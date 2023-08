El próximo sábado 5 de agosto a las 20:00 horas, en las instalaciones de PALCCO (Av. Central Guillermo González Camarena 375, Poniente, 45136 Zapopan), se presentará la puesta en escena “Década 1980”, espectáculo musical a cargo del productor Gustavo Aguilar, el cual cuenta con las actuaciones principales de Gabo Ornelas, Rafa Cázares, Andy Alducin y Aranzazu, entre un gran elenco que conforma 16 actores en escena.

Serán dos horas de espectáculo con más de 40 canciones en español y un par en inglés con éxitos de Daniela Romo, Soda Stereo, Selena y Manuel Mijares, entre muchos otros.

La trama retrata el año 1989, cuando la década de los 80 está por terminar y se lleva a cabo el Festival de la Década Ochentera (Inspirado en el Festival de la Canción OTI), un concurso de canto que busca a la nueva estrella de la música. Mientras tanto, el público conocerá la historia de “Juan Pablo”, “Diana”, y “La Diva”, entre otros, quienes buscan alcanzar y mantener la fama a toda costa.

Quienes compren sus accesos, con estos mismos, habrá un aftershow ahí mismo en PALCCO donde habrá cocteles, servicio de bebidas y mucha diversión. Los boletos se pueden adquirir en taquilla y también a través de Boletia. Los precios van de los 410 a los 650 pesos.

A propósito del espectáculo, resalta Gustavo que son dos horas de show sin parar, ya que éste no cuenta con intermedio: “Los actores, cantan y bailan, todo completamente en vivo. Todas las personas son de Guadalajara y también con la oportunidad de trabajar con actores y actrices que han logrado alcanzar otra clase de límites geográficos y que laboran en otras partes”.

En ese sentido, comparte su testimonio Gabo Ornela, actor y cantante tapatío que ha sobresalido en series y televisión. “Yo soy ‘Gibrán’ en ‘Década 1980’, soy parte de los Chicos G, otro de sus compañeros es Gerardo, y mi historia es muy divertida, quiero pedirle matrimonio a mi novia dentro del concurso. Entonces, es algo padre de una manera tan divertida, el estar plasmando tanto lo romántico como lo musical y compartir también con mis compañeros, quienes son tan talentosos, eso me hace sentir muy feliz de regresar a Guadalajara a hacer teatro musical y ver que se están haciendo cosas bien chidas”.

Al respecto reiteró Aguilar que este concepto aunque retoma clásicos como lo hacen “Mentiras”, “Hoy no me puedo levantar” y la misma banda Matute, es un proyecto muy distinto y hecho por jaliscienses: “Esto más que teatro musical, es un show, un espectáculo creado para todas las edades, pueden ir niños desde los seis años, hasta abuelos de 90. Es una historia muy blanca en general, no nos metemos con nada más que con la intención de querer entretener y convertir al teatro en una gran discoteca”.

CT