quieres estar ahí siempre, cada día aprendes algo nuevo. Me pasa algo muy fuerte que cada día que termina un show, no puedo dormir, veo las historias (que la gente comparte) porque siento que vuelvo a ser niño de nuevo cuando me subo a este escenario”.

Cabe señalar que Bobo Producciones siempre se caracteriza por ofrecer sorpresas, por ejemplo, Techno Boys estará en la Arena Ciudad de México, se trata de los integrantes de la película homónima de Luis Gerardo Méndez: “Él es un loco de Aguascalientes que ha hecho una carrera impresionante, es un artista de la nueva generación que ha dejado huella”, así que Alex no descarta que en Guadalajara surja algo interesante con algún otro invitado, “estoy seguro que para esta ciudad habrá algo que Ari trae entre manos y que no nos ha dicho”.

Particularmente con su banda Mercurio, recuerda que estuvo lejos de la alineación por 22 años, “ellos ya se habían reencontrado anteriormente, pero yo estaba muy enfocado en hacer teatro, televisión y música para telenovelas, ahora, recientemente pasé mi cumpleaños cantando con Magneto y Mercurio a las 00:00 horas uno de los temas que más me gustan de Magneto que es ‘Para siempre’; así que hemos hecho una gran amistad, recordando historias de cuando éramos niños”.

Además, señala que con Mercurio se viene la celebración de los 30 años de la banda, “traemos una súper sorpresa bajo la manga. Incluso hay una canción para las fans que tenemos guardada y que queremos dedicarles por tantos años de amor y cariño”, a la par viene la gira de los 90’s Pop Tour, en Estados Unidos.

Finalmente, Melissa de JNS resalta, a esta casa editorial, que el 2024 ha sido un año de cambios, “pero de cosas muy lindas, de mucho trabajo y planeación, pero con muchas ganas de que llegue el 2025 para seguir con todo lo que tenemos pensado para los fans”.

Además, especialmente Guadalajara es un público que quiere mucho a las JNS. “Totalmente, esta ciudad es muy especial para nosotras y para todos los noventeros, siempre nos han recibido increíble y siempre han sido muy amorosos, apasionados y entregados con nuestra música así que felices de venir de nuevo, pero ahora estrenando un venue tan importante como la arena, que además ha sido una pieza importante de este proyecto”.

¿Estás listo para la fiesta?

90’s Pop Tour, el viernes 28 de febrero, a las 21:00 horas, en la Arena Guadalajara. Boletos de 753 a dos mil 761 pesos de venta en la página de Superboletos.

CT