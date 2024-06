Contrario a lo que dice Belinda, ella no siempre gana o por lo menos no en todo, pues recientemente se dio a conocer que uno de los raperos más famosos de la escena nacional se negó a colaborar musicalmente con ella y hasta la tachó de poco profesional.

Hace ya varios meses, surgió el rumor de que entre la española y Babo, exvocalista de Cartel de Santa, habría algún tipo de relación cercana; y es que, durante una entrevista, la intérprete de “Boba niña nice” reveló que mantenía comunicación constante con el músico, incluso, filtró un fragmento de una de sus nuevas composiciones.

Esto fue suficiente para desatar la furia del regiomontano y que éste se echara para atrás y cancelara cualquier proyecto junto a la también actriz: “(Belinda) dice muchas cosas, hace acuerdos que no cumple y no me gustan las personas que no están comprometidas con su palabra”, dijo en entrevista para un medio mexicano.

Al parecer el dueto entre ambos ya estaba más que confirmado; sin embargo, la indiscreción de la rubia terminó con cualquier posibilidad de verlos juntos sobre el escenario.

“Rompió el acuerdo de confidencialidad que teníamos, y dije: '¡ah, como que ya no!, (porque) me dices que seamos discretos y andas spoileando todo y publicando pedazos de mis rolas'. Entonces opté por mejor ya no trabajar con ella”, explicó.

En varias ocasiones, Beli se había declarado fan del trabajo de Babo; incluso en la entrevista que detonó los problemas entre ellos y que ofreció a una revista española.

“Babo es un rapero mexicano muy cool, tienen que escuchar su música porque a mí me encanta. Siempre me está mandando sus ideas, él es muy creativo, entonces está en el estudio toda la noche y me mandó esta canción”, dijo antes de reproducir un audio de un tema inédito.

Hasta el momento, la cantante no se ha pronunciado al respecto, pero los fans de ambos han lamentado esta situación.

