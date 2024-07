Descendiente de una de las dinastías musicales más importantes de México, Emiliano Aguilar, hijo de Pepe y nieto de don Antonio Aguilar, está labrando su camino en la música con su propio esfuerzo y dedicación, pero desde el rap y los sonidos de la calle. Su carta de presentación es “Soy el vato”, un tema donde rinde tributo a su ciudad Tijuana y a la colonia Libertad, lugares que lo han visto crecer y forjarse como el hombre que quiere ser.

En esta aventura musical que emprende, Emiliano está arropado por el sello discográfico de Guadalajara, Alzada, el cual está apostando por su talento y el arrojo que tiene para interpretar sus letras. A propósito, EL INFORMADOR conversó con el músico sobre esta aventura que emprende después de dedicarse al oficio de la plomería y la construcción.

“Estoy muy contento con los de Alzada, me han apoyado al cien, la verdad es que se siente como una familia y la verdad es que estamos con todo. Toda mi familia canta regional mexicano, pero a mí me gusta mucho el rap y yo quiero abrir mi propio camino y es exactamente lo que estoy haciendo. He tenido muy buenos comentarios de las personas que me apoyan, pues sin la gente yo no soy nadie”, confiesa.

Señala que el primer contacto con Alzada fue para mostrar sus canciones, pensando en que tal vez a la disquera podrían no gustarles, pero fue todo lo contrario: “Me hablaron y me dijeron que yo tenía muy buena música, así que les caí otra vez y poco a poco todo se empezó a armar. Para mí ha sido muy difícil llegar hasta donde estoy ahora, pero se ha dado todo gracias a Dios”. Esta vinculación hasta el momento con Alzada, ha sido aproximadamente de un año y seis meses.

“Yo solo quería enseñarle mis canciones a alguien que me quisiera dar el apoyo y que le interesara mi música, sí fui con muchas personas y muchas me dijeron que no, pero cuando Alzada me agarró, pues sí les agradecí. Y ahorita andamos muy bien, ya casi son 350 mil reproducciones de mi video en dos semanas”.

Expresa Emiliano que sus canciones hablan de sus experiencias de vida. Desde siempre ha estado inmerso en la música de barrio y de las calles, sus influencias tienen que ver con Eminem y Lil Wayne, entre otros. “Es mi pasión el rap, me encanta machín. Y yo amo a Tijuana, quiero poner el género del rap en el mapa, esta ciudad es un desm… pero también es una lugar que te abraza y cuando eres tijuanense, pues la raza te quiere, yo amo machín a Tijuana”.

“Soy el vato” es para Emiliano la introducción hacia los demás sobre quién es él: “Yo no he vivido la vida que han vivido mis hermanos, la mía ha sido muy distinta, yo he estado realmente en las calles, así que hay mucha raza que no sabía de mí. Entonces, esta canción habla básicamente de la calle, pero también tengo otros temas que hablan de cosas más personales que tienen que ver con mi hija, mi mamá y mi papá. Y esto es una terapia para mí, es una manera de poder sacar toda la expresión que tengo. Y la neta es que sí hemos andado en las calles, un rapero que rapea de cosas que no son ciertas es una falta de respeto hacia el rap. Y yo sí he estado en la calle y he vivido esas cosas”.

Confiesa que aunque él ha ido a conciertos y giras con su papá, la vida es muy distinta a la que se vive en el barrio: “A mí la calle me cobijó, me dio esperanza, me dio comida y me dio abrigo, son cosas que nunca se me van a olvidar, se trata de cosas que sólo te puede dar el barrio, el que sabe, sabe. En mi experiencia, la razón por la que yo levanto el barrio, a Tijuana y la Colonia Libertad, es porque me han brindado todo el apoyo, han estado ahí y me han dado abrigo cuando no tenía nada”.

En cuanto a si su papá ya escuchó su música o si le ha dicho algo sobre su etapa como cantautor, expresa que Pepe le ha dado likes a sus reels en el Instagram: “Sólo que él ahorita está muy enfocado en lo de él y yo en lo mío. Yo estoy enfocado en mi carrera y mi familia así como él en su carrera y su familia”.

La música regional ha estado muy presente en la vida de Emiliano, por lo que no descarta en algún momento incluir alguna de estas texturas en su propuesta musical. “A mí me gustaría primero triunfar en el rap porque es lo que más me gusta; de corazón, es mi pasión. Pero también me gustan mucho los corridos de antes, como los de mi abuelo que sí los escucho mucho o los de Los Cadetes de Linares, así que sí me gustaría cantar esos corridos originales, yo creo que en el futuro sí me lanzaría a hacer algo así”.

Finalmente, comparte Emiliano que su primer show en vivo sucederá en Guadalajara en el Tattoo Music Fest 2024, en el Pabellón Cultural Universitario, el cual se desarrollará los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, él estará cantando en la segunda fecha, compartiendo tarima con The Psycho Realm, Dani Flow, Sofía Gabanna, Toser One, Santiago Insane, Zxmyr, Teeam Revolver, Xar Xupiex y La Bruja en el Beat.

CT