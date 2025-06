El rock mexicano está de luto. Ayer se confirmó el fallecimiento de Rafael Acosta, músico y fundador de la legendaria banda Los Locos del Ritmo, una de las agrupaciones pioneras del género en México.

La noticia fue dada a conocer esta tarde a través de un mensaje que la familia publicó en las redes sociales del también compositor, donde amigos y seguidores lamentaron su partida.

“Hoy el rock & roll en español está de luto. Hoy el cielo del rock & roll está de fiesta con una estrella más. Hoy deja el plano terrenal nuestro rebelde Rafael Acosta, el ‘Loco Mayor’”, escribieron.

Sin revelar las causas de su fallecimiento, la publicación agradeció a Acosta por su legado y pidió a los fans cumplir su deseo: no dejar morir el rock: “Gracias por tu talento, tu obra, tu música, tu alegría y sobre todo tu luz… cumpliremos el favor que siempre nos pediste: ‘Por favor, no dejen que el rock & roll salga de sus corazones nunca’”.

Acosta, a sus 80 años, seguía activo en la industria musical gracias a Los K’comxtles, banda en la que compartía créditos con Rubén Albarrán (Café Tacvba) y con la que se presentó en el reciente festival Vive Latino.

La agrupación también dedicó unas palabras al músico y envió sus condolencias a sus familiares y amigos.

“Con profunda pena lamentamos la partida de Rafa Acosta ‘El Loco mayor’, K’comxtle de corazón, maestro y pionero del rocanrol mexicano, y amigo. Te deseamos el mejor viaje por el firmamento de esas enormes estrellas a las que siempre pertenecerás, descansa en paz”.

La muerte de Rafael Acosta no sólo dejó un gran vacío en el corazón de los fans; también en el de famosos que expresaron su sentir.

El Universal

¿Quién era “Loco Mayor”?

Nacido en la Ciudad de México, Rafael Jesús Acosta y Córdova encontró su vocación musical a los 14 años, cuando vio por primera vez tocar a un grupo cubano. Fascinado por los ritmos y los instrumentos, pidió que le enseñaran a tocar el güiro. Aquella chispa de curiosidad lo llevaría años después a encabezar un movimiento musical que marcaría a generaciones.

En 1958, fundó Los Locos del Ritmo en la Escuela Nacional Preparatoria No. 4. La banda se convirtió rápidamente en referencia del rock en español, adaptando canciones extranjeras e incorporando letras y sonidos que conectaron con la juventud mexicana.

Canciones como “Yo no soy rebelde”, “Tus ojos” y “Chica alborotada” se convirtieron en clásicos del género y parte del repertorio de la agrupación: “El rock and roll no es un ritmo musical, es un estilo de vida, una forma de manifestar el deseo de autonomía y la resistencia”, dijo Acosta en marzo de este año; una de sus últimas entrevistas.

CT