Durante casi dos décadas, Denisse Guerrero ha sido el rostro de Belanova. Una figura envuelta en sintetizadores, estética pop y un derroche de energía sobre los escenarios. Sin embargo, detrás de la imagen cuidadosamente construida se gestaba una historia no contada. Esa narrativa, profundamente humana, fue revelada en “Murió la fantasía”, el documental que muestra su propio centro emocional.

En el marco del recién concluido Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), Denisse vivió un momento crucial al ver por primera vez el largometraje que documenta su proceso de sanación emocional y su lucha con la salud mental. Rodeada de familiares y amigos, la cantante se enfrentó a una versión de sí misma más vulnerable y auténtica que la que el público conocía.

“Es la primera vez que voy a ver este documental. Estoy nerviosa y emocionada. Toca puntos vulnerables de mi vida. Estará un poco fuerte verlo, pero espero que la gente lo disfrute”, expresó antes de ingresar a la sala, en una confesión que anticipaba la honestidad emocional del filme.

Una experiencia sin filtros

El documental no fue grabado desde un guion ni bajo el artificio del espectáculo, y eso fue precisamente lo que más inquietó a Denisse. “La verdad es que tenía mucho miedo”, confesó en entrevista con EL INFORMADOR tras verlo. “Es raro estarte viendo en una pantalla continuamente y, sobre todo, que esto no era con un guion ni nada. Yo estaba acostumbrada, por ejemplo, a tener entrevistas, hacer un video, llegar a un programa e interpretar una canción, pero yo nunca le había mostrado a la gente la casa de mi mamá, mis problemas, cosas tan reales en mi vida”.

La exposición pública de aspectos tan íntimos representó un reto emocional importante. Sin embargo, con el paso de los minutos en la sala, Denisse comenzó a experimentar una reconciliación con esa versión vulnerable que veía proyectada. “Me sentí bien, fue un rato, pero ya a medida que lo fui viendo me sentí a gusto. A lo mejor estoy en un momento muy bueno, en el cual me acepto más. Fue bonito y, sobre todo, me gustaría darle un mensaje de esperanza a la gente a partir de este documental”.

Romper el estigma

La salud mental ha sido históricamente estigmatizada en muchas sociedades, y Denisse lo sabe. Parte del objetivo de su participación en “Murió la fantasía” es justo desarticular ese tabú que aún persiste.

“De repente sí llegan personas a entrevistarme y siento que aún existe cierto morbo acerca de la salud mental, y pienso que es algo esencial”, señaló. “Creo que a partir de tener una buena salud mental podemos tener una mejor vida, y pienso que todavía es una especie de tabú. Estoy segura de que hay muchísimas personas que están viviendo su vida a medias por no decir en voz alta lo que les pasa”.

Para ella, la normalización de las emociones humanas y de los procesos mentales no es sólo urgente, sino necesaria. “Somos seres integrales en mente, físico y alma. Que no les dé miedo hablar acerca de eso, porque cuando aborden este tema van a poder vivir de una manera más plena”.

“Es una invitación a que dejen de ocultar esas cosas, que no pasa absolutamente nada”, apunta la artista.

Una nueva etapa musical

Lejos de los reflectores de la música pop que marcaron la identidad visual y sonora de Belanova, Denisse Guerrero ha iniciado una etapa musical más íntima, con un enfoque renovado y personal. Su nuevo trabajo solista refleja el proceso interno que ha vivido durante su retiro y transformación.

“Tuve la oportunidad de trabajar con muchísimos compositores y productores que, de alguna forma, me sacaron de mi zona de confort, porque yo estaba acostumbrada a trabajar por 20 años con Edgar y Richie en Belanova”, explicó. “Sí siento que generó diferentes sonidos, diferentes partes de mí como artista, como compositora”.

Canciones como “Vida simple”, compuesta junto a David Aguilar, forman parte de ese nuevo rostro artístico. “Esta canción viene muy de la mano del documental ‘Murió la fantasía’. Quería romper un poco con toda esta situación de glamour que había vivido con la gira ‘Vida en Rosa Tour’ y que vieran a la Denisse más vulnerable”.

Durante la premiación del Premio Maguey, también presentó avances de “Honestamente”, un tema compuesto con Pablo Preciado y producido por un productor sueco, que verá la luz oficialmente el 19 de junio.

Más allá del escenario

Lejos de perseguir nuevamente los reflectores por vanidad o éxito comercial, Denisse encuentra un sentido más profundo en su carrera actual: compartir su experiencia como testimonio de vida.

“Este tipo de cosas son las que verdaderamente valen la pena. Más allá del éxito o los primeros lugares o estar de gira, hay cosas humanas que vienen desde el corazón y que generan un cambio notorio en la calidad de vida de otras personas”, afirmó.

Consciente del impacto que puede tener su historia en otras personas que atraviesan crisis similares, Denisse visualiza su labor como una especie de acompañamiento emocional.

“El corazón de este documental fue decirles a las personas que, si yo pude salir de este bache tan difícil que tiene que ver con la salud mental y la depresión, ustedes también pueden. Es como una lucecita de esperanza que yo quiero compartir”, remata.

El impulso materno

Uno de los pilares más sólidos en la vida de Denisse ha sido su madre. Durante el documental, su presencia se vuelve simbólicamente poderosa.

“Yo siempre le digo a mi mamá que ella debería haber sido artista, no yo”, compartió. “Mi mamá es una mujer muy sinaloense, siento que hasta más sinaloense que yo. Fue un gran ejemplo para mí: muy trabajadora, muy independiente. A lo mejor no fue la mamá tradicional, pero fue la mamá que yo necesitaba”.

Reconoce que la figura materna le dio el impulso que necesitaba para salir de su natal Mazatlán y tomar riesgos profesionales.

“Si ella no me hubiera dado ese ejemplo, no me hubiera atrevido a dedicarme a la música, a salirme de esta ciudad tan tradicional, a tomar tantos riesgos. Definitivamente, mi mamá ha sido siempre un gran modelo a seguir para mí”, expone la vocalista de Belanova.

Discografía selecta con Belanova

Cocktail (2003): Álbum debut con Belanova, aclamado por la crítica por su mezcla de pop con electrónica, coronado por la voz de Denisse Guerrero. Se desprendieron sencillos como “Tus ojos”, “Suele pasar” y “Aun así te vas”.

Álbum debut con Belanova, aclamado por la crítica por su mezcla de pop con electrónica, coronado por la voz de Denisse Guerrero. Se desprendieron sencillos como “Tus ojos”, “Suele pasar” y “Aun así te vas”. Dulce Beat (2005): Segunda producción del grupo, donde también lograron conquistar el top de popularidad gracias a temas energéticos como “Me pregunto”, “Por ti”, “Rosa pastel” y “Niño”. Su éxito traspasó las fronteras mexicanas y resonó por América Latina.

Segunda producción del grupo, donde también lograron conquistar el top de popularidad gracias a temas energéticos como “Me pregunto”, “Por ti”, “Rosa pastel” y “Niño”. Su éxito traspasó las fronteras mexicanas y resonó por América Latina. Fantasía Pop (2007): Se estrenó con el sencillo “Baila mi corazón”, que fue un éxito incluso en España. Por su parte, el tema “Toma mi mano” fue elegido el soundtrack de la cinta “Hasta el viento tiene miedo” de ese mismo año.

Se estrenó con el sencillo “Baila mi corazón”, que fue un éxito incluso en España. Por su parte, el tema “Toma mi mano” fue elegido el soundtrack de la cinta “Hasta el viento tiene miedo” de ese mismo año. Sueño electro I & II (2010-2011): Concepto sonoro dividido en dos partes, donde buscaron experimentar con sonidos alejados del electropop. Destacaron temas como “Nada más”, “No me voy a morir” y “Hasta el final”.

Salud mental, un tema que toca a los famosos

En un mundo que avanza rápidamente y exige perfección constante, hablar de salud mental ha dejado de ser un tabú gracias, en parte, a las voces públicas que han decidido compartir sus experiencias personales, como es el caso de Denisse Guerrero. Además de ella, cada vez más figuras del entretenimiento y el deporte están utilizando su visibilidad para generar conciencia, romper estigmas y alentar a quienes enfrentan problemas emocionales a pedir ayuda sin miedo ni vergüenza.

Desde la música hasta el deporte, los testimonios de artistas y atletas han contribuido a abrir espacios de empatía en una sociedad que durante décadas invisibilizó los trastornos mentales. No se trata solo de una tendencia, sino de un cambio cultural significativo. Hablar abiertamente de ansiedad, depresión o trastornos como el bipolar ya no es sinónimo de debilidad, sino un acto de valentía.

Lady Gaga ha sido una de las pioneras en esta conversación global. A través de su Born This Way Foundation, ha promovido el bienestar emocional entre jóvenes, combinando activismo con experiencias propias.

En la misma línea, Selena Gomez ha visibilizado su lucha contra la ansiedad, la depresión y el trastorno bipolar, desarrollando iniciativas como Wondermind y el Rare Impact Fund, enfocados en democratizar el acceso a la salud mental.

También han resonado las voces de cantantes como Billie Eilish, quien ha hablado sobre el impacto de la fama en su salud emocional.

Por su parte, el vocalista J Balvin, documentó su batalla contra la depresión; y Residente, quien ha abordado el tema desde sus letras hasta sus declaraciones públicas.

En México, Carla Morrison ha sido enfática en compartir cómo la terapia transformó su vida, y cómo su música busca acompañar a quienes atraviesan procesos similares.

En el deporte, el testimonio del futbolista español Andrés Iniesta sobre la depresión durante su carrera profesional, y la decisión de la gimnasta Simone Biles de priorizar su bienestar mental durante los Juegos Olímpicos, marcaron un antes y un después.

Ambos casos revelan que el sufrimiento psíquico no respeta fama, logros ni medallas.

Demi Lovato, quien desde hace años se ha convertido en una voz central en este tema, ha compartido abiertamente su experiencia con la adicción, el trastorno bipolar y los desórdenes alimenticios, buscando siempre tender puentes hacia la comprensión.

Ariana Grande, por su parte, ha canalizado sus vivencias con la ansiedad en canciones como “Breathin” y “Get Well Soon”, cargadas de mensajes de esperanza y consuelo.

Incluso Ed Sheeran ha abordado la salud mental desde la música. En “Save Myself”, reflexiona sobre la necesidad de cuidar de uno mismo antes de intentar salvar a los demás, recordando que el autocuidado no es egoísmo, sino un acto necesario.

CT