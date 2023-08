El detector de metal ha llegado a su fin, tras casi dos décadas de haberse creado Moderatto, tal cual lo conocemos, dejará de existir pues ayer su vocalista y líder, Jay de la Cueva anunció su salida de la banda.

A través de un mensaje que publicó en su cuenta oficial de Instagram, el cantante reveló que le costó mucho tomar esta decisión, pero está convencido que ha llegado el momento de evolucionar y dejar atrás esta bonita etapa de su vida.

“Tengo una noticia importante para mí que compartirles. Voy a despedirme de mi alter ego, voy a despedirme de esa voz dejando Moderatto, no ha sido una decisión sencilla puesto que no hay nada negativo, todo marcha increíble”, dijo en la grabación.

El músico dejó claro que no hay ningún tipo de conflicto con el resto de sus compañeros y que los únicos motivos de su salida son los proyectos que está emprendiendo como solista y con su nuevo grupo The Guapos, mismos con los que se ha comprometido al cien: “Hoy mi corazón resuena con la nueva música que estoy haciendo y es muy importante para mí comprometerme con eso, con mi primer álbum solista y la nueva banda que tengo. Me seduce muchísimo la evolución y estoy en la búsqueda experimentando, les agradezco mucho a los involucrados”, agregó.

Por último, explicó que se dará el tiempo de despedirse de sus fans, pero no será con una gira, sino mediante los compromisos que ya se tenían pactados previamente; además, agradeció el cariño que por años le han brindado: “Los compromisos que ya tiene Moderatto este año se van a hacer y van a ser una oportunidad increíble para podernos despedir”, finalizó.

Hace algunos meses Jay había hablado de la posibilidad de abandonar la banda y continuar su camino en solitario, sin embargo, no dio ninguna fecha para su despedida.

Como era de esperarse las reacciones por parte de sus seguidores no se hicieron esperar y aunque muchos lamentaron la noticia, también le brindaron todo el apoyo en la etapa que está por iniciar: “Gracias Jay y Moderatto por tantos años, por ser mi primer banda favorita y permitirme soñar”, “Éxito Jay, siempre contigo”, “Todo ciclo se cumple, eres y serás siempre grande te queremos master”, “Mi adolescente interior está llorando” , “Estoy muy ansioso de escuchar lo nuevo, éxito”, son sólo algunos de los comentarios que pueden leerse.

CT