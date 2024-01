Para muchas personas aceptar su identidad sexual y de género no es una tarea sencilla, en ocasiones es un trayecto lleno de dolor e incertidumbre, y en ese camino distintas personas han encontrado en la música de Laura Pergolizzi (LP), apoyo, motivación o consuelo.

Como ejemplo, la respuesta de una de sus fans durante su última visita a México, en el Auditorio Nacional, en mayo de 2022: "Todos tenemos derecho de amar, de tener nuestras propias preferencias, qué bueno que hay banderas en este concierto (que manifiestan el orgullo LGBT+) porque quizás alguien dice 'por LP salí del clóset'".

Como este comentario LP recibe muchos más a través de sus redes sociales, situación que le da la satisfacción para seguir haciendo música.

"Me gusta transmitir esto a mis fans, pienso que el mejor cumplido que te pueden dar que venga de cualquier persona es que ellos se sientan bien estando contigo y que los hago sentir bien y seguros. En este mundo donde hay mucho miedo, a veces faltan esos lugares de paz", comparte LP en entrevista con EL UNIVERSAL.

Parte de su mensaje de respetar la diversidad en la vida de las personas, y la autoaceptación, está presente en el concepto y temáticas que plasmó en su último disco, Love lines (2023), acompañado de la complejidad que ha vivido en el amor de pareja y las distintas formas en las que ese sentimiento puede manifestarse.

"La parte más grande del amor es no intentar cambiar a nadie. Respetar a la otra persona sin intentar que sea alguien más. Es una forma grande de amor garantizar que no harás nada que la otra persona no quiera hacer", asegura.

Pero no todos aceptan las realidades, aspiraciones y preferencias de las otras personas, y de ella misma. LP vive con las críticas a diario a través de redes sociales, hacia su aspecto y su arte, pero no es algo que le angustie.

"Ignoro la mayoría de los comentarios negativos, Disfruto en concentrarme en influir en las personas que sí quieren conocerme a través de mi arte", asegura LP.

Con esto en mente, sabe que disfrutará su regreso a México cuando se presente el próximo 10 de febrero en el Palacio de los Deportes como parte de su gira Love lines, homónima de su último disco.

CT